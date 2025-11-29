かき揚げ十割そば長助にて新メニューを12/11から販売開始！

株式会社サガミホールディングス

サガミレストランツ株式会社（本社：愛知県名古屋市守山区八剣二丁目118番地 代表取締役社長 鷲津 年春）は、かき揚げ十割そば長助岩倉店において、新メニュー“夜定食”を販売いたします。

商品内容：夜定食 ２種（かつ鍋定食、味噌かつ鍋定食）

販売開始：2025年12月11日（木） ～

こちらのメニューは15時から販売しております。

かつ鍋定食 税込990円■味噌かつ鍋定食 税込990円

かつ鍋、玉子、小そば（温・冷選べます）ご飯、香の物

ボリューム満点！ : 疲れた体に必要なエネルギーをしっかり補給できる、大満足のボリューム。

アツアツの幸せ！ : 陶板コンロで提供、最後までアツアツのままお召し上がりいただけます。

心も体もポカポカ！: 寒くなる季節にぴったりの温かいお料理で、一日の疲れを癒してください。

【かき揚げ十割そば長助とは】

かき揚げ十割そば長助は「和食麺処サガミ」を展開するサガミレストランツ株式会社が手掛けたセルフサービス形態の本格そば専門店。愛知県岩倉市に店舗展開。「こだわりの十割そば」はつなぎを一切使用せず、そば粉本来の味や風味を徹底追求。「揚げたて天ぷら」はサクサク衣が特徴。独自に開発した天ぷら粉を使用し具材の旨味を感じる自慢の逸品で、そばつゆとの相性は抜群です。より多くのお客様に「本物のそばのおいしさ」を味わっていただくために、セルフサービス形態を取り入れ、よりリーズナブルな価格設定を実現し商品提供をいたします。自社工場で石臼挽きしたそば粉を店舗で粉から製麺した「ざるそば 税込490円」をはじめ、当店自慢の大判かきあげを使用した「大判かき揚げそば 830円」など、本物にこだわったおいしさをご提供いたします。

【店舗のご紹介】

【岩倉店】

住所：愛知県岩倉市大地町西町畑12

電話番号：0587-66-8207

【ホームページ】

https://www.sagami.co.jp/chosuke/

手軽に・本物のそばのおいしさを