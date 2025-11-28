【成約式】鳥取県の八百屋が戦略的資本提携で永続的発展へ、成約セレモニーを開催

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社(東京都中央区・代表取締役社長 中村悟)は、鳥取県西部で八百屋を運営する有限会社岡田商店と優良中小企業への経営支援を行う東京都港区の中小革新基盤株式会社の資本提携を支援。2025年11月28日に、鳥取県米子市の米子信用金庫本部にて、成約式を開催いたしました。

本件概要

鳥取県西部で約70年にわたり地元住民の生活を支える八百屋として地域に愛されてきた岡田商店。「八百屋の原点」を理念に競合スーパーとは一線を画す唯一無二の八百屋として、食品小売業界でも異例の盤石経営を実現してきました。一方、中長期的に鳥取県西部では人口減少・人材不足・競争激化といった外部環境の厳しさが加速する中、社長自身が現場業務も担うなど属人的な経営構造等、従来の体制のままでは永続的な成長に限界を感じ、「好調な今だからこそ」お客様によりそう「八百屋の原点」を守りながら永続的な成長発展を目指すため、戦略的資本提携を決断しました。

中小革新基盤は、経営人材の投入、DX推進、人事制度や採用支援など、優良中小企業への経営支援を通じ、会社の魅力・強みをさらに磨き上げることを得意としています。今回の提携を通じて、岡田商店は経営管理体制の整備、人材育成、働き方改革などを進め、地域生活を支える八百屋として次の成長フェーズへ踏み出します。

成約式の様子

記者会見パネルの前で成約証明書に署名岡田商店で記念撮影

【各企業概要】

有限会社岡田商店

中小革新基盤株式会社

企業HP：https://www.jixcap.co.jp/

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

https://www.ma-cp.com/

【会社概要】

名称：M&A キャピタルパートナーズ株式会社（東証プライム上場 証券コード 6080）

所在地：東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー36階

代表者：代表取締役社長 中村 悟

設立：2005年10月

事業内容：M&A 仲介事業

代表番号：03-6770-4300(#)

URL：https://www.ma-cp.com/