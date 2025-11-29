株式会社メディロム・ウェルネス（本社：東京都港区、代表取締役：江口 康二）は、日頃より Re.Ra.Ku グループをご愛顧いただいている皆さまへの感謝の気持ちを込めて、2025年12月1日（月）より、総勢250名様に豪華賞品が当たる「2025年 年末感謝祭」を開催いたします。本キャンペーンでは、総勢250名様に“旅・食・遊び”をテーマにした豪華賞品をご用意。年末の疲れを癒やしながら、心と身体にご褒美を届ける特別企画です。一年を通して当グループをご利用いただいた皆さまに、リラクゼーションを「楽しみ」「体験」「思い出」へと昇華する、新しい形の感謝祭をお届けしてまいります。

■ 豪華賞品ラインアップ（総勢250名様）

特賞：東京ディズニーリゾート® ペアチケット & 提携ホテル宿泊券協賛：湘南美容外科クリニック ギフトチケット 5万円分1等：JTBギフトカード 5万円分2等：温浴施設 日帰り入浴ペアチケット3等：食のギフト4等：Re.Ra.Ku グループギフトチケット 3,000円分

■ 応募方法

【応募方法①】対象ブランドで抽選券をGET

Re.Ra.Ku／Bell Epoc／Spa Re.Ra.Ku／Ruam Ruam／Re.Ra.Ku PRO の各店舗にて、ブランドごとのキャンペーン参加で抽選券を配布します。

▼〈Re.Ra.Ku ／ Bell Epoc〉

スペシャルバリューチケット販売施術に使える 11,000円分の商品券を10,000円で販売。抽選番号が券面に記載されています。販売期間：2025年12月1日～2026年1月12日※在庫状況は各店舗にお問い合わせください

▼〈Ruam Ruam〉

お会計1万円ごとに抽選券を1枚配布※フリーパス購入は対象外配布期間：2025年12月1日～2026年1月12日※抽選券は無くなり次第終了

▼〈Re.Ra.Ku PRO〉

条件達成で抽選券を1枚配布ビジター様：施設利用料＋レンタル or 物販2点以上ご購入PRO会員様：レンタル or 物販等500円以上ご購入配布期間：2025年12月1日～2026年1月12日※抽選券は無くなり次第終了

▼〈Spa Re.Ra.Ku〉

回数券を期間限定でお得に販売いたします。期間中に回数券をご購入の方へ抽選券を配布します。販売期間：2025年12月12日～2026年1月31日※抽選券は無くなり次第終了

【応募方法②】Re.Ra.Ku PAY チャージで自動エントリー

2025年12月1日～2026年1月12日の期間中、総額1万円以上のチャージごとに1口、自動で抽選にエントリー。さらに、チャージ額が10％増額されるお得なクーポンも期間限定でご利用いただけます。※クーポン利用条件は Re.Ra.Ku PAY ログイン後のクーポンページをご確認ください。

■ 当選発表

2026年2月2日（月）店頭・公式サイト NEWS・公式SNSにて発表※当選者は別途当選手続きが必要です。

■ Re.Ra.Ku グループについて

https://line.me/R/ti/p/@vhl3784khttps://x.com/reraku_officialhttps://www.instagram.com/reraku_jp

Re.Ra.Ku Group(リラク グループ) は「Re.Ra.Ku 」を中心に全国に300店舗以上のリラクゼーションスタジオを展開しています。商業施設や路面店に展開をする「Re.Ra.Ku 」以外にも、温浴施設に展開する「Spa Re.Ra.Ku 」、複合型ランニングステーションを展開をする「Re.Ra.Ku PRO」、地方を中心にリフレクソロジーやアロマボディケアなどの豊富なメニューを展開する「Bell Epoc」、アジアン手技を展開する「Ruam Ruam」の5つのブランドを展開しています。Re.Ra.Ku公式Instagram：https://www.instagram.com/reraku_jp

◾️メディロムグループについて

https://reraku.jp

メディロムは、健康管理サービス「Re.Ra.Ku」を中心にリラクゼーションスタジオを展開しています。加えて、ヘルスケアアプリ「Lav」を活用した特定保健指導や体質改善プログラムも提供しています。2020年には、充電不要で連続駆動する活動量計「MOTHER Bracelet」を発表し、デバイス事業にも参入しました。さらに、美容サロン「ZACC」や「脳梗塞リハビリセンター」の運営を通じ、美と健康の両面からウェルネス事業を拡大。予防から医療まで一貫したヘルスケア事業の領域を広げています。今後は、創業以来蓄積してきた生活習慣データを活用したデータ解析事業にも領域を拡大し、予防から医療までを一貫して支える次世代型ヘルスケアプラットフォームの構築を目指してまいります。社名：株式会社メディロム（英文名 MEDIROM Healthcare Technologies Inc.）上場市場： NASDAQティッカー（米国証券コード) ： MRM (Nasdaq CM)本社所在地：東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場16F代表：代表取締役 江口 康二設立： 2000年7月MEDIROM公式Instagram：https://www.instagram.com/medirom_jp

https://medirom.co.jp

社名：株式会社メディロム・ウェルネス本社所在地：東京都港区台場2-3-1トレードピアお台場16階代表：代表取締役 江口 康二