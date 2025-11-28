JAPAN BUILD TOKYO -建築・土木・不動産の先端技術展-に出展します。2025年12月10日（水）～12日（金）

写真拡大 (全6枚)

日本テクノ株式会社


日本テクノは、2025年12月10日（水）～12日（金）に東京ビッグサイト西ホールで開催される「JAPAN BUILD TOKYO -建築・土木・不動産の先端技術展-」へ出展いたします。



本展示会は、建築・土木・不動産業界の課題を解決する最新の製品が一堂に出展する日本最大級の専門展示会です。



当社では、テナントビルの電気料金自動検針サービス「ECO-TENANT」を中心に、24時間体制の電気設備保安管理サービス、省エネ支援、電気工事、発電・小売まで、幅広い事業内容をPRします。



ご来場の際には必ず「JAPAN BUILD」の公式サイトから事前登録が必要です（無料）。


皆さまのご来場を心よりお待ちしています。




▶出展概要


・名称：JAPAN BUILD OSAKA -建築・土木・不動産の先端技術展-(https://www.japan-build.jp/osaka/ja-jp.html)


・日時：2025年12月10日（水）～12日（金）　10:00～17:00


・会場：東京都江東区有明3-11-1　東京ビッグサイト西展示棟1階
（日本テクノ ブース番号：22-13）


・主催：RX Japan株式会社




テナントビルオーナー・管理会社の抱える悩みを解決する「ECO-TENANT」

▶子メーターをスマートメーター化

従来の機械式メーターからスマートメーターに交換し、自動検針化します。


▶自動検針システムで検針業務を代行

遠隔で自動検針するため、テナント内に入室する必要がありません。


▶電力会社への電気料金の支払いを代行

毎月、管理会社もしくはオーナーさまが電気料金を立て替える必要がなくなります。


▶テナントへの請求業務をまとめて代行

基本料金・電気使用量料金、毎月変動する燃料調整費など詳細な計算書を作成し、ご請求します。


サービス詳細ページへ :
https://eco-tenant.jp/