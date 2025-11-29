【森のソラニワ】迫力満点冬花火開催！冬休みにオススメお得なプランも販売中

野口観光マネジメント株式会社

野口観光マネジメント株式会社が雲煙する「きたゆざわ森のソラニワ」より、冬イベントとお得なプランのお知らせです！

🎆 冬の夜空を彩る！年末年始「冬花火」開催のお知らせ ⛄️

冬花火（イメージ）

開催期間：2025年12月31日（水）～ 2026年1月11日（日）毎日実施

年末年始の特別な思い出を演出するため、「冬花火」を上記期間、毎日開催いたします。

澄み切った冬の夜空に打ち上がる色鮮やかな花火は、ご来場のお客様にとって忘れられない感動体験となるでしょう。

🎇 イベント詳細

開催期間: 2023年12月31日（日）～ 2024年1月11日（木）

打上時間: 毎日 20:45 から

冷たい空気に響き渡る迫力満点の花火が、夜空を華やかに彩ります。

👨‍👩‍👧‍👦 家族旅行を応援！「小学生半額プラン」登場

ご家族でのご旅行を応援するため、期間限定で「小学生半額プラン」をご提供いたします。

冬花火と合わせて、お子様との楽しい冬休みを森のソラニワでお過ごしください。

対象: 小学生のお子さま

特典:ご宿泊代が半額となります。

屋内遊戯施設「ア・ソ・ボーヤ」大規模リニューアルオープン！

レストランでは自分で作れるお弁当も！

天候を気にせず思いっきり遊べる屋内遊戯施設「ア・ソ・ボーヤ」が、この夏リニューアルオープンいたしました。最新の遊具や安全設計を取り入れ、より楽しく、より安心してご利用いただける空間に生まれ変わりました。

親子で乗って走りまわる「くるくるカート」やトランポリン、砂場などが大人気！

🌐 公式ホームページ限定！アソボーヤ利用特典

詳細を見る :https://www.mori-soraniwa.com/asoboyarenewal/アソボーヤ（イメージ）

2025年12月20日（土）まで公式サイトより予約、ご宿泊のお客様限定で

屋内遊具施設「ア・ソ・ボーヤ」と開催中イベント「アソビーツ」の入場券をサービスいたします。

ソラニワで思いっきり遊べる特典です。ぜひこの機会にご家族・ご友人とソラニワへお越しください。

【きたゆざわ森のソラニワ 概要】

電話番号：0570-026574（予約受付10:00～17:00）

住所：〒052-0316 北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町300-7

アクセス：道央自動車道 伊達ICより車で約40分

客室数：197室

URL：https://www.mori-soraniwa.com/

外観（イメージ）ロビー（イメージ）