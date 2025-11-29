株式会社ミライト、京都・四条大宮に「クリエイティブラボ四条大宮」を開設
株式会社ミライト
株式会社ミライト（所在地：京都市／代表取締役：荒井裕）は、
■「働きたいけど、不安がある」--その声に応えるための新しい選択肢
“自分のペースで通えて、しかも面白い”働き方を提供する
就労継続支援B型事業所
「クリエイティブラボ四条大宮」 を京都・四条大宮に開設いたします。
利用者からよく聞かれる声：
・体調に波がある
・人間関係が不安
・一般就労のプレッシャーが重い
・単純作業は続かない
その一方で、
・パソコンが好き
・SNSを見るのが得意
・写真・動画に興味がある
・クリエイティブなことが好き
という“埋もれている強み”を持つ人も少なくありません。
本施設は そのギャップを埋める支援 を目指します。
■「できること」を起点に。“否定しない支援”
クリエイティブラボ四条大宮の支援は、次の3つを大切にしています。
１. 自分のペースで通える
・午前だけ
・週1～3日
・短時間
など柔軟に調整可能
２. 無理にステップアップを迫らない
・自己肯定感の回復
・安心できる日中の居場所
・成功体験の積み重ね
３. 興味や楽しさを重視
・画像制作
・SNS投稿補助
・簡単な動画編集
・PCワーク
“できる・楽しい”が続ける力に
■社会課題とのつながり
厚生労働省データによると
障害者の平均工賃は 月16,507円
しかし本人の希望は
・社会とつながりたい
・自分の存在価値を感じたい
・自立したい
ミライトは 経済的自立だけでなく、社会参加と尊厳の回復 を目指します。
■代表について
代表 荒井裕（1998年生まれ）は
SNSマーケティング事業を中心に複数事業を展開してきた若手経営者。
「できない部分ではなく、できる部分を伸ばす社会にしたい」
「働くことは競争ではなく、つながるための手段」
その理念がこの施設の設立背景となっています。