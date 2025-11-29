動画生成AI「NoLang」、イラスト1枚から「喋るキャラクター動画」を作成する新機能を公開。オリジナルキャラクターの動画への活用で、広報・PRやマーケティングを強化

株式会社Mavericks

日本発の動画生成AI「NoLang」を提供する株式会社Mavericks（本社：東京都文京区、代表者：代表取締役 奥野 将太）は、個人や企業が保有しているキャラクターのイラストなどの静止画1枚から高品質なキャラクター動画を生成できる新機能を公開しました。本機能は、専門的なモデリングやアニメーションスキルなしに、感情豊かに「喋るアニメ風のキャラクター動画」を自動作成することを可能にします。これにより、個人から法人まで、広報・PR活動やマーケティングなどオリジナリティあふれる動画での発信を強力にサポートします。

イラストや静止画1枚から、自在に動くキャラクターを生成。

動画生成AI「NoLang」は、テキストやPDF・pptx資料、WebサイトのURL、さらには画像や音声・動画ファイルを入力するだけで、最短数秒で動画を生成できる日本初の動画生成AIサービスです。2024年7月のリリース以来、登録ユーザー数は15万人を突破。現在では60社以上の法人に導入されるなど、数多くの日本企業で活用されており、日本発の生成AIプロダクトとしては日本最大級を誇ります（2025年11月時点）。今回の最新のアップデートにより、ユーザーが保有する画像をアップロードするだけで、専門的な知識や機材を一切使わずに、高品質なキャラクター動画を生成できるようになりました。

1つ目は、キャラクターのイラストからアニメ風のオリジナルキャラクターを作れる「2Dアニメーション機能」。2つ目は、アップロードした画像をそのままの姿で、キャラクターが実際の人物のように喋り出す「リアルアニメーション機能」です。

これまで、オリジナルキャラクターを動画で動かすには、Live2Dなどの専門的なモデリング作業や、高度なアニメーション制作スキル、あるいは高額な外注費が必要でした。「NoLang」はこれらの新機能により、静止画一枚さえあれば、誰でも直感的に「喋るキャラクター動画」を作成できる環境を実現しました。これにより、発信者独自のオリジナリティを表現した、動画の作成が容易になります。

リアルアニメーション機能で作成したアバターのサンプル

感情を宿す「アバター生成」と、実在感のある「リアルな動き」

本アップデートでは、目的に応じて使い分けられる2つのアプローチで、静止画からアバターを作成することができ、NoLangでそのままそのアバターを使用した動画を作成することを実現します。

感情を選択して生成する「2Dアニメーション機能」

手持ちのキャラクターの画像をアップロードすることによって、そのキャラクターを新たに「アバター」として生成することができる機能です。キャラクターは人物や動物に関わらずどのようなキャラクターの画像でもアバターを作成することが可能です。最大の特徴は、アバター作成時に「喜び」や「悲しみ」などの感情を選択できる点です。最新のAIによって、選択した感情は動画内のアバターに直接反映され、台本や動画の内容に応じて、その感情に基づいた身体の動きや仕草で表現されます。これにより、シチュエーションに合わせた演技が可能になるとともに、動画に動きが演出されてより視聴者のエンゲージメントや視聴維持率の向上につながります。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=l1OyDF2-92I ]画像そのものが滑らかに喋りだす「リアルアニメーション機能」

アップロードした画像をデフォルメや変換することなく、「その画像のまま」アバターとして扱える機能です。まるで実写映像のように滑らかに動く高性能なアニメーションをアニメキャラクターに活用することができます。特に口の動き（リップシンク）は発話内容と自然に連動するため、キャラクターや人物が本当にそこで喋っているかのような強い実在感を演出します。これらをNoLangの特徴的なボイスと組み合わせることで、完全オリジナルのキャラクター動画を即座に作成することも可能です。

活用シーン：自治体から個人店舗まで、キャラクター活用で発信力を強化

「2Dアニメーション機能」と「リアルアニメーション機能」は、キャラクターを用いた親しみやすいコミュニケーションを、あらゆる規模の組織・個人に可能にし、よりオリジナリティあふれる動画の作成を可能にします。

自治体・観光地での魅力発信

地域のご当地キャラクターやマスコットの画像を「2Dアニメーション機能」と「リアルアニメーション機能」でそのまま動画化。実際にマスコットキャラクターが名所や特産品を紹介することで、ポスターだけでは伝わらない地域の魅力をリッチに発信できます。専門スキルがなくても簡単にキャラクターを用いた動画作成が可能なため、ブランディングの統一および強化を強力に支援します。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=FhjAAetcMw8 ]ECサイト・Webサービスのブランディング統一

サイト内のブランドキャラクターを「NoLang」で動画化し、商品紹介や「よくある質問（FAQ）」の解説動画を作成。キャラクターによる案内でサイト全体の世界観を統一しつつ、テキストだけでは伝わりにくい情報を分かりやすく解説することで、顧客満足度を向上させます。例えば、トラブルシューティングの動画では「申し訳なさ」を表現する感情を選択して誠意を伝えたり、新商品発表では「喜び」を表現する感情で高揚感を表現したりと、従来のチャットボットでは不可能な温度感のあるコミュニケーションを実現。無機質になりがちなオンラインでの対応に「おもてなし」の要素を加え、エンゲージメント率とコンバージョン率の底上げを図ります。

個人経営（飲食店・美容院・医院）での差別化

店主の写真や店舗のオリジナルキャラクターのイラストをアップロードするだけで、手軽にその店舗独自の動画発信が可能です。オリジナルのキャラクターに「2Dアニメーション機能」で親しみやすい動きをつけたり、「リアルアニメーション機能」で動かしてメッセージを伝えたりすることで、ファン作りと他店との差別化を強力に推進します。例えば、飲食店が自身の店舗オリジナルのキャラクターを用いて、店舗を紹介したり、メニューを紹介したりする動画をSNSで発信することができます。そうすれば、他店にはないオリジナリティあふれる動画で差別化を図ることができます。独自性の高いコンテンツは他店との違いを明確にし、売り上げ拡大に寄与するマーケティング施策として機能します。

今後の展望

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=50ht5pn_G50 ]

株式会社Mavericksは、今後も「NoLang」のアニメーション表現の精度向上や、対応する感情表現・モーションのバリエーション拡充を進めてまいります。 静止画という「資産」を、動画という「体験」へと昇華させる技術を通じて、すべての個人・企業がクリエイティビティを最大限に発揮できる社会の実現に貢献してまいります。

資料請求、お問い合わせ

NoLang for Business 公式サイト：https://corp.no-lang.com

NoLang法人プランの即日申し込み：https://no-lang.com/biz-form/apply

資料請求：https://no-lang.com/biz-form/request-doc

NoLangに関する問い合わせ：https://no-lang.com/biz-form/contact

「NoLang」の導入支援をはじめ、PoC（概念実証）の実施、AI研修のご相談、貴社の課題に合わせたシステム開発に至るまで、AI開発の最前線を走る我々が直接ご提案します。まずはお気軽にお問い合わせください。

会社概要

会社名：株式会社 Mavericks

本社所在地：〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目 43-16 コア本郷ビル1階A室

代表者：奥野 将太

設立：2023年9月12日

事業内容：様々な業種・ 業態で展開可能なシステム・プロダクトの開発

リアルタイム動画生成AI「NoLang」や超解像化技術「カクダイ」などの提供

最新のAI情報を届けるメルマガ「Mavericks AI ニュース」の提供

URL：https://www.mvrks.co.jp/

株式会社Mavericksは、プロダクトアウト型の生成AIスタートアップです。リアルタイム動画生成AI「NoLang」や超解像化技術「カクダイ」など、先端的な自社プロダクトを多数保有しています。

生成AI時代の開発現場の先端をキャッチアップしている、開発力に特化したチームです。

NoLangにご興味をお持ちの方はもちろん、事業会社関係者の方、顧客基盤へのAIサービス導入を考えていらっしゃる方、組織におけるDX担当者様など、以下のメールアドレスよりご連絡くださいませ。

お問い合わせ先：nolang-corporate@mvrks.co.jp