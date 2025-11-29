Amazonブラックフライデーも残り3日！この機会を見逃すな！
株式会社MOTTERU（モッテル）（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：櫻田良太）は、
11月24日(月) 0:00～12月1日(月) 23:59まで開催されている「Amazon ブラックフライデー」において、MOTTERUの人気アイテムを最大約60%OFFで販売しております。
年に1度のビッグSALEは残り3日！下記URLからSALE商品をぜひをご覧ください。
◇キャンペーン期間◇
Amazon ブラックフライデー：11月24日(月) 0:00～12月1日(月) 23:59
SALE対象商品をチェック！ :
https://www.amazon.co.jp/stores/page/B881595E-D4CB-4789-BE3B-DA976500BAB6/deals?ingress=0&visitId=01164ad3-94bc-4cc6-bb65-ab684e263837&ref_=ast_sto_deals_banner
来年に向けて！充電ケーブルも今がお得！
マグネットケーブルで楽々収納♪
スチール面の棚などにもピタッと貼りつくから、
デスクのスッキリが続きます！
MOT-MGSAC100(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJX1GK5S)
1,480円 ⇒ 1,000円(480円OFF)
USB-CもLightningも充電したいという方にピッタリの2in1ケーブルです。
Lightning対応のiPhoneとモバイルバッテリーを持ち運ぶ際も、
これ1本で充電できる万能ケーブルです。
MOT-2IN1G(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DDX7F634)
2,480円 ⇒ 1,000円(1,480円OFF)
可愛いカラーを持ちたい方必見！
1本あるだけで映えるバイカラーケーブルです。
お好みのカラーをぜひ見つけてみてください。
MOT-BCECCC(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DK7MGJF9)
1,280円 ⇒ 1,000円(280円OFF)
持ち運びにおススメのコンパクト充電器
ノートパソコンも充電したいという方必見！
PD65W出力USB-C AC充電器です。
スモーキーブラックとアーモンドミルクからお選びいただけます。
MOT-ACPD65(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DLJ6VNXR)
4,480円⇒1,980円(2,500円OFF)
USB-AもUSB-Cもどちらも使う方にはこちらがおすすめ！
PD65W対応 2ポート搭載のAC充電器◎
MOT-ACPD65WU1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0BKL37YVD)
4,480円⇒2,480円(2,000円OFF)
AC充電器にも、モバイルバッテリーにもなる
コンセント一体型のACモバイルバッテリー！
これ1つで旅行や出張も安心です♪
MOT-MBAC10001(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F93WZBZW)
4,990円 ⇒ 2,990円(2,000円OFF)
新商品もこの機会に！
[表: https://prtimes.jp/data/corp/78304/table/277_1_68df0939e984d302e0941bc172ea6e6b.jpg?v=202511290556 ]
他にもお得な1,000円ぽっきり商品！
デスク周辺の整理に便利なケーブルバンドやケーブルクリップも1,000円で！
MOT-CBBAND02
10本セットのケーブルバンド
MOT-CBCLIP02
3個セットのケーブルクリップ
MOT-GPOUCH01
キラキラかわいいスクエアポーチ
MOT-SPSTD14
マグネットでピタっ、スマホホルダー
Amazonブラックフライデーは12月1日23:59まで！
この機会をお見逃しなく♪
SALE商品を見に行く！ :
https://www.amazon.co.jp/stores/page/B881595E-D4CB-4789-BE3B-DA976500BAB6?ref_=all-deals-redirect
----------------------------------
製品についてのお困りごと・故障はMOTTERUサポートまでご連絡ください。
MOTTERUはお客様に寄り添ったサポートを目指しています。
MAIL：support@motteru.co.jp
TEL：
046-200-7090(サポート)
046-205-8090（代表）
平日10時～12時/13時～17時
友達追加でLINEからお問合せ LINE ID：@131jjnre
平日10時～12時/13時～17時