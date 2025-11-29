Amazonブラックフライデーも残り3日！この機会を見逃すな！

株式会社MOTTERU（モッテル）（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：櫻田良太）は、


11月24日(月) 0:00～12月1日(月) 23:59まで開催されている「Amazon ブラックフライデー」において、MOTTERUの人気アイテムを最大約60%OFFで販売しております。



年に1度のビッグSALEは残り3日！下記URLからSALE商品をぜひをご覧ください。



◇キャンペーン期間◇


Amazon ブラックフライデー：11月24日(月) 0:00～12月1日(月) 23:59




SALE対象商品をチェック！ :
来年に向けて！充電ケーブルも今がお得！



マグネットケーブルで楽々収納♪


スチール面の棚などにもピタッと貼りつくから、


デスクのスッキリが続きます！



MOT-MGSAC100(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJX1GK5S)


1,480円 ⇒ 1,000円(480円OFF)







USB-CもLightningも充電したいという方にピッタリの2in1ケーブルです。


Lightning対応のiPhoneとモバイルバッテリーを持ち運ぶ際も、


これ1本で充電できる万能ケーブルです。



MOT-2IN1G(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DDX7F634)


2,480円 ⇒ 1,000円(1,480円OFF)








可愛いカラーを持ちたい方必見！


1本あるだけで映えるバイカラーケーブルです。


お好みのカラーをぜひ見つけてみてください。



MOT-BCECCC(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DK7MGJF9)


1,280円 ⇒ 1,000円(280円OFF)






持ち運びにおススメのコンパクト充電器


ノートパソコンも充電したいという方必見！


PD65W出力USB-C AC充電器です。


スモーキーブラックとアーモンドミルクからお選びいただけます。



MOT-ACPD65(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DLJ6VNXR)


4,480円⇒1,980円(2,500円OFF)








USB-AもUSB-Cもどちらも使う方にはこちらがおすすめ！


PD65W対応 2ポート搭載のAC充電器◎



MOT-ACPD65WU1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0BKL37YVD)


4,480円⇒2,480円(2,000円OFF)






AC充電器にも、モバイルバッテリーにもなる


コンセント一体型のACモバイルバッテリー！


これ1つで旅行や出張も安心です♪



MOT-MBAC10001(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F93WZBZW)


4,990円 ⇒ 2,990円(2,000円OFF)







新商品もこの機会に！


他にもお得な1,000円ぽっきり商品！

デスク周辺の整理に便利なケーブルバンドやケーブルクリップも1,000円で！




MOT-CBBAND02

10本セットのケーブルバンド




MOT-CBCLIP02

3個セットのケーブルクリップ




MOT-GPOUCH01

キラキラかわいいスクエアポーチ




MOT-SPSTD14

マグネットでピタっ、スマホホルダー




Amazonブラックフライデーは12月1日23:59まで！


この機会をお見逃しなく♪



SALE商品を見に行く！ :
製品についてのお困りごと・故障はMOTTERUサポートまでご連絡ください。


MOTTERUはお客様に寄り添ったサポートを目指しています。



