現行17＆64エブリイの最新カスタム完全ガイド！『KCARスペシャル　ドレスアップガイド Vol.43 スズキ エブリイ No.16』発売！

株式会社 三栄

KCARスペシャル ドレスアップガイド Vol.43 スズキ エブリイ No.16

発売日：2025年11月29日

定価：1760円（本体価格：1600円）

JANコード：9784779653247

三栄公式ウェブ：https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505324/

株式会社三栄（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木賢志）は、2025年11月29日より『KCARスペシャル ドレスアップガイド Vol.43 スズキ エブリイ No.16』を発売いたします。

仕事に遊びにアクティブに使える「スズキ・エブリイ」のカスタム専門誌。ボディパーツはもちろん室内アイテムやアウトドア用品まで、エブリイに使えるカスタムパーツを完全収録。広い荷室を有効に使う「ラゲッジアレンジ術」や「お得な新車コンプリートカーガイド」などユーザー目線の企画が満載です。

［目次］

・荷室カスタムの新潮流「ラゲッジアレンジ術」

・精悍な外観の「Jリミテッド」誕生

・エブリイカスタム最前線！個性派ニューフェイス

・個性をさらに引き出す！クローズアップ

・絶対にお得！新車コンプリートガイド

・12＆14インチ限定！ベストホイールコレクション

・最新カスタムパーツ総合カタログ！総数500点オーバー

■株式会社三栄について

三栄は70年以上の歴史の中で自動車、レース関連の雑誌を中心に刊行を続け、その活動のなかで蓄えられた様々なリソースや業界内外との多様なネットワーク、専門性の高い知識とアーカイブを武器に、スポーツ、ファッション、アウトドアなど様々なジャンルに裾野を広げてきました。雑誌やイベント等を通じて、ブランド力を高め、ウェブや映像でもコンテンツを大きく展開しています。



代表取締役：鈴木賢志

創業：昭和22年10月

設立：昭和27年9月17日

資本金：9,800万円

従業員：141名



〒163-1126

東京都新宿区西新宿6-22-1

新宿スクエアタワー26Ｆ



三栄公式ウェブ：https://san-ei-corp.co.jp/





2025年11月29日

株式会社三栄