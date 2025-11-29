【千葉/袖ケ浦】地域によるまちづくり活動

写真拡大 (全3枚)

袖ケ浦市

　地域団体が主体となり企画・運営するイルミネーションが、ＪＲ長浦駅と袖ケ浦駅、長浦交流センターで点灯されます。


　この取組は、地域への愛着の醸成と地域活性化を目指して実施されるものであり、イルミネーションを通じて地域の魅力を発信することで住民同士のつながりが深まるとともに、地域コミュニティの強化が期待されます。また、冬の時期に柔らかな光が地域の雰囲気を一層明るくし訪れる方々に心安らぐひとときを提供します。


　市としては、この取組を支援することで、地域団体の活性化を促進するとともに、地域の特性を活かしたまちづくりを推進してまいります。



長浦駅前南口の昨年度の様子

３　袖ケ浦駅前イルミネーション


（１）点灯式


　　ア　日時　


　　　　１２月１日（月）１７時４５分


　　イ　場所　


　　　　袖ケ浦駅南口広場


　　ウ　参加者　


　　　　袖ケ浦市長　粕谷智浩


　　　　東京ドイツ村支配人　山尾(やまお)隆一(りゅういち) 様（イルミネーションに協力）


　　　　昭和地区自治連絡協議会




（２）イルミネーション詳細


　　ア　点灯期間（予定）


　　　　令和７年１２月１日（月）から令和８年２月２８日（土）まで


　　イ　点灯時間


　　　　１７時００分から２３時００分まで


　　ウ　点灯場所


　　　　袖ケ浦駅（北口・南口）前ロータリー


　　エ　主催


　　　　昭和地区自治連絡会（※昭和地区の自治会で構成）




４　長浦駅前南口イルミネーション


（１）点灯式


　　ア　日時


　　　　１２月２日（火）１６時３０分


　　イ　場所　


　　　　長浦駅南口ロータリー


　　ウ　参加者


　　　　袖ケ浦市長　粕谷智浩


　　　　袖ケ浦市議会議長　小国 勇 様


　　　　長浦地区まちづくり協議会　　


　　　　※晴天時は同日１６時００分から長浦中学校吹奏楽部および蔵波中学校音楽部の演奏があります。




（２）イルミネーション詳細


　　ア　点灯期間（予定）


　　　　令和７年１２月２日（火）から令和８年３月８日（日）まで


　　イ　点灯時間


　　　　１７時００分から翌１時００分まで


　　ウ　点灯場所


　　　　長浦駅南口ロータリー


　　エ　主催


　　　　長浦地区まちづくり協議会（※長浦地区の各種団体で構成）




　５　長浦交流センターイルミネーション


　　ア　点灯期間（予定）


　　　　令和７年１２月２日（火）から令和８年３月８日（日）まで


　　イ　点灯時間


　　　　１７時００分から２１時００分まで


　　ウ　点灯場所


　　　　長浦交流センター駐車場及びロビー


　　エ　主催


　　　　長浦地区まちづくり協議会



袖ケ浦駅前の昨年度の様子

長浦交流センターの昨年度の様子