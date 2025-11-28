企業間取引プラットフォーム「DocYou」と「FNX e-受信FAXサービス」の協業コラムを公開

日鉄日立システムソリューションズ株式会社

日鉄日立システムソリューションズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：堀 洋之、略称：NHS）が提供する企業間取引プラットフォーム「DocYou（ドックユー）」と株式会社ネクスウェイ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：坂本 倫史、以降「ネクスウェイ」）が提供する「FNX e-受信FAXサービス」の協業コラムを公開しました。

本コラムでは、製造業・卸売業での現場の負担を最小限に抑えつつ、業務革新を実現するその仕組みと、導入効果、そして未来のDX戦略について、両社担当者へのインタビューを通じて紹介しています。

製造業・卸売業では、いまだに多くの現場でFAX利用が継続されており、複数取引先との大量帳票のやり取りや管理が負担となっています。また、電子取引が浸透しつつある中で、電子帳簿保存法への対応に苦慮されている企業も少なくありません。

こうした課題解決を支援すべく、ネクスウェイとNHSは、受信したFAXをパソコン上で閲覧や編集、返信が可能になるFAX受信サービス「FNX e-受信FAXサービス」と、電子契約をはじめ、電子取引・書類配信・ドキュメント管理などさまざまな取引業務のDXを推進する企業間取引プラットフォーム「DocYou（ドックユー）」の連携によるソリューションを提供しています。

【FNX e-受信FAXサービスについて】

FNX e-受信FAXサービスは、受信したFAXの仕分け・閲覧・検索・編集・返信が可能になるサービスです。現在のFAX番号を変更することなくPCからFAXを送受信でき、受信したFAXの仕分け作業もPC上で完結。基幹システムの改修は不要、専用のアダプタをFAX回線に取り付けるだけで設置可能です。FAXの電子化と業務効率化をスマートに実現します。

【DocYouについて】

DocYouは、複数企業にまたがる多様な取引書類を1つのプラットフォームで相互連携するクラウドサービスです。電子契約をはじめ、電子取引・書類配信・ドキュメント管理など、企業間取引のさまざまな書類業務をサポート。各企業が保有する基幹システムと連携することで、部門レベルからエンタープライズレベルまで幅広い取引業務のDXを推進します。

