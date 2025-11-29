メンバー全員がベンチプレス70kg以上を上げるBEAST系ユニット・└BHNX┘デビュー曲「BURN」配信開始＆ミュージックビデオプレミア公開！合わせてオフィシャルサイトがb.stageにてオープン！

株式会社bemyfriends Japan

フジテレビで放送された、野性味あふれる筋肉美、唯一無二のダンス＆ボーカルグループ”HUNK ユニット”を発掘するオーディション番組「BEASTAGE」から生まれたBEAST系ユニット・└BHNX┘（ビーハンクス）がデビューシングル「BURN / ROAD」を配信開始。

└BHNX┘(左→右：高橋憲太、杉浦豪、LUKE、高野慧、和田光平、羽田野孝介)

「BURN / ROAD」再生・ダウンロード：

https://linkco.re/B5vt6zcA

└BHNX┘のグループ名には「BEAST」(野獣のようなエネルギー)、「BE」(存在する/なれ)、「BEYOND」 (限界を超えて進化する) ーこれら"B"が象徴する力強さに「HUNKS」(たくましい男性たち)を「HNX」という3文字で表現。さらに、両腕を力強く掲げたような記号└ ┘(ダブルバイセップス)で名前を囲み、彼らがこれから「唯一無二の世界観を生み出していく」という思いが込められている。オーディションでは撮影期間中に『ベンチプレス70kg以上達成』することが条件として課せられ、選ばれた6人のメンバーは見事達成。オーディション終了後もトレーニングを続け、中には100kgを達成するメンバーも。

デビューシングルに収録された「BURN」、「ROAD」は両曲ともオーディション中に課題曲として課された楽曲。デビューが決定し、改めてレコーディングを行い完成した楽曲だ。配信開始と同時に公開された「BURN」ミュージックビデオは、楽曲が持つ熱いエネルギーをそのまま可視化したような熱くBEASTらしい勢いのある作品に仕上がっている。

「BURN」ミュージックビデオ：11月29日（土）20:00～YouTubeプレミア公開

https://youtu.be/0kALOyoy9Fo

また、ファンダムプラットフォーム「b.stage（ビーステージ）」を運営する株式会社bemyfriends Japan（本社：東京都港区 代表取締役社長：イ・ギヨン）は、ダンス＆ボーカルグループ「└BHNX┘」のオフィシャルサイトをオープン。

└BHNX┘ オフィシャルサイトでは、チケット先行、未公開フォト・ムービーなどの会員限定コンテンツ、オリジナルグッズ販売など様々なコンテンツを提供予定です。

本サイトは多言語対応プラットフォームとなっており、b.stageを通じてアーティストと世界中のファンがコミュニケーションを楽しむことができます。

【プラットフォーム情報】

■サービス名

└BHNX┘ オフィシャルサイト

■URL

https://BHNX.bstage.in/(https://bhnx.bstage.in/)

■会費

Membership Monthly Plan 500円（税込）／月額

■オープン日

2025年11月29日（土）12:00

■コンテンツ

デジタル会員証、チケット先行申し込み、限定イベント、限定グッズ販売、限定フォト＆ムービー

【└BHNX┘関連サイト】

Website：https://hunk-project.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/bhnx_official/

X ：https://x.com/bhnx_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@bhnx_official

YouTube：https://www.youtube.com/@BHNX_OFFICIAL