「ダンガンロンパ15周年記念展」開催決定！

株式会社KADOKAWA

ゲーム「ダンガンロンパ」の15周年を記念して、シリーズ初となる大規模展覧会が開催決定！

「ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生」から「スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園」、

「絶対絶望少女 ダンガンロンパ Another Episode」そして

「ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期」まで

シリーズ15周年の歴史を様々な設定資料やイラストとともに振り返ります。

さらに会場内でお楽しみいただける謎解きゲームも！

展覧会ショップコーナーでは本展描き下ろしイラストを使用した

イベントオリジナルグッズも販売予定です。

開催概要

■会期

2026年3月1日（日）～2026年3月16日（月）

■開催時間

10:00～19:00（18:00最終入場）

※最終日3月16日（月）は17:00閉場（16:00最終入場）となります。

■会場

松坂屋上野店 6階催事場

◇住所

〒110-8503 東京都台東区上野3-29-5

◇アクセス

JR 御徒町駅より 徒歩2分

東京メトロ 銀座線 上野広小路駅 直結／日比谷線 仲御徒町駅より 徒歩3分

都営大江戸線 上野御徒町駅より 徒歩1分（銀座線 上野広小路駅へ連絡）

京成電鉄 京成上野駅より 徒歩7分

チケット情報発解禁！内覧会チケットも抽選受付開始！

本展覧会のチケット情報を初解禁！

限定グッズ引換券や、謎解きに参加できるチケットも！

さらに、本日11月29日（土）10:00より

展覧会にいち早く参加できる内覧会のチケットも販売いたします！

チケット情報

■販売場所

・ローソンチケット （Lコード：35095）

チケットページ：https://l-tike.com/danganronpa-15th-ex

・イベント会場当日券窓口

■内覧会チケット

内覧会開催日程：2026年2月28日（土）15:00～19:00（18:00 最終入場）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7006/table/18295_1_d191c26594bd331ba9340b536dd750ec.jpg?v=202511290126 ]

※内覧会チケットには、内覧会入場券（2月28日 時間指定）と、会場内ナゾトキチケット、内覧会限定特典が含まれます。

※内覧会限定特典の詳細は後日発表いたします。

■展覧会チケット

開催日程：2026年3月1日（日）～3月16日（月）10:00～19:00（18:00最終入場）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7006/table/18295_2_1cb2943adfd2671008dd7079cfc8c6b9.jpg?v=202511290126 ]

※一般チケットは、開催初日3月1日（日）のみ日時指定、それ以外は期間中有効券となります。

※最終日3月16日（月）は17:00閉場（16:00最終入場）となります。

※「限定グッズ引換券」のみでの入場はできません。別途、内覧会チケットもしくは一般チケット（前売・当日）をご購入ください。

※「会場内ナゾトキチケット」のみでの入場はできません。別途、一般チケット（前売・当日）をご購入ください。

※限定グッズ・会場内ナゾトキキット・入場特典の詳細は後日発表いたします。

■注意事項

・すべて税込み表記です。

・「限定グッズ引換券」および「会場内ナゾトキチケット」は、なくなり次第販売終了となります。

・「限定グッズ」および「会場内ナゾトキキット」は会場でのお渡しになります。

・「限定グッズ」および「会場内ナゾトキキット」はチケット1枚につき、1点のお渡しとなります。

・「限定グッズ」のお渡しには、1点につき入場券（内覧会チケット・一般チケット前売・当日のいずれか）1枚が必要になります。また、1回のご入場で複数の「限定グッズ」をお渡しすることはできません。

・「会場内ナゾトキキット」のお渡しには、1点につき入場券（一般チケット前売・当日のいずれか）1枚が必要になります。

また、1回のご入場で複数の「会場内ナゾトキキット」をお渡しすることはできません。ただし、会場最後のグッズ売り場にて追加でキットを購入することが可能です（別途購入制限が設けられる場合がございます）。

・「会場内ナゾトキキット」は展示エリア内でお楽しみいただけます。 グッズ売り場から展示エリアへの逆流はできません。

・「限定グッズ」および「会場内ナゾトキキット」の発送対応はいかなる場合でもお断りしております。

・ご購入されたチケットの変更、交換、払い戻しはお受けできません。

・お買い上げのチケットには半券が付随しております。入場前に該当会場の半券を切り離してしまうと入場できませんのでご注意ください。

・チケットは換金できません。また、盗難・紛失の場合でも再発行いたしませんのでご注意ください。

・未就学児は入場無料。小学生以下のお客様のご入場は保護者（18歳以上）と同伴でご入場ください。同伴者様もチケットが必要となります。

・再入場はできません。

・グッズ売り場への入場にもチケットが必要です。

・チケット代金の他に各プレイガイドで設定された手数料がかかります。

展覧会の公式HP・公式Xが本日よりオープン！

展覧会の詳細情報を随時更新していきますので、ぜひチェックしてください！

■公式HP

https://s.mxtv.jp/dangan15th_ex/

■公式X（旧Twitter）アカウント

＠dangan15th_ex

■イベント問い合わせ先

ＫＡＤＯＫＡＷＡ イベントサポート

https://kdq.jp/kdevent

※かならずイベント名をご明記ください

※返信までにお時間をいただく場合があります

※サポートは日本国内に限ります

主催：「ダンガンロンパ15周年記念展」実行委員会

(C)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.