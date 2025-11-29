構成作家・伊福部崇の初小説『タイム アフター レコーディング』2025年11月29日（土）発売！ 著者、イラストレーターからコメントが到着
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、2025年11月29日（土）に構成作家・伊福部崇氏の初小説『タイム アフター レコーディング』を発売しました。
2023年に劇団ヘロヘロQカムパニー用に制作された舞台劇を小説化した本作は、1970年代末のアニメ制作現場を舞台に、群像劇として展開される青春・SF・ミステリー作品です。
アニメ『無限闘志メカ グラハムダーV』の最終回制作をめぐって起こる事件、仲間たちの情熱、時代の空気感が交錯する物語となっています。
カバーイラストは、映画『怪獣ヤロウ！』のキービジュアル等を手がけ、ノスタルジックな画風が人気のイラストレーター・金子大輝氏が担当。
1970年代ロボットアニメのアフレコ現場の空気感を完全再現しました。
ロボットアニメに心が震えたことのある人や、創作に情熱を注ぐ人に届けたい、青春群像劇です。
事前に予約を募ったサイン本は、想定を大きく上回るお申し込みを頂きました！
サインをする伊福部崇氏
ご予約いただいたサイン本
予約受付時から「ヘロQの中で一番大好きな作品」「現地でめっちゃ感銘を受けた」と話題の本作、舞台を観た方も初めての方も楽しめる様々な仕掛けが施されていますので、ぜひご期待ください。
本書発売にあたり、著者・伊福部崇とイラストレーター・金子大輝からコメントが到着！
著者：伊福部崇
恥ずかしながら、50歳で小説家デビューとなりました。
本作は、2023年に舞台脚本を担当した作品を、誰にも頼まれずに小説化したものです。拾い上げてくださったKADOKAWAさんに感謝しています。
青春×アニメ制作×ミステリー×SF――どの棚に置けばいいのかわからない作品ですが、楽しんでいただけたら嬉しいです。
イラスト：金子大輝
この度、初めて小説の表紙を描かせて頂き大変光栄に思っております。
ヘロQさんの舞台版を小説化するにあたり、グラハムダーV関連のデザインを一新することになりました。
伊福部さん、KADOKAWAの熊倉さん、デザイナーの井上さん達と話し合いを重ねながら、まるで本当にアニメ作品を作っているような、熱い気持ちで作業をしていました。
写実的な絵とアニメの絵をひとつの画面内に描くというオーダーは、自分が今までやってきたことの集大成的な構成となりました。
表紙以外にも遊び心たっぷりな仕掛けが隠されておりますので、小説版ならではの世界観を楽しんで頂けましたら幸いです！
ダウンロード特典
声優・岩崎諒太&岡田雄樹によるドラマ音源（脚本：伊福部崇）
※書籍の帯に掲載の二次元コードより、音源をダウンロードすることができます。
※ダウンロード期限は2027年12月31日（金）23:59となります。
※特典の内容は予告なく変更になる可能性がございます。
あらすじ
1978年2月28日。
人気アニメ『無限闘志メカ グラハムダーV』最終回のアフレコを完遂しようとするも、この日はトラブルの連続！ 現場に現れない主役声優！ 乱入する清掃員！ 仕事を放棄する監督！
次々に立ちはだかる難題を乗り越え、無事に収録はできるのか!?
そして、事件に隠された真相とは……
構成作家・伊福部崇がおくる、青春×アニメ制作×ミステリー×SF物語！
書籍概要
書名：タイム アフター レコーディング
著者：伊福部崇
発売日：2025年11月29日（土）
定価：1,815円（本体1,650円＋税）
判型：四六判
ページ数：352ページ
ISBN：978-4-04-902634-4
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322508000202/)
著者プロフィール
伊福部 崇（いふくべ たかし）
構成作家。1975年8月3日生まれ。北海道札幌市出身。
1996年よりラジオの構成作家として活動を開始。現在の担当番組は「THE IDOLM@STER MillionRADIO」「鈴村健一のラジベース」ほか。ラジオパーソナリティー、ミュージシャン、脚本家など幅広く活動している。本書が初著書。
X：@takashiifukube(https://x.com/takashiifukube)
劇団ヘロヘロQカムパニー
声優・関智一が座長を務める劇団。「卒業後も自分たちで芝居を学び続ける場所をつくろう」という思いから、長沢美樹をはじめとする養成所の同期とともに、1994年に旗揚げ。これまで60以上の公演を行う。