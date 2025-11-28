【月商1,200万円】22席/4時間営業で。23歳の若手創業者が仕掛ける職人不要の和食ブランド「世桜」が異例の快進撃

株式会社世桜

株式会社世桜（代表取締役：高原 彰人）が運営する和食ブランド「世桜」は、大阪・心斎橋の本店「日本料理 世桜」にて、22席/夜営業4時間で月商1,200万円。売上を更新し続ける短時間営業モデルを展開しています。

創業者の高原は2002年3月16日生まれの23歳。異例の若さで和食ブランドを立ち上げ、成長モデルを構築しています。

このノウハウは直営店にとどまらず、山梨県の加盟店「日本鰻 世桜」では、昼営業5時間・カウンター8席のみで月商400万円超を達成。

地方の加盟店でありながら、なぜここまでの売上を生み出せるのか--

その背景には、長時間営業や熟練職人に依存しない“再現性の高い和食モデル”があります。

4時間営業で月商1,200万円 - 飲食業界の常識を覆す売上効率

大阪・心斎橋の本店「日本料理 世桜」（営業時間：18:00-22:00／22席）は、夜営業4時間だけで月商1,200万円を突破し、開業以来最高売上を更新し続けています。連日予約が埋まるほどの人気店となり、地域を代表する繁盛店として確固たる地位を築いています。

一般的な「営業時間を増やすほど売上が伸びる」という飲食の常識とは異なり、世桜は他では再現できない付加価値を提供し単価を最大化。

時間を伸ばさず、価値が高い“4時間”に集中することで、短時間×高収益を成立させるモデルを実現しています。

【8席×昼5時間】小規模でも月商400万円を実現

昨年オープンした山梨県の加盟店「日本鰻 世桜」（営業時間：11:00-16:00／8席）は、昼営業5時間・カウンター8席のみで月商400万円を達成。

大型設備や高コスト人材に頼る必要もなく、地方でも“小規模で最大利益”を生む設計が強みです。

職人に依存せず“味を再現する和食”を可能にする設計思想

世桜は、職人の技術を「人に依存する技」ではなく、誰でも再現できる設計として定義しています。

・下処理、火入れ温度、焼き時間を数値管理

・調理工程を分業・手順化

・研修後すぐ高品質提供が可能

・人材の経験差による品質ブレを防止

味を“腕”ではなく“プロセス”でつくることで、美味しさの再現性＝利益の再現性を成立させています。

口コミ評価が牽引する「自然増客」の好循環

GoogleやSNSでは「サクサクの衣と柔らかいお肉の絶妙なバランス」「何度でも通いたい美味しさ」「コスパ最強」など、高評価が続々と投稿されています。

広告に頼らず、お客様の口コミによる自然な集客が実現できている点も、同社のビジネスモデルの強さを物語っています。

「進化し続ける」姿勢が成功の鍵―日々の改善で顧客満足度を向上

世桜は、仕組みを固定せず、常にアップデートすることを前提に運営しています。

・日報分析による改善

・マニュアルの継続改訂

・顧客の声を即反映

・動線・提供速度の調整

改善力そのものを仕組みにし、成果が伸び続ける店をつくる考え方です。

勢いは止まらない！店舗拡大中―FC加盟パートナーを募集

現在、世桜はフランチャイズ展開を加速しており、今後も様々な業態にて出店を予定しています。

すでに実証された売上実績、確立された効率的オペレーション、充実した本部サポート体制により、未経験の方でも安心して事業をスタートできる環境が整っています。

地域や規模に左右されず持続可能な店舗運営が可能なモデル。

地域ごとに“最適解となる店”を増やし、日本各地に成果を再現できる和食を広げていきます。(現在国内外含め15店舗まで拡大決定）

加盟募集サイトはこちら :https://yosakura.studio.site/

取材・撮影のご案内

世桜の取材、店舗撮影、代表インタビューなど、メディアの皆様からのお問い合わせを歓迎いたします。繁盛の様子や調理風景、お客様の反応など、リアルな現場をご覧いただけます。

■店舗情報・アクセス

【日本料理世桜 本店】

住所：〒542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋１丁目４－２１ レアリーノ東心斎橋ビル 1階

営業時間：18:00～22:00

・ Instagram：@yosakura_jp

【日本鰻世桜 富士山店】

住所：〒403-0004 山梨県富士吉田市下吉田３丁目１２－８０

営業時間：11:00～16:00

・ Instagram：@unagi_yosakura

【店舗一覧】

・日本料理世桜本店(大阪)

・牛カツ世桜長堀橋店(大阪)

・手巻き寿司世桜難波店(大阪)

・寿司世桜心斎橋店(大阪)

・日本鰻世桜富士山店(山梨)

・牛カツ世桜富士山店(山梨)

・牛カツ世桜ファンケビン店(ベトナム)

・日本鰻世桜ホーチミン店(ベトナム)

・日本鰻世桜京都祇園店(京都)※準備中

・日本鰻世桜長堀橋店(大阪)※準備中

・和牛世桜※準備中

・日本茶世桜※準備中

・ベトナム新店舗(業態未確定)

・東京進出予定

会社概要

会社名：株式会社世桜

代表者：代表取締役 高原彰人

所在地：大阪府大阪市城東区諏訪2丁目1-15 3階

ハノイオフィス : 4F 146, P. Phan Kế Binh, Cống Vị, Ba Đình, Ha Nội, ベトナム

事業内容：インバウンド特化型和食レストランの企画・運営、フランチャイズ展開

世桜HP：https://yosakura.jp/

FC加盟募集サイト：https://yosakura.studio.site/

