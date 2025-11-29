½½³ä¤½¤Ð ÆóÂåÌÜÄ¹½õ¡¡Âç³ÀÅ¹¥ªー¥×¥ó°ì¼þÇ¯º×¤ê³«ºÅ¡ª
¡¡¥µ¥¬¥ß¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¼é»³¶èÈ¬·õÆóÃúÌÜ118ÈÖÃÏ¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÏÉÄÅ¡¡Ç¯½Õ¡Ë¤Ï¡¢½½³ä¤½¤ÐÆóÂåÌÜÄ¹½õÂç³ÀÅ¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂç³ÀÅ¹¥ªー¥×¥ó°ì¼þÇ¯º×¤ê¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ë²è³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î£¸Æü¡Ê·î¡Ë～
¡¡¡¡¡¡2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î14Æü´Ö
ÆâÍÆ¡§Ð§¥á¥Ë¥åーÁ´ÉÊ100±ß°ú¤
°ì¼þÇ¯º×´ë²è¸å¤â¡ÈÄ¹½õ¥¦¥£ー¥¯¡É¤Ç¤ªÆÀ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Ç¤¹¡£
¡Ú½½³ä¤½¤Ð ÆóÂåÌÜÄ¹½õ¤È¤Ï¡Û
¡¡½½³ä¤½¤ÐÆóÂåÌÜÄ¹½õ¤Ï¡ÖÏÂ¿©ÌÍ½è¥µ¥¬¥ß¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥µ¥¬¥ß¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥»¥ë¥Õ¥µー¥Ó¥¹·ÁÂÖ¤ÎËÜ³Ê¤½¤ÐÀìÌçÅ¹¡£°¦ÃÎ¸©¡¦´ôÉì¸©¤Ë10Å¹ÊÞÅ¸³«¡£¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¤Î½½³ä¤½¤Ð¡×¤Ï¤Ä¤Ê¤®¤ò°ìÀÚ»ÈÍÑ¤»¤º¡¢¤½¤ÐÊ´ËÜÍè¤ÎÌ£¤äÉ÷Ì£¤òÅ°ÄìÄÉµá¡£¡ÖÍÈ¤²¤¿¤ÆÅ·¤×¤é¡×¤Ï¥µ¥¯¥µ¥¯°á¤¬ÆÃÄ§¡£ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿Å·¤×¤éÊ´¤ò»ÈÍÑ¤·¶ñºà¤Î»ÝÌ£¤ò´¶¤¸¤ë¼«Ëý¤Î°ïÉÊ¤Ç¡¢¤½¤Ð¤Ä¤æ¤È¤ÎÁêÀ¤ÏÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¡¡¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡ÖËÜÊª¤Î¤½¤Ð¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¡×¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¥»¥ë¥Õ¥µー¥Ó¥¹·ÁÂÖ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¤è¤ê¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤ò¼Â¸½¤·¾¦ÉÊÄó¶¡¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Å¹Æ¬¤ÎÀÐ±±¤ÇÈÔ¤¤¤¿É÷Ì£Ë¤«¤Ê¸·Áª¤½¤ÐÊ´¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡Ö¤¶¤ë¤½¤Ð ÀÇ¹þ490±ß¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç´¨¤¤Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡Ö³û¤±¤ó¤Á¤ó¶¾Çþ¡ÊÊÂ¡Ë ÀÇ¹þ890±ß¡×¤Ê¤É¡¢ËÜÊª¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½½³ä¤½¤Ð¡¡ÆóÂåÌÜÄ¹½õ¡¡Å¹ÊÞ¤Î¤´¾Ò²ð¡Û
¡ã°¦ÃÎ¸©¡ä
¡ÚÆóÂåÌÜÄ¹½õ ÉÞ·¬Å¹¡Û
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ã°±©·´ÉÞ·¬Ä®Âç»ú¹âÌÚ»úµÈ»³851ÈÖÃÏ
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0587-77-9901
¡ÚÆóÂåÌÜÄ¹½õ °ðÂôÅ¹¡Û
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©°ðÂô»Ô²£ÃÏ5ÃúÌÜ54
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0587-24-2167
¡ÚÆóÂåÌÜÄ¹½õ ËÅÄ¼ãÎÓÅ¹¡Û 7
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¼ãÎÓÅìÄ®¾å³°º¬47Ž°4
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0565-55-1055
¡ÚÆóÂåÌÜÄ¹½õ ²¬ºêÈþ¹çÅ¹¡Û
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©²¬ºê»ÔÈþ¹çÄ®ÆÝÃÏ7¡¾9
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0564-55-2500
¡ÚÆóÂåÌÜÄ¹½õ ÃÎÎ©Å¹¡Û
½»½ê¡§ÃÎÎ©»ÔÄ»µï1-14-3
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0566-84-5722
¡ÚÆóÂåÌÜÄ¹½õ Æü¿ÊÅ¹¡Û
½»½ê¡§Æü¿Ê»Ô³ª¹ÃÄ®ÃæÅç11-3
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0561-72-5211
¡ã´ôÉì¸©¡ä
¡ÚÆóÂåÌÜÄ¹½õ ´ôÉì´äÂìÅ¹¡Û
½»½ê¡§´ôÉì»Ô´äÂìÀ¾2ÃúÌÜ182-2
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§058-243-1171
¡ÚÆóÂåÌÜÄ¹½õ¡¡´ôÉìËÌÊýÅ¹¡Û
½»½ê¡§´ôÉì¸©ËÜÁã·´ËÌÊýÄ®¹â²°ÂÀ»Ò2-7
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§058-324-5551
¡ÚÆóÂåÌÜÄ¹½õ¡¡Âç³ÀÅ¹¡Û
½»½ê¡§Âç³À»Ô³ÚÅÄÄ®3-25-2
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§058-482-1180
¡ÚÆóÂåÌÜÄ¹½õ¡¡´ôÉìËÜÁãÅ¹¡Û
½»½ê¡§ËÜÁã»ÔÀ¯ÅÄ1329-1
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§058-324-1033
¡Ú¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Û
https://www.sagami.co.jp/nidaime-chosuke/
¡ÚµºÜÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡Û
¥µ¥¬¥ß¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡¡²ÁÃÍÁÏÂ¤»Ù±çÉô¡¡´ë²è¡¦ÈÎÂ¥¥Áー¥à¡¡
Ã´Åö¡§º£Â¼¡¡TEL¡§052-737-6000
E-mail¡¡k_imamura@sagami.co.jp
¼ê·Ú¤Ë¡¦ËÜÊª¤Î¤½¤Ð¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò