インスタ自動化システム「エルグラム」全ユーザーを一括表示可能に

株式会社ミショナ

株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2025年10月30日（木）に、Instagram自動化ツール「エルグラム」のユーザーリスト機能を更新しました。

今回追加された「すべて」タブにより、ユーザーの状態に関係なく、登録されている全ユーザーを一画面で確認できるようになりました。

■ ユーザーリストとは

エルグラムのユーザーリストは、ツールに登録されている全ユーザーを一覧で確認できる基本機能です。絞り込み機能を使えば、特定の条件や行動を持つユーザーだけを抽出することもできます。

さらに、抽出したユーザーには、テンプレート送信やタグ付けなどの操作をまとめて設定でき、日常的なコミュニケーションやフォロー設計に活用されています。

■ 新機能「すべて」タブで実現すること

今回のアップデートにより、ユーザーの状態・タグ・反応の有無に関わらず、すべてのユーザーを一括で表示できるようになりました。

状態別のタブを切り替える手間がなくなり、一覧を見ながら全体を把握できるため、過去のやり取りを確認したい場面や、対象ユーザーをまとめて整理したいときに便利です。

【活用メリット】

1. 特定ユーザーを探す手間を削減

顧客の状態を細かく確認しなくても、全体を一覧で見渡せるため、過去にやり取りしたユーザーや再来店が見込まれる方を素早く探せます。対応のスピード向上にもつながります。

2. 一括操作でタグ管理やアクションを効率化

全ユーザーを表示した状態で、タグ付けやメッセージ設定をまとめて行えるため、条件設定や配信設計の準備がスムーズになります。店舗運用やブランド運用の現場でも使いやすい仕様です。

エルグラムは今後も利用者の作業負荷を減らし、より直感的に運用できるツールを目指して改善を続けていきます。

新しく追加されたユーザーリストの「すべて」タブを、ぜひ日々の運用にお役立てください。

エルグラムについて

エルグラムは、Meta社公式APIを使用したInstagramの自動化ツールです。

2025年9月時点で導入実績20,000件を突破し、個人事業主から大手企業まで幅広い事業者様にご利用いただいております。

▼主な機能

・投稿、ライブ配信へのコメント自動応答

・DMの自動返信、一括配信

・アンケートの作成、実施

・商品の販売～決済





お問い合わせ方法

システムの詳細や導入方法については「エルグラム使い方マニュアルサイト」にてご案内しております。

お手数をおかけしますが、以下のリンク内のご案内に沿ってお問い合わせいただけますと幸いです。

https://lgram.jp/manual/contact/

エルグラム公式HP

エルグラムは、以下のリンクからご利用いただけます。

https://lgram.jp/?prtimes