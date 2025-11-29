そうだったのか！『今こそ知りたい 珈琲の本』本日11月29日発売！プロから教わる珈琲の極意とは？

ぴあ株式会社

11月29日、ぴあ株式会社は、ぴあムック『今こそ知りたい 珈琲の本』を発売しました。こだわりの1杯を味わえるカフェやロースタリーがとても身近になった一方で、自宅での癒しのひと時にも欠かせないアイテム、コーヒー。その道のプロフェッショナルに聞いたおいしい淹れ方や、たまにはマネしたい世界で飲まれているコーヒーのレシピ、豆の種類にお取り寄せ、もっと気になったら基礎知識から！ そのすべてを知ることができる一冊です。

『今こそ知りたい 珈琲の本』

『今こそ知りたい 珈琲の本』

厳選！ 絶対に飲んでおきたい東京のコーヒー。注目されているカフェ＆ロースタリーを紹介！

おいしいコーヒーを求めてたくさんの人が集うカフェや、自家焙煎の特別な味を楽しめるロースタリーを厳選して紹介。焙煎所を兼ね備えたカフェのほか、スペシャルティコーヒーを味わえる専門店など、コーヒー文化が加速する東京でも注目の店を特集しています。

特筆ポイントや個性のある店ばかり！

バリスタ世界チャンピオンが新にオープンした店、「廃棄ゼロ」をコンセプトに掲げているサステナブルな店、オーダーメードでオリジナルのブレンドが作れる店……コーヒーの“今”を知ることができます。

いつもの1杯がもっとおいしく。違いもわかる、珈琲の基礎知識

注目のカフェ＆ロースタリーから抜粋

なじみ深い嗜好品のコーヒーだけれど、そもそもどこから来てどうやって出来ているの？ 素朴な疑問から、深めたい知識欲まで、いつもの1杯をいっそうおいしくする情報が満載です。

そうだったのか！ 知っているようで知らない情報を得て目利きに

珈琲の歴史・ムーブメントを探る／珈琲豆が1杯のコーヒーになるまで／おいしい豆を生み出す珈琲の産地／あなたも目利きに！ 珈琲豆の選び方／珈琲の味をつくる5つのポイント／フレーバーの個性を知る

知るほど目利きに。世界の「コーヒーベルト」やフレーバーの解説も

『今こそ知りたい 珈琲の本』https://book.pia.co.jp/book/b670719.html

今日からバリスタ！ 自宅でコーヒーを楽しもう

名店の情報や基本の知識をインプットしたら、今度は自宅でおいしいコーヒーを。いくつもの手法をそれぞれの名店に教わりました。日常のコーヒーをさらにおいしく。来客をもてなすテクニックもあります。

名店に教わるおいしいコーヒーの淹れ方

ペーパードリップ、ネルドリップ、エアロプレス、サイフォン、フレンチプレス、エスプレッソ。プロの技や極意をマスターして、自宅で最高の1杯を！ 工程ごと丁寧にレクチャーしています。

すごい！と言わせる自宅ラテアート

カフェで提供されるようなラテアートを自宅でも！ ポイントとなるミルクの作り方にはじまり、3Ｄアートや2Ｄアート、上級者向けのフリーポアについても触れています。これができたら自慢になること間違いなし。SNSも賑わいそうです

いつだってアイスコーヒー派！ 自宅でもおいしい淹れ方

通年で楽しむ人が増えているというアイスコーヒー。けれど淹れ方は……？ 日本で独自に発展したと言われているアイスコーヒーの淹れ方3選を、道具とともに紹介しています。

たまにはこんな飲み方も 世界のコーヒー

工程ごとの細かい画像と解説で丁寧にレクチャーしています

ミルクだけじゃない、コーヒーのレシピ。特殊な器具を使ったり、抽出方法を変えてみたり。シロップやハチミツを使うなど、各国のレシピで気分も変わります。

トルコ／ベトナム／インドネシア／スペイン／ロシア

本格的な味をつくる 珈琲と道具

世界を参考に、たまには違った飲み方も

淹れ方ひとつで大きく変わるコーヒーの味わい。自分好みの1杯を淹れるために揃えたいコーヒーグッズを紹介しています。

コーヒードリッパー／金属フィルター／ネルドリップ／フレンチプレス／水出しコーヒー／ケトル／マキネッタ／コーヒーミル／コーヒーメーカー／焙煎機／コーヒー小物

産地ごとの個性を知る コーヒー豆ガイド

わずかなようで大きな違い。奥が深い道具の世界

まずは、豆選びの3つのポイントをインプット。中南米やアフリカ、アジアの各国で生産されているコーヒー豆の違いを、豆の種類ごとに解説。スケールもついた、理解しやすいカタログ形式です。

珈琲豆セレクション

名店の味わいを自宅でも！ 人気があり、お取り寄せもできるコーヒー豆を全国からピックアップしました。気分に合わせて取り寄せてよし、贈り物によしのセレクションです。

【Column】

・ためしてみよう コーヒーグラウンズの活用方法

・動物のアレから出来ている!? コピ・ルアク

・沖縄から発進！ 気になる国産コーヒー農園

【出版概要】

タイトル：今こそ知りたい 珈琲の本

発行・発売：ぴあ株式会社

発売：2025 年 11月 29 日

定価：1100 円（本体 1000 円＋税）

判型：A4 判 84ページ 無線とじ



