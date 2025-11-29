【アマゾン ブラックフライデー50%オフ】Android 16 & 6150mAhバッテリー | DOOGEE「Note56 X」、日本上陸！12,950円発売開始

深圳市道格创想电子商务有限公司

DOOGEEは、必要十分な性能とコストパフォーマンスを追求する新モデル 「Note56 X」 を発表しました。このモデルは、最新のAndroid 16 を搭載し、シリーズ共通の6150mAh超大容量バッテリー と6.56インチの大画面 を継承。一方で、UNISOC SC9863A プロセッサと24GBメモリ というバランスの取れたスペックにより、SNS、動画視聴、ウェブブラウジングなどの日常的な使用に徹底最適化 された、非常に手頃な価格 のスマートフォンを実現しました。

主な仕様と特徴

DOOGEE NOTE56Xイメージ図

■OS & 基本性能: Android 16 | UNISOC SC9863A オクタコアプロセッサ | Imagination PowerVR GE8322 GPU | 24GB RAM (3GB+21GB 拡張メモリ) | 64GB eMMC 5.1 ストレージ

■バッテリー & 充電: 6150mAh 超大容量バッテリー | 5V/2A 充電 | 抜群のバッテリーライフ

■ディスプレイ: 6.56インチ IPS 水滴屏 | HD+ 解像度 (1612x720) | 90Hz リフレッシュレート

■カメラ: デュアルカメラ (8MPメイン [S5K4H5] + 補助レンズ) | 前面 5MP 自撮りカメラ [S5K5E9]

接続性: デュアルSIM | microSD拡張 (最大2TB) | Wi-Fi 2.4GHz | Bluetooth 4.2 | 3.5mm イヤホンジャック

Android 16 & 6150mAhで日常使いの理想形

Note56 X の最大の強みは、その基本性能の確かさです。Google による最新のOSであるAndroid 16 を搭載しており、GMS (Google Mobile Services) に対応。Google Play ストア からのアプリインストールや、最新のセキュリティ環境をエントリーモデルでありながら体験できます。

さらに、シリーズ譲りの6150mAh という大容量バッテリー を搭載。1回の充電で、長時間の動画再生や音楽ストリーミング、SNSの利用を可能にし、ユーザーの日常から「電池切れ」の不安を軽減します。

6.56インチ大画面＆90Hz表示で快適なビジュアル体験

6.56インチ の大型IPSディスプレイ は、エントリーモデルでありながら90Hzのリフレッシュレート を採用。標準の60Hz画面と比べて、ウェブブラウジング やSNS のスクロールが格段にスムーズで、快適な視認性を提供します。動画コンテンツも大きな画面で存分にお楽しみいただけます。

8MPカメラ＆5MP自撮りで日常の記録をしっかりサポート

メインカメラは8MP センサーを採用。HDR、夜景モード、プロフェッショナルモード など、豊富な撮影機能を備えており、日常生活の一場面や書類のスキャンなど、さまざまなシーンでご利用いただけます。前面の5MP カメラも美顔機能 をサポートし、明るくきれいな自撮りやビデオ通話を可能にします。顔認証 によるロック解除にも対応しています。

DOOGEE Note56 Xは、最新OSによる快適な基本操作、一日中使える大容量バッテリー、そして十分な性能を備えた理想的なエントリーモデルです。

初めてのスマートフォンとして

シンプルな機能で十分なシニア層の方へ

サブ機や予備機として

お子様の最初の携帯電話として

上記のようなユースケースに最適な、信頼性 と抜群のコストパフォーマンス を兼ね備えた選択肢です。

新発売キャンペーン実施中 | 購入サイト

アマゾン商品ページ：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FXG76H3F

原価：25900円

限定価格：12950円（50%オフ）