一般社団法人iCD協会

一般社団法人iCD協会（東京都千代田区、理事長：金 修）は、企業における人材戦略に資することを目的として、iCD活用に関する無料相談を実施いたします。

1.背景

人材に関するお悩みは古くから尽きることがありませんが、ここにきてAIの登場などにより企業における人材に関する課題が変容してきており、新しい時代に合わせた取り組みが不可欠となっております。

当協会では、iCDを武器に、日本の企業が人材に関する様々な改題を解決するためのお手伝いをさせてきましたが、ジョブベースでの人材戦力の可視化が大いに力を発揮する様子を目の当たりにしてきており、今般、協会の持つこれまでの知見をもとに、無料相談を実施することといたしました。

2.無料相談の内容

１. 受付期間・・・2025年11月28日～2026年1月31日

２. 受付社数・・・10社

３. 相談料 ・・・無料

４. 相談方法・・・原則としてオンラインといたしますが、対面でのご相談も可能です。

５. 相談時間・・・2時間を想定しております

６. 相談内容・・・貴社ご希望に応じます。iCD活用に関して何なりとご相談ください

3.当協会の取組について

当協会では、変化の激しいビジネス環境に対応すべく、下記の通り様々な取り組みを行っております。ご相談にあたり、事前にご確認いただき、ご質問等にお役立ていただけると幸いです。

＜iCD拡充についてはこちら＞

【10/9プレスリリース】iCDタスクディクショナリの大幅拡充について | iCDA(https://www.icda.or.jp/2025/10/09/8361/)

【11/17 プレスリリース】iCDスキルディクショナリの継続的なバージョンアップについて | iCDA(https://www.icda.or.jp/2025/11/17/8542/)

＜SFIA/DSS-P連携についてはこちら＞

【10/31プレスリリース】SFIA９へのバージョンアップとタスク大幅拡充に伴うWingsIIの改訂 | iCDA(https://www.icda.or.jp/2025/10/31/8455/)

【11/10 プレスリリース】デジタルスキル標準（DSS-P）導入・活用をさらに深化！～SFIAバージョンアップとタスク大幅拡充に伴うWingsIIIの改訂～ | iCDA(https://www.icda.or.jp/2025/11/10/8520/)

■一般社団法人iCD協会

本社所在地 : 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-2-22千代田ビル6F

理事長 : 金 修

設立 : 2018年2月

事業概要：独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開した「iCD（i コンピテンシ ディクショナリ）」に関する調査及び研究、普及啓発及び指導、情報の収集及び提供等

URL : https://www.icda.or.jp/