全世界1500店舗展開の世界最大の中国火鍋チェーン海底撈火鍋（カイテイロウヒナベ）が「冬のごちそう海鮮×本格火鍋」を楽しめる「冬の海鮮フェア」を開催します！

東京都、神奈川県、大阪府を中心に店舗展開する海底撈火鍋（カイテイロウヒナベ）は2025年12月1日（月）より、旬の海鮮を贅沢に楽しめる「旬のごちそう冬の海鮮フェア」を全国の店舗にて開催いたします。

※販売期間：2025年12月1日(月)～2026月1月31日（土）予定 ※販売店舗：『海底撈火鍋』日本店舗限定開催 ※一部店舗にて商品内容及び価格が異なる場合がございます。 ※予告なく販売内容・販売期間が変更となる場合がございます。

肌寒くなってきた季節に特に人気になる「火鍋」ですが、お客様に最大限火鍋をお楽しみいただくべく、冬ならではの旨みをたっぷり蓄えた海鮮を厳選し、期間限定メニューとしてご用意させていただきました。数多く存在する冬の海鮮の中でも特に「火鍋」にピッタリの食材をご用意。心まで温まる豪華な海鮮フェアをぜひ全国の海底撈火鍋でお楽しみください。

「旬のごちそう冬の海鮮フェア」 ラインナップ

- タラバガニ

太く厚みのある脚肉は、口に運ぶと弾力のある食感と豊かな旨みがしっかりと感じられます。火に通すことで甘みがより際立ち、特別感のある贅沢な味わいをご堪能いただけます。麻辣スープとの相性も抜群です。

- ズワイガニ

上品な甘みとしっとりとした身質が魅力の冬のごちそう。火鍋の熱でふわりと身がほどけ、しゃぶしゃぶするだけでカニ本来の香りとコクが一気に広がります。まろやかなスープとの相性も抜群です。

- 真ダラの白子

火を入れると、とろりとしたなめらかさが際立ち、クリーミーな旨みが口いっぱいににお楽しみいただける一品。濃厚ながら後味はやさしく、白湯系のスープとも相性がよい冬ならではの逸品です。

- 活メミル貝

ほどよい厚みがあり、噛むたびに貝特有の甘みと香りがじんわりと広がります。火鍋の熱で表面がふっくらとし、コリッとした心地よい歯ごたえが楽しめる、海鮮好きの方に評価の高い食材です。

- 大粒カキフライ

揚げたての衣はサクッと軽やかで、中はふっくら仕上がったジューシーな牡蠣の旨みがぎゅっと詰まっています。火鍋の合間に楽しむ温かいサイドメニューとして、季節感をいっそう引き立てます。

- 冬の海鮮盛り合わせ

牡蠣、ミル貝、エビなど、その時期に最もおいしい海鮮を一皿にまとめました。鍋に入れるタイミングや火入れによって異なる食感と旨みが楽しむことができ、団らんの席にもぴったりな冬限定の豪華セットです。

海底撈火鍋（カイテイロウヒナベ）について

海底撈火鍋は1994年に創立され、世界最大の直営火鍋ブランドであり、国際的な中華料理分野で広く認知されています。食材の品質へのこだわりと革新的な顧客体験により、多くの消費者に愛されています。2025年時点で、海底撈火鍋は世界18か国・地域に1,500店舗以上の火鍋レストランを展開しており、大中華圏、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、カンボジア、フィリピン、韓国、日本、オーストラリア、イギリス、アメリカ、カナダ、アラブ首長国連邦等で店舗展開しており、これまで累計で10億人以上のお客様にご利用いただいております。2015年9月に海底撈火鍋は日本の池袋に日本初出店し、その後大阪、千葉、川崎、横浜など主要都市へと順次展開し、現在は8店舗を運営しておりTV番組やSNSでも多数取り上げていただき、20代～30代の女性のお客様を中心にご利用いただいております。

海底撈火鍋の看板スープは麻辣（マーラー）スープ、トマトスープ、白湯（パイタン）などがあり、多様なお客様の味の好みにお答えできるバリエーションが自慢です。多様な食事体験を提供する理念のもと、海底撈火鍋レストランでは伝統的な四川劇の変面ショーや「カンフー麺」などのパフォーマンス体験もご用意し、お食事を様々な角度からお楽しみいただけるよう工夫しております。無料のネイルサービスも好評で、特に女性のお客様に人気があります。誕生日や記念日には、誕生日ソングやテーブルのデコレーション、プレゼントをご用意させていただき、特別な日を温かく彩ります。さらに、子供向けのキッズルームや託児サービスを備えた店舗もあり、家族連れが安心して食事を楽しめる環境づくりを行っています。中国本場の火鍋に加え、これらのサービスを通じて、海底撈火鍋ブランドは顧客体験の向上を目指し、家族や友人の集まりに最適な温かみのある選択肢として多くのお客様にご利用いただいております。

