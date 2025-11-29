一年のしあわせと健康への願いを込めて、海老せんべい〈ゆかり〉を奉納

株式会社坂角総本舖

2025年11月27日（木）　名古屋東照宮にて、奉納の様子

株式会社坂角総本舖（本社：愛知県東海市、代表取締役：坂泰助）は、2025年11月27日（木）に、


名古屋東照宮にて海老せんべい＜ゆかり＞の奉納を行いました。



海老は目が出て「めでたし」、長い髭を持ち腰の曲がった姿から「長寿」の象徴とされており、験を担ぐ正月のおせち料理の定番食材でもあります。縁起の良い海老を原料の約七割にたっぷり使用した海老せんべい〈ゆかり〉。


〈ゆかり〉を召し上がる全ての方の、一年のしあわせと健康を、名古屋東照宮にてご祈祷いただきました。奉納した海老せんべい〈ゆかり〉は、年明けに、名古屋東照宮にて参拝者へお福分けとして振舞われます。




また本年も年末の恒例行事として、参加無料のイベント「福を呼ぶ正月えびせん」を、12月27日（土）に名古屋駅のKITTE名古屋にて実施予定です。


昨年に同会場で実施の際には約700名の方に、福を呼ぶ笑顔でご参加いただきました。本年のイベント詳細は後日発表予定です。




名古屋東照宮について


鎮座地：愛知県名古屋市中区丸の内２丁目３番３７号


神社名：東照宮（旧　県社）


祭　神：贈正一位太政大臣　徳川家康公


由　緒：社に奉斎する家康公は尾張徳川家中興の祖にして、名古屋の地を開き、城を築いて第九子義直公（尾張藩祖）を以て始めて居城せしめられ、名古屋開府の祖神にし恩神でもあります。


※尾張の初代藩主・徳川義直公が、名古屋の町をつくり上げた父親・家康公の三回忌に名古屋城三の丸に創建。久能山・日光に続いて三番目に作られた東照宮。現在の社殿は愛知県の重要文化財。




奉納した商品のご紹介



〈ゆかり〉干支ノ箱BIG[午]

〈ゆかり〉干支ノ箱BIG[午（うま）]


発売予定日：2025年12月1日（月）


内容量：〈ゆかり〉干支ノ箱[午]×4箱入り　※海老せんべい〈ゆかり〉64枚入り


価格：5,529円(税込)


取り扱い店舗：オンライン通販はじめ全国百貨店などで販売


賞味期限：製造日より60日






その他・年賀限定商品のご紹介



１.〈ゆかり〉干支ノ箱[午]

２.〈ゆかり〉慶ノ箱[午]

３.〈ゆかり〉慶ノ箱[午]

４.〈さくさく日記〉［セット］

発売予定日　…１.〈ゆかり〉干支ノ箱[午（うま）]：12月1日（月）、その他商品：12月15日（月）



１. 〈ゆかり〉干支ノ箱[午]　…内容量：ゆかり8枚入×2袋　　価格：1,382円（税込）


２. 〈ゆかり〉慶ノ箱[午]　…内容量：ゆかり×18枚　　価格：1,620円（税込）


３. 〈ゆかり〉慶ノ箱[午]　…内容量：ゆかり×24枚　　価格：2,160円（税込）


４. 〈さくさく日記〉［セット］…内容量：さくさく日記［海老］＆［帆立］各6袋入　　価格：1,296円（税込）





坂角総本舖

株式会社坂角総本舖（ばんかくそうほんぽ）


創業者・坂 角次郎（ばん かくじろう）により、1889年（明治22年）に横須賀（現在の愛知県東海市）で創業し、2025年4月に創業137年目を迎えました。江戸時代に徳川家へ献上された「えびはんぺい」に創意工夫を重ねて生み出した海老せんべい「ゆかり」を中心に、自然の恵みを生かしたお菓子づくりをしています。


所在地：愛知県東海市荒尾町甚造15‐1　　


URL：https://www.bankaku.co.jp/shop/default.aspx?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral(https://www.bankaku.co.jp/shop/default.aspx?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral)