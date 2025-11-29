補助金Flash、『経営力向上計画』に対応した計画書生成AI機能を提供開始

■ 新機能概要

株式会社Franca AI

補助金申請AIツール「補助金Flash」（運営：株式会社Franca AI）は、2025年11月より 「経営力向上計画（中小企業等経営強化法）」の申請様式に完全対応した計画書自動生成機能 を提供開始しました。

今回のアップデートにより、ユーザーは 申請様式に沿った計画書を数分で自動生成でき、これまで専門家への依頼や手作業で数時間～数十時間かかっていた作業を大幅に効率化します。

現在、全AI機能を体験できる無料トライアルを提供中です。

無料トライアルはこちらから ️：https://franca.ai/hojokin(https://franca.ai/hojokin)

■ 経営力向上計画とは

「経営力向上計画」は、中小企業等経営強化法に基づき、

人材育成・コスト管理・設備投資などを通じて経営力向上を図るための計画を国に申請し、認定を受ける制度です。

認定を受けることで、次のような支援措置を活用できます。

- 税制優遇（A/B/D/E類型）即時償却または取得価額10%（7%）控除の税制メリット- 金融支援（日本政策金融公庫など）- 法的支援（許認可手続の簡素化 等）

計画期間は 3～5年。

対象者は 会社・個人事業主・医療法人・NPO 等（従業員2,000人以下） と幅広く、中小企業の設備投資や経営改善を後押しします。

■ 機能の特徴

補助金Flashの新機能は、次のような特徴を備えています。

■ 今回の対応の目的

- 最新の申請様式に完全対応企業概要・現状認識・指標設定・取組内容・投資計画など、経営力向上計画の構成をAIが自動反映。- 必要情報を入力するだけで計画書を自動生成事業概要、従業員数、財務情報、設備投資などを入力すればAIが構成に最適化した文章を生成。- 整合性チェック・実施時期と取組内容・資金計画の整合性・労働生産性の目標設定などを自動で確認。

経営力向上計画は、補助金のような採択方式ではなく、

認定基準（現状分析・指標設定・取組内容の妥当性）を満たす必要がある制度です。

そのため計画書作成には一定の専門性と労力が求められます。

補助金Flashでは、

「中小企業の計画書作成負担を最小化し、より多くの事業者が制度を活用できるようにする」

という目的のもと、今回の自動生成機能を追加しました。

これにより、事業者は自社の課題整理から税制活用まで、

短時間で高品質な計画書を作成できるようになります。

今後も補助金Flashは、主要な支援制度への対応拡充や、

認定支援機関・自治体との連携を通じて中小企業の経営DXを推進してまいります。

■ フリートライアル

補助金Flashは現在、無料トライアルを実施中です。

登録だけで全機能を体験でき、「自社の事業に合うか知りたい」「どのように計画書が生成されるのか見てみたい」という方におすすめです。

無料トライアルはこちらから ️：https://franca.ai/hojokin(https://franca.ai/hojokin)

■ 会社情報

会社名：株式会社Franca AI

代表取締役：井上 舜平

所在地：東京都中央区

サイト：https://franca.ai

お問い合わせ：info@franca.co.jp

■ 関連リンク

- 登録3分、『補助金Flash』無料トライアル ：https://franca.ai/hojokin (https://franca.ai/hojokin)- クラウドサービス「補助金Flash」 製品ページ：https://franca.ai/hojokin (https://franca.ai/hojokin)- 公式リリース記事（初回リリース）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000144052.html (https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000144052.html)- FrancaAI、Googleスタートアッププログラム採択：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000144052.html- 主要補助金の計画書を"最短10分で自動生成”：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000144052.html