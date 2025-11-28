巨大ガチャ「モンスターカプセル」レンタル事業　沖縄市場へ本格展開スタート！第一弾記念としてオリオンビール株式会社のイベントに機材提供！

株式会社グリーグローブ

巨大ガチャ「モンスターカプセル」の企画・運営を行う株式会社グリーグローブ（本社：東京都文京区／代表取締役：上村 正治）は、2025年11月27日(木)より「沖縄拠点」を稼働させ、沖縄エリアでのレンタル事業を本格展開スタートします。さらに2025年11月28日（金）には沖縄県内初のイベントとしてオリオンビール株式会社主催、「オリオン ザ・ドラフト」友だちと過ごす“いい時間（フレンドタイム）”を応援するイベント「ひさびさ！集まろ！」に高さ2.4ｍの巨大ガチャ「モンスターカプセル」を提供します！2025年11月28日（金）から30日（日）までの３日間、琉球新報ビル１Fエントランスにて開催されます。

巨大ガチャ「モンスターカプセル」イメージ

■高さ2.4ｍの巨大ガチャ「モンスターカプセル」機材はオリジナルのデザインが可能！

モンスターカプセルはクライアントのご希望に沿ったオリジナルのデザインでラッピングをすることが可能です！

沖縄のお客様にインパクト抜群のイベントツールを届けたい

これまで東京都内の物流拠点からの沖縄県まで船便のため、配送費用に莫大な予算とお届けに日数を要してしまいレンタルの予約につながりませんでした。この度の新拠点（沖縄糸満市）の稼働により船便からトラック輸送に一本化することで大幅にコストが抑えられます。物流や販売体制の強化にとどまらず、沖縄のお客様に巨大ガチャ「モンスターカプセル」を活用した販促施策の魅力をお届けできればと思っております。

ひさびさ！集まろ！イベントHP

https://www.orionbeer.co.jp/hisabisa/

※イベントの詳細は上記のイベントHPをご覧ください

ひさびさ！集まろ！ by オリオン ザ・ドラフト

巨大ガチャ「モンスターカプセル」とは

巨大ガチャ『モンスターカプセル』は2021年1月に、コロナ禍の新たなイベントツールとしてスマイルタンクが開発した、国内最大級のレンタルカプセルマシーンです。高さ2.0m・高さ2.4m・高さ3.0m（MEGA）の機材は国内最大級の大きさを誇ると同時に、カプセルマシーンとして日本で唯一販促イベントや物販販売に対応。コイン決済・スマホ決済（交通系IC・キャッシュレス決済・クレジットカード決済等）・独自QRコード認証など豊富なピピット決済に対応しています！

対応カプセルのサイズは日本最大級のφ160mm！カプセルだけでもインパクト抜群です。新商品PR・地域活性化イベント・スポーツチーム試合会場・アーティストライブなど多数の活用が可能です。イベント内容やプロモーションターゲットをイメージしたオリジナルデザインの機材にラッピングすることが可能です。沢山のお問い合わせお待ちしております。

リテールメディア：クライアント様の会員証バーコードと連携し巨大ガチャが回せる新機能」



導入企業様のアプリ会員証バーコードを読み取ることでハンドルを回すことが可能です。アプリダウンロード数の新規獲得や休眠顧客の掘り起こしにも最適です。利用履歴もCSVデータでフィードバック出来るため、マーケティング施策として既存アプリでの活用にもご利用頂けます。ほかにも弊社開発のスタンプラリーや謎解きシステムのクリア特典時に表示されるQRコードを活用して参加特典をプレゼントすることもできます！2024年3月プロ野球チーム福岡ソフトバンクホークス様に導入済みです。

■巨大ガチャ「モンスターカプセル」仕様

【巨大ガチャ「モンスターカプセル」2.0m機材スペック】

・本体サイズ：高さ2000mm × 横幅1000mm × 奥行き1000mm

【巨大ガチャ「モンスターカプセル」2.4m機材スペック】

・本体サイズ：高さ2400mm × 横幅1500mm × 奥行き1400mm

【巨大ガチャ「モンスターカプセル」3.0m（MEGA）機材スペック】

・本体サイズ：高さ3000mm × 横幅4500mm × 奥行き3000mm

■カプセルのサイズ

・直径160mm（ 2.0m・2.4m・3.0m機材共通）

■豊富な決済方法

・オリジナルコイン決済

・交通系IC・二次元コード・クレジットカード決済に対応

・独自QRコードおよびバーコードの読込での決済

（導入企業様のアプリ会員証の二次元コードやLINE公式アカウントとの連携が可能です）

・スタンプラリーや謎解きシステムのクリア特典時に表示されるQRコードを活用して参加特典をプレゼント可能！オリジナルシステムの開発が可能です

巨大ガチャ「モンスターカプセル」に関する過去のプレスリリースはこちら

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/141920(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/141920)

巨大ガチャ「モンスターカプセル」レンタル オフィシャルサイト

高さ2.4m・2.0m・3.0m（MEGA）機材の巨大ガチャ｜モンスターカプセル（レンタル販促機材）

https://monstercapsule.jp(https://monstercapsule.jp)

※本件の機材に関するお問い合わせは、以下よりお願いいたします

巨大ガチャ「モンスターカプセル」お問い合わせ窓口

https://monstercapsule.jp/contact.html(https://monstercapsule.jp/contact.html)

■株式会社グリーグローブ

https://gleeglobe.jp/

設立：2024年4月17日

代表者：上村 正治

所在地：東京都文京区本郷2-22-12

グリーグローブの想い：

独自のツールで世界に驚きと喜びを生み出す

株式会社gleeglobeは、革新的なイベント企画、独自のツール、そしてWebコンテンツを通じて、世界へ新しい価値を創造します。細やかな対応と積極的な取り組みをもって、

クライアント及びその顧客に驚きと喜びを提供することを使命としています。