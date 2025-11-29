現行17＆64エブリイの最新カスタム完全ガイド！『KCARスペシャル ドレスアップガイド Vol.43 スズキ エブリイ No.16』発売！
KCARスペシャル ドレスアップガイド Vol.43 スズキ エブリイ No.16
発売日：2025年11月29日
定価：1760円（本体価格：1600円）
JANコード：9784779653247
三栄公式ウェブ：https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505324/
株式会社三栄（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木賢志）は、2025年11月29日より『KCARスペシャル ドレスアップガイド Vol.43 スズキ エブリイ No.16』を発売いたします。
仕事に遊びにアクティブに使える「スズキ・エブリイ」のカスタム専門誌。ボディパーツはもちろん室内アイテムやアウトドア用品まで、エブリイに使えるカスタムパーツを完全収録。広い荷室を有効に使う「ラゲッジアレンジ術」や「お得な新車コンプリートカーガイド」などユーザー目線の企画が満載です。
［目次］
・荷室カスタムの新潮流「ラゲッジアレンジ術」
・精悍な外観の「Jリミテッド」誕生
・エブリイカスタム最前線！個性派ニューフェイス
・個性をさらに引き出す！クローズアップ
・絶対にお得！新車コンプリートガイド
・12＆14インチ限定！ベストホイールコレクション
・最新カスタムパーツ総合カタログ！総数500点オーバー
■株式会社三栄について
三栄は70年以上の歴史の中で自動車、レース関連の雑誌を中心に刊行を続け、その活動のなかで蓄えられた様々なリソースや業界内外との多様なネットワーク、専門性の高い知識とアーカイブを武器に、スポーツ、ファッション、アウトドアなど様々なジャンルに裾野を広げてきました。雑誌やイベント等を通じて、ブランド力を高め、ウェブや映像でもコンテンツを大きく展開しています。
代表取締役：鈴木賢志
創業：昭和22年10月
設立：昭和27年9月17日
資本金：9,800万円
従業員：141名
〒163-1126
東京都新宿区西新宿6-22-1
新宿スクエアタワー26Ｆ
三栄公式ウェブ：https://san-ei-corp.co.jp/
2025年11月29日
株式会社三栄