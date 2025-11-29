【物価高に挑む決断】北海道興部町（おこっぺちょう）、大人気「ホタテ玉冷」のふるさと納税寄附金額を12月1日より緊急引き下げ！

一般社団法人 おこっぺ町観光協会

北海道興部町（おこっぺちょう）の観光振興と地域活性化を担う、一般社団法人おこっぺ町観光協会は、2025年12月1日（月）より、ふるさと納税返礼品として不動の人気を誇る「ホタテ玉冷」各種の寄附金額を大幅に引き下げることを発表いたします。

昨今の物価上昇により多くの返礼品の寄附金額が上昇傾向にある中、当協会は「より多くの方にオホーツクの味覚を届けたい」という強い想いから、今回の寄附金額引下げを決断いたしました。

【公式サイト『おっこいしょ↑』URL】https://furusato.okoppe-hokkaido.jp/(https://furusato.okoppe-hokkaido.jp/)

水揚げ瞬間冷凍前の洗浄■ 実施の背景：リピーター様への感謝と、新たなファン作りへの「決意」

昨今の原材料費や物流コストの高騰に伴い、ふるさと納税の寄附金額も全国的に引き上げざるを得ない状況が続いています。 しかし、興部町のホタテを毎年楽しみに待っていてくださるリピーターの皆様、そしてまだ味わったことのない皆様に対し、「寄附金額が上がったから」という理由で提供できなくなることは極力避けたいと考えました。

「皆様にオホーツクの興部町のホタテを味わっていただきたい」 その一心で調整を重ね、この度、物価高に逆行する形での「寄附金額引き下げ」を実現いたしました。12月の駆け込み寄附シーズンに向けた、興部町からの精一杯の恩返しです。

■ 興部町のホタテの特徴：オホーツク海が育てた「極上の甘み」

流氷が運ぶ豊富なプランクトンを食べて育った興部町のホタテは、以下の特徴があります。

圧倒的な肉厚感としっかりとした繊維: 繊維がはっきりとわかるほどの弾力と歯応え。 濃厚な旨味と甘み: 噛むほどに広がる、自然で濃厚な甘み。

お刺身はもちろん、ベーコン巻きやフライにしても縮みにくく、ホタテ本来の旨味を存分にお楽しみいただけます。

お刺身ホタテベーコン巻き

■ 改定内容（2025年12月1日受付分より）

公式サイト『おっこいしょ↑』および各ふるさと納税仲介サイトにて、以下の通り寄附金額を変更いたします。 特に公式サイトでは、より選びやすい設定となっております。

1. 【ふぞろい品】ホタテ玉冷 1.5kg （形は不揃いですが、味は正規品と変わらない人気商品です）

公式サイト：19,000円 ⇒ 18,000円

仲介サイト：22,000円 ⇒ 19,000円

2. 【お手頃サイズ】オホーツク産ホタテ玉冷 1kg

公式サイト：19,000円 ⇒ 15,500円

仲介サイト：21,000円 ⇒ 17,000円

3. 【お手頃サイズ】オホーツク産ホタテ玉冷 500g

公式サイト：11,000円 ⇒ 9,000円

仲介サイト：11,000円 ⇒ 9,000円

※すべて冷凍配送となります。

公式サイト『おっこいしょ↑』返礼品一覧 :https://furusato.okoppe-hokkaido.jp/category/item/itemseafood

■ 一般社団法人おこっぺ町観光協会について

興部町（おこっぺちょう）は、オホーツク海に面し、酪農と漁業が盛んな町です。当協会は、この豊かな自然と特産品の魅力を全国に発信し、地域の活性化に取り組んでいます。公式ふるさと納税サイト『おっこいしょ↑』を通じて、生産者の顔が見える安心・安全な特産品をお届けしています。