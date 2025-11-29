“おいしい” “ワクワク” “ハッピー” をお届けするライフコーポレーションは、2013年12月に開店して以来、地域のお客様にご愛顧いただいております「ライフ京橋店」を、2025年11月29日（土）に改装オープンいたしました。京橋駅をご利用の方やマンション建設に伴い増加したファミリー層のニーズにお応えし、簡単調理で時短につながる商品の品ぞろえを拡充するため、冷凍食品コーナーを拡大するとともに、水産・畜産売り場にも冷凍の商品ケースを新設いたしました。また、健康志向の商品を充実させ、自然の恵みをいかしたオーガニック食品や健康にこだわった体にやさしい商品を豊富に取りそろえる「BIO-RALコーナー」を拡大するほか、農産売り場にライフ初となる「水耕栽培コーナー」が誕生いたしました。装いを新たに、お客様に信用されて頼りにされる地域一番店を目指します。

【店舗概要】

店 名：ライフ京橋（きょうばし）店住 所：〒536-0016 大阪府大阪市城東区蒲生1-9-10電 話 番 号 ：06-6931-2611改装オープン日：2025年11月29日（土）建 物 構 造 ：鉄骨造り 地上4階建て 売り場 1階 ライフ 2階・3階 エディオン 駐車場 4階・屋上売り場面積：1,574㎡（全体 4,942㎡）営 業 時 間 ：9：30～24：00駐 車 場：110台店 長：井上 修一（いのうえ しゅういち）従 業 員 数 ：171人（社員20人、パートナー151人）※店舗詳細は（https://store.lifecorp.jp/detail/west244/）からご確認ください

【店舗特徴】 ※写真・価格はオープン当日のものです

◆新しく誕生したコーナーをご紹介！

ナポリピッツァ

専用のピザ窯を導入し、外はカリッと・中はもちもち食感に仕上げたピザをご提供いたします。

LIFE BASIC

オリジナル衣料品ブランド「LIFE BASIC」の肌着をレジ前で展開いたします。

京野菜コーナー

京都産の農産物や、伝統ある「京野菜」を種類豊富に品ぞろえいたします。

水耕栽培コーナー

水耕栽培で育てた野菜を集合展開する「水耕栽培コーナー」をライフで初導入！健康志向のニーズにお応えいたします。

◆売り場を拡大

冷凍食品コーナー

簡単・便利な冷凍食品コーナーを改装前の1.3倍に拡大いたしました。便利なミールキットや保存に便利な冷凍野菜などを豊富に品ぞろえいたします。

冷凍肉コーナー

商品棚を新設し、豚肉や鶏肉の大容量パックや、コロッケ・焼鳥などおかずになる商品をご提供いたします。

冷凍魚介コーナー

魚介のおいしさをいかした冷凍ミールキットを豊富に取りそろえいたします。

ビオラルコーナー

「オーガニック・ローカル・ヘルシー・サステナブル」をコンセプトに、自然の恵みをいかした商品を展開するビオラルコーナーを改装前の1.7倍に拡大いたします。

◆便利なサービス

キャッシュレスセルフレジの導入

キャッシュレスセルフレジを導入し、レジ台数を増やすことで、待ち時間を短縮します。

【店長コメント】

ライフ京橋店が新しく生まれ変わりました！生鮮食品・グロサリー・デイリー食品・ベーカリーの品ぞろえをさらに充実させ、さらにキャッシュレスセルフレジを新たに導入しお買い物がよりスムーズになりました。より一層お客様に、“おいしい” “ワクワク” “ハッピー”をお届けし、従業員一丸となり地域のお客様から信頼されるスーパーを目指します。

【店内フロア図】

『ライフらしさ』宣言！

株式会社ライフコーポレーションは、当社が目指す姿を『ライフらしさ』宣言！として明文化いたしました。お客様にとっても従業員にとっても『私の生活に欠かせない存在』『私のお店』になりたいという想いと意志が込められています。