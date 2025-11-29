韓メシ・韓スイーツ「アンニョン」12月1日（月）より「熱々 韓メシフェア」を開始いたします

株式会社焼肉坂井ホールディングス

韓メシ・韓スイーツ「アンニョン」では12月1日（月）より、美味しく心温まる「熱々 韓メシ フェア」を開催いたします。寒い日に染み渡る、チーズ×スンドゥブの濃厚スープにとろ～りチーズが絡むコク旨スープの「チーズスンドゥブラーメン」にピリ辛×チーズの絶品ハーモニー、トマトチゲの刺激にチーズがとろける「石焼チーズリゾット」。そして、ロッテ×韓メシの甘い誘惑、くちどけ生チョコパイ×焼きマシュマロアイスのとろける贅沢スイーツ「生チョコパイ スモアアイス」もご用意いたします。また、12月14日（日）までにフェアメニューご注文のお客様にソフトドリンク1杯無料キャンペーンも行います。どうぞ、この機会にお楽しみください。お客様のご来店をスタッフ一同お待ちしております。

※イオン防府店では「熱々 韓メシ フェア」は実施いたしません。

販売期間 令和7年12月1日（月）～ 令和8年2月28日（土）

ドリンクサービス 令和7年12月1日（月）～ 12月14日（日）

熱々 韓メシ フェアメニュー

チーズスンドゥブラーメン ライス付き■ チーズスンドゥブラーメン ライス付き

980円（税込1,078円）

※りんくうプレミアムアウトレット店は1,080円（税込1,188円）

韓国本格スンドゥブをチーズでまろやかに仕上げました。コク旨なスープにライスを浸して最後の一滴までお楽しみください。

石焼チーズリゾット ～トマトチゲ風～■ 石焼チーズリゾット ～トマトチゲ風～

880円（税込968円）

※りんくうプレミアムアウトレット店は980円（税込1,078円）

寒い日でも嬉しくなる、あったか韓流メニューです。

トマトチゲのピリ辛にチーズが溶け合い、熱々の幸せが口いっぱいに広がる、ひとときをお楽しみ下さい。

生チョコパイ スモアアイス■ 生チョコパイ スモアアイス

680円（税込748円）

※りんくうプレミアムアウトレット店は780円（税込858円）

お口の恋人 ロッテとのコラボメニューです。

くちどけの良いたっぷりクリームをチョコレートで丁寧に包み込んだ「生チョコパイ」を焼きマシュマロアイスにのせた、ほんのり温かい幸せスイーツです。

12月1日（月）～12月14日（日）

フェアメニューご注文でドリンク1杯サービスいたします。 （アルコール、ホットコーヒーは対象外です）

「熱々 韓メシ フェア」実施店舗

※りんくうプレミアム・アウトレット店では価格が異なります。

・大阪りんくうプレミアム・アウトレット店 大阪府泉佐野市りんくう往来南3-28 りんくうプレミア

ム・アウトレット1階 072-458-4636

・兵庫イオンモール猪名川店 兵庫県川辺郡猪名川町白金2丁目1番 イオンモール猪名川

072-767-6960

・香川イオンモール綾川店 香川県綾歌郡綾川町萱原822-1イオン綾川3F 087-870-8227

・香川イオンモール高松店 香川県高松市香西本町1-1イオンモール高松3F 087-802-5990

・香川ゆめタウン丸亀店 香川県丸亀市新田町150ゆめタウン丸亀3F 0877-35-8090

・愛媛イオンモール今治新都市店 愛媛県今治市にぎわい広場1番地1イオンモール今治新都市1F 0898-55-8915

・愛媛イオンモール新居浜店 愛媛県新居浜市前田町8-8イオンモール新居浜2F 0897-66-9906

・福岡ゆめタウン博多店 福岡県福岡市東区東浜1丁目1-1ゆめタウン博多2F 092-631-7115

・北九州リバーウォーク北九州店 福岡県北九州市小倉北区室町1-1-1リバーウォーク北九州4F

093-967-0880

・北九州サンリブシティ小倉店 福岡県北九州市小倉南区上葛原2-14-1サンリブシティ小倉2F 093-953-9300

・福岡イオンモール大牟田店 福岡県大牟田市岬町3-4 イオンモール大牟田1F ありあけコート内 0944-88-9930

・福岡トリアス久山店 福岡県糟屋郡久山町大字山田1111トリアス久山ガーデンキッチン

092-931-6606

・福岡ゆめタウン行橋店 福岡県行橋市西宮市3丁目8-1 ゆめタウン行橋1F 0930-28-8077

※イオン防府店では熱々 韓メシ フェアは実施いたしません。

■ アンニョン 店舗一覧 https://ys-holdings.co.jp/annyon/?page_id=244(https://ys-holdings.co.jp/annyon/?page_id=244)

11月14日を「韓メシ・韓スイーツ 「アンニョン」の日」に制定いたしました

記念日名称：韓メシ・韓スイーツ 「アンニョン」の日 記念日日付：11月14日 正式登録日：2025年11月4日（火）

「アンニョン」は1999年4月福岡県糟屋郡にて1号店をオープン

し、 以来26年にわたり地域の皆さまにご愛顧いただいてまいりま

した。この度1号店を「韓メシ・韓スイーツアンニョン」として

2025年10月7日にリニューアルオープンいたしました。石焼ビビ

ンバをはじめとする韓国料理に加え、スイーツやサイドメニューも

充実させ、より多くのお客様に楽しんでいただける店舗づくりを目

指しております。

アンニョン グランドメニュー https://ys-holdings.co.jp/annyon/?page_id=186(https://ys-holdings.co.jp/annyon/?page_id=186)

「アンニョン」のこだわり

「ビビンバ」は韓国生まれの“混ぜるごはん”。「石焼ビビンバ」は、熱した天然石の器に入ったごはんの上に野菜・キムチ・卵・牛肉・海苔などを乗せ、アツアツを混ぜながら食べる料理です。アンニョンの石焼ビビンバのおいしさの秘密は「厳選された食材」「アンニョン秘伝のタレ」「ご飯」の絶妙なバランスと、焼いた石鍋で出来たおこげの食感と香ばしい香りです。特に「おこげ」「香り」にこだわり、石鍋の焼き加減には細心の注意を払い、最高の状態でお客様に提供できるよう日々取り組んでおります。そして、焼き肉専門店で食べるような本格的なアツアツの石焼ビビンバを、フードコートにてお手軽価格で楽しむ事が出来るのもアンニョンの魅力です。

「アンニョン」の歴史

「アンニョン」は、福岡県粕屋郡にて、1999 年4月に1 号店をオープンしました。ビビンバは

朝鮮料理ですが、石焼きビビンバは日本が起源と言われてます。日本の大阪府所在の韓国料理店

で、1970年ごろに発案された創作料理で岩から切り出した器を高温で加熱してから材料を混ぜ

て熱々のまま食べられ、ごはんのおこげの香ばしさが喜ばれ「石焼ビビンバ」として知られるよ

うになりました。当時の担当者が、更に石焼ビビンバを日本人に好まれる味に仕上げ、「簡単手

軽に」をコンセプトに提供できるシステムを構築し、1号店から25年以上運営し、ショッピング

センターフードコート内に出店しております。

【会社概要】

社名：株式会社焼肉坂井ホールディングス（東証 Standard2694）

代表：代表取締役社長 高橋 仁志

本社所在地：愛知県名古屋市北区黒川本通 2-46 URL：https://ys-holdings.co.jp/

設立年： 1959年11月 資本金： 100百万円 従業員数：4,583名（臨時雇用社員含む）

事業内容：外食レストランチェーンの直営による経営とフランチャイズチェーン展開

韓メシ・韓スイーツ「アンニョン」HP https://ys-holdings.co.jp/annyon/