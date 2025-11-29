ふだん使いの文字を美しく！ 『今すぐ使える文例で 心を伝える 美文字練習ノート』がNHK出版より11月29日発売！

付箋、一筆箋から、年賀状まで。「8つのメソッド」で美文字を習得できる！

株式会社ＮＨＫ出版

パソコンやスマートフォンが普及して、文字を手書きする機会が減ったとされる昨今。年賀状や暑中見舞いを印刷で済ませる方が多いのではないでしょうか。でも、そこに自筆の一言があるとやっぱりうれしいものです。オフィスで毎日のように使う付箋や一筆箋だって、読みやすく整った字で書かれていれば、円滑なコミュニケーションを支える力になるはずです。

このような憧れの美文字は、8つの「青山メソッド」を通じて簡単に習得できます。

日常的に使用する言葉を中心に、定番のあいさつやちょっと気のきいた言い回しなど、上手に書ければ必ず役立つお手本がたくさん。開きがよく丈夫な製本様式だから、ずっと手元において練習できます。巻末には、とっさのときに使える文例のお手本集も収載しています。

青山浩之さんより

美文字は最強の

“コミュニケーション・ツール” です

「文字を書く」といっても、現代ではパソコンやスマートフォンで「文字を打つ」ことがほとんどです。 自分の文字にコンプレックスを持つ方は、なおさら手書きする機会を避けているかもしれません。

しかし、こんな時代だからこそ、手書きの価値は増していると考えられます。なぜなら、手書きの美しい文字は、最強のコミュニケーション・ツールだからです。

たとえば、事務的な連絡事項が記載された文書に、「いつもありがとう」と手書きの文字が添えられていたら、どう感じるでしょうか？ 「わざわざ手で書いてくれたんだ」と思い、感謝の言葉が、より心にしみるのではないでしょうか。 手書きの文字には、人の目を引き、心を動かす力があるのです。 デジタル全盛の今だからこそ、人間関係を円滑にするツールとして、手書きの文字は重要な役割を果たします。

その文字がていねいに書かれた美文字であれば、さらにパワーを発揮するでしょう。 読みやすく、内容が正しく伝わる文字こそが「美文字」です。 読む人にストレスを与えないことから「人に優しい文字」ともいえます。

本書では、人に優しい文字を書くコツを「 8つのメソッド」として紹介します。時間をかけて練習しなくても、誰でもすぐに身につくメソッドてす。 それがあなたの大切な人との心の交流に生かされること、また、「文字を書く喜び」につながることを願ってやみません。

（『今すぐ使える文例で 心を伝える 美文字練習ノート』「はじめに」より）

美文字の 基本編

効率よく美文字を身につけるためには、書くときのコツを学ぶのが大切です。いくつか覚えれば、誰にでもすぐに、見違えるほどきれいな文字が書けます。

美文字の 実践編

美文字の 基本編

カードや付箋などに書くための文例を豊富にそろえました。８つの基本メソッドを思い出しながら、一文字ずつていねいに書きましょう。

-目次-

美文字の 実践編

美文字でつなぐ 心を伝える

はじめに 美文字は最強の“コミュニケーション・ツール”です

この「練習ノート」の特長

はじめの一歩 美文字の 準備編

メソッド１. 手首は机で固定する

書くときの姿勢を整える

すぐに身につく 美文字の 基本編

メソッド２. ひらがなは3つのルール

ルール１.曲線は右上がり

ルール２.結びは「へ」の字と「く」の字

ルール３.折れるところはジグザグ

メソッド３. 漢字は「ピタ・カク・ピト」で整える

ルール１.横画の端は「ピタ」と止める

ルール２.曲がり角は「カク」と折る

ルール３.付ける部分は「ピト」と付ける

メソッド４. 「すき間均等法」で書く

メソッド５. 横画と払いでメリハリをつける

横画は1本だけ長く／左右の払いは末広がり

メソッド６. 反りと曲がりは思い切り伸ばす

反り／曲がり

メソッド７. 文章は「中心線串刺し法」で

「外形」を意識しよう／横書きも「中心線串刺し法」で

メソッド８. 漢字はひらがなより大きく

便利なフレーズで 美文字の 実践編

メッセージカードで心を伝える

付箋のメモ書きもていねいに

特別な日のグリーティングカード

誕生日のお祝い／結婚のお祝い／出産のお祝い／母の日

一筆箋で思いをしたためる

お礼状／贈り物の添え文／ビジネス文書の添え文

季節のはがきに気持ちを添える

年賀状の添え書き／暑中見舞い・残暑見舞いの添え書き／いろいろ使える添え書き

ミニレッスン カタカナも美しく

算用数字も美しく

コラム 美文字のカギは“脳内文字”

“三大悪筆”にご注意！

巻末付録 心を伝える 美文字フレーズ集

感謝を伝える／贈り物に添えて／いたわりの言葉／お断りするとき／再会に思いを込めて／家族へのひと言

著者

青山浩之（あおやま・ひろゆき）

横浜国立大学教育学部教授。書家・美文字研究家。全国大学書写書道教育学会常任理事。書写・書道に関する研究や学校教員の育成をはじめ、文部科学省検定教科書の手本執筆・編集も行う。「あさイチ」や「高校講座」ほか、NHKの数多くの番組に出演。手書き文字に関することや書表現のスキルを分かりやすく指南し、書写・書道の魅力を広めている。「NHKまる得マガジンMOOK クセ字が直る 美文字レッスン帳」など著書や雑誌寄稿多数。

商品情報

書名：今すぐ使える文例で 心を伝える 美文字練習ノート

著者：青山浩之

出版社：NHK出版

発売日：2025年11月29日

定価：1,100円（税込）

判型：Ｂ5判 並製

ページ数：80ページ （内カラー8ページ）

ISBN：978-4-14-199372-8

URL：NHK出版ECサイト→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000061993722025.html

Amazon→ https://amzn.asia/d/hVPLsip

楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/18393206/

こちらもおすすめ！ ★著者既刊 好評発売中！

NHKまる得マガジンMOOK シリーズ

NHKまる得マガジンMOOK

クセ字が直る 美文字レッスン帳

青山浩之

出版社：NHK出版

発売日：2015年3月23日

定価：550円（税込）

判型：B5判 並製／ページ数：64ページ

ISBN：978-4-14-199210-3

NHK出版→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000061992102015.html

Amazon→https://amzn.asia/d/e3OTkDQ

楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/13179977/

NHKまる得マガジンMOOK

美文字を自在に 筆ペン練習帳

青山浩之

出版社：NHK出版

発売日：2016年2月8日

定価：550円（税込）

判型：B5判 並製／ページ数：64ページ

ISBN：978-4-14-199225-7

NHK出版→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000061992252016.html

Amazon→https://amzn.asia/d/dhA2gqW

楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/13769403/

NHKまる得マガジンMOOK

3大クセ字も劇的改善！ 美文字クリニック練習帳

青山浩之

出版社：NHK出版

発売日：2017年11月20日

定価：550円（税込）

判型：B5判 並製／ページ数：64ページ

ISBN：978-4-14-199253-0

NHK出版→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000061992532017.html

Amazon→https://amzn.asia/d/12BDBOK

楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/15204403/