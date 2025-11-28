ユーザー1000万人突破の『PixAI』三周年を彩る企画を一挙展開！

Metanomaly株式会社

AI創作技術のリーディングカンパニーであるMetanomaly株式会社（本社：渋谷区、代表取締役：Raven Gao）は、運営するAI二次元創作プラットフォーム「PixAI(https://pixai.art/ja)」が2025年10月にサービス開始から3周年を迎えたことを記念し、音楽・映像・アート・広告の各分野で多彩な企画を展開しています。

伝説的アニメソング歌手・榊原ゆい氏が歌うオリジナル楽曲のミュージックビデオ公開をはじめ、全国47都道府県を擬人化するアートコンテスト、人気ビジュアルノベル『Whispers from the Star』との公式コラボレーション企画など、音楽・アート・ゲームの各分野で「人とAIの共創」をテーマにした取り組みを実施しました。世界中で1000万人以上のクリエイターに利用されるプラットフォームとして、AI創作の新たな可能性を提示します。

【三周年記念企画 概要】

■アニソン界のレジェンド・榊原ゆいが歌うオリジナル楽曲「にゃぱらぱら☆いたずらタイム」のMVを公開

PixAI三周年を記念して、アニメソング界のレジェンド・榊原ゆい氏を起用したオリジナル楽曲『にゃぱらぱら☆いたずらタイム』と、人気アーティストrecheによる『まだ知らない色へ』の2曲のミュージックビデオを公開中です。

公開後は再生数が大きく伸び、YouTubeやX（旧Twitter）では「3周年おめでとう！」「ドチャクソかわいい！」といったコメントが寄せられるなど、SNS上でも大きな反響を呼んでいます。

作詞・作曲は山崎寛子氏、編曲は神谷礼氏、音楽制作はPOPHOLICが担当し、映像ディレクションはM-ACG studioが手掛けています。人の歌声とAIが生み出すビジュアルを融合させることで、「人とAIの共創」という新しい表現の形を提示する作品です。さらに榊原ゆい氏による振り付け動画の公開も予定しており、これを記念したダンスコンテストの実施も計画しています。

《作品情報》

『にゃぱらぱら☆いたずらタイム』

アーティスト：榊原ゆい（@YuiSakakibara(https://x.com/YuiSakakibara)）

作詞・作曲：山崎寛子／編曲：神谷礼

音楽制作：POPHOLIC

映像ディレクション：M-ACG studio

MV：https://www.youtube.com/watch?v=VQFi-0VGfjw

YouTube再生数：約109万回（2026年11月25日時点）

公式X投稿の動画再生数：約64.8万回（2026年11月25日時点）

＜榊原ゆいさん＞

＜reche＞『まだ知らない色へ』

アーティスト: reche（@reche_rche(https://x.com/reche_rche)）

作詞：山崎𥶡子

作曲：神谷礼

編曲：山崎𥶡子 神谷礼

音楽制作：POPHOLIC

映像ディレクション:M-ACG studio & PixAl Animation Team

MV：https://www.youtube.com/watch?v=n1j0UuijvSc&list=RDn1j0UuijvSc&start_radio=1(https://www.youtube.com/watch?v=n1j0UuijvSc&list=RDn1j0UuijvSc&start_radio=1)

YouTube再生数：約144万回（2026年11月25日時点）

公式X投稿の動画再生数：約48.1万回（2026年11月25日時点）

■全国47都道府県を“擬人化”したアートコンテストを開催

日本の地域文化とAI創作を結びつける試みとして「47都道府県擬人化コンテスト」を開催しました。

総投稿数は 4,500件以上。全国47都道府県それぞれの特色や魅力をAIクリエイターたちが擬人化キャラクターとして表現するこの企画は、地方自治体や観光業界からも大きな注目を集め、受賞作品は公式サイトで公開されています。

▼受賞者・受賞作品

https://pixai.art/articles/ja/jp-47-prefectures-personification-contest-winners-announcement/

■『Whispers from the Star』×PixAI 公式コラボイベントを開催

人気ビジュアルノベル『Whispers from the Star』と、AI生成プラットフォームPixAIの公式コラボレーションが実現。

作中キャラクター「Stella（ステラ）」の誕生日を記念した描き下ろしAIアート企画を展開。AIファンとゲームファン双方から高い反響を得ました。

■今後の展開：アニソン×AIの“新章”へ

クリスマスから新年にかけて、再び有名アニソン歌手とのコラボレーションを予定しております。AIとアニメカルチャーの融合を、より多面的に拡大してまいります。

【PixAIの実績と展望】

PixAIは「想像力に、命を吹き込む（Imagination, made real）」をスローガンに、特別な才能がないと感じている「顔のない人」たちに創作の魔法を届けることを使命としています。

2022年10月のサービス開始以来、世界中で1000万人以上のクリエイターに利用されるAI二次元イラスト生成プラットフォームです。北米・韓国・台湾などの創作文化の強い地域でも急速にシェアを拡大し、同ジャンルにおいてユーザー満足度、課金継続率ともにトップクラスを誇ります。

2025年上半期には、SensorTowerの調査で日本App Store「グラフィック／デザイン」カテゴリ売上第1位、「AI総合」カテゴリ第6位を獲得し、AI創作分野で確固たる地位を築いています。

PixAIにより、技術と文化をつなぎ、すべての人の創作可能性を拡張することで、「創作の民主化」をさらに推進してまいります。

■三周年記念サイト

- PixAI：https://pixai.art/ja- 三周年記念イベント特設ページ：https://pixai.art/event/3rd-anniversary- App Store: PixAI iOS(https://apps.apple.com/us/app/pixai-ai-anime-art-generator/id6474528911)- Google Play: PixAI Android(https://play.google.com/store/apps/details?id=io.mewtant.pixaiart)- 公式X：https://x.com/PixAI_Official