株式会社ミライト、京都・四条大宮に「クリエイティブラボ四条大宮」を開設

株式会社ミライト

■「働きたいけど、不安がある」--その声に応えるための新しい選択肢

株式会社ミライト（所在地：京都市／代表取締役：荒井裕）は、

“自分のペースで通えて、しかも面白い”働き方を提供する

就労継続支援B型事業所

「クリエイティブラボ四条大宮」 を京都・四条大宮に開設いたします。

利用者からよく聞かれる声：

・体調に波がある

・人間関係が不安

・一般就労のプレッシャーが重い

・単純作業は続かない

その一方で、

・パソコンが好き

・SNSを見るのが得意

・写真・動画に興味がある

・クリエイティブなことが好き

という“埋もれている強み”を持つ人も少なくありません。

本施設は そのギャップを埋める支援 を目指します。

■「できること」を起点に。“否定しない支援”

クリエイティブラボ四条大宮の支援は、次の3つを大切にしています。

１. 自分のペースで通える

・午前だけ

・週1～3日

・短時間

など柔軟に調整可能

２. 無理にステップアップを迫らない

・自己肯定感の回復

・安心できる日中の居場所

・成功体験の積み重ね

３. 興味や楽しさを重視

・画像制作

・SNS投稿補助

・簡単な動画編集

・PCワーク

“できる・楽しい”が続ける力に

■社会課題とのつながり

厚生労働省データによると

障害者の平均工賃は 月16,507円

しかし本人の希望は

・社会とつながりたい

・自分の存在価値を感じたい

・自立したい

ミライトは 経済的自立だけでなく、社会参加と尊厳の回復 を目指します。

■代表について

代表 荒井裕（1998年生まれ）は

SNSマーケティング事業を中心に複数事業を展開してきた若手経営者。

「できない部分ではなく、できる部分を伸ばす社会にしたい」

「働くことは競争ではなく、つながるための手段」

その理念がこの施設の設立背景となっています。