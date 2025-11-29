中島颯太さん(FANTASTICS)主演ドラマ『御曹司はお忍び清掃員 REVENGE SHOW』オリジナルグッズを完全受注生産で販売開始！

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が開発・運営する縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」は、現在独占配信中のオリジナルドラマ作品『御曹司はお忍び清掃員 REVENGE SHOW』(全50話)のオリジナルグッズを、「タテドラ」オフィシャルショップにて販売開始しました。完全受注生産となり、本日2025年11月29日(土)12:00～2025年12月14日(日)23:59までの期間限定販売となります。

ドラマ『御曹司はお忍び清掃員 REVENGE SHOW』は、中島颯太さん(FANTASTICS)が演じる覆面配信者の主人公・ショウが父親の会社に清掃員として潜入し、人気若手俳優の小西詠斗さんが演じる秘書の高橋とともに会社の悪事を暴いていく痛快エンターテインメントドラマです。中島さんと小西さんの同い年コンビによる最強バディに、配信開始以降SNSを中心に注目が集まっています。

この度販売する商品は、アクリルスタンド、トレーディングカード、ステッカー、アクリルキーホルダーの全4種類となります。中でもアクリルスタンドは、ドラマ配信開始日に開催されたウォッチパーティーでの視聴者投票により選ばれた、中島さんが演じるショウと小西さんが演じる高橋による“清掃員スタイル”の貴重なデザインとなります。ぜびこの機会をお見逃しなく！

「タテドラ」オフィシャルショップ : https://tated.official.ec/

ドラマ公式サイト : https://tated.tv/revenge-show/

■商品概要

アクリルスタンド(ショウ/高橋) 各1,870円(税込)

トレーディングカード3種セット(ショウ/高橋) 各990円(税込)

ステッカー5種セット 990円(税込)

アクリルキーホルダー(ショウ＆高橋) 1,210円(税込)

※画像はサンプルのため、実物と色味等が異なる場合がございます

※完全受注生産となり、発送はご注文後およそ2ヶ月後を予定しています

※個数制限はありません

※送料は購入ごとに一律1,000円(税込)となります

※海外発送には対応していません

その他、商品に関する詳細は「タテドラ」オフィシャルショップ( https://tated.official.ec/ )をご確認ください。

■作品概要

◇作品名

御曹司はお忍び清掃員 REVENGE SHOW

◇配信開始日時

1話～14話 :2025年11月13日(木) 19:00 ※9話まで無料で視聴可能

15話～28話 :2025年11月21日(金) 19:00

29話～40話 :2025年11月28日(金) 19:00

41話～50話 :2025年12月5日(金) 19:00

◇配信先

縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」(全50話)

◇出演者

中島颯太(FANTASTICS)、小西詠斗、高田里穂、飯田基祐、戸田昌宏、やす(ずん)、吉田ウーロン太、竹森千人、すみぽん、山崎心、田米カツヒロ、面高ケンスケ(香呑)、ロングサイズ伊藤(や団)、大和田伸也

◇スタッフ

監督 太田勇(テレビ東京制作)

脚本 金子学

チーフプロデューサー 飛田岳紀

プロデューサー 和田泰宏・宮本亜依瑠

アシスタントプロデューサー 信田枝里

◇公式サイト

https://tated.tv/revenge-show/

■「タテドラ」について

「タテドラ」は、オリジナルドラマを中心とした縦型ショートドラマアプリです。長編コンテンツを1話2分程度に分けて連続して視聴することができるため、スマートフォンから隙間時間にお楽しみいただきやすい構成になっています。

◆「タテドラ」概要

タイトル : タテドラ

ジャンル : 縦型ショートドラマアプリ

配信形式 : スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ

著作権表記 : (C) DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

販売価格 : 無料(アプリ内一部有料コンテンツあり)

アプリアイコン

◇「タテドラ」アプリダウンロード

App Store/Google Play ストアいずれも以下URLよりダウンロードいただけます。(12歳以上の利用を推奨)

https://app.adjust.com/1kh8d9uo

◇「タテドラ」公式サイト・SNSアカウント

「タテドラ」公式SNSでは配信作品に関する詳細や出演者からのコメント動画、オフショット写真等を発信しています。ぜひアカウントをフォローの上、投稿をご覧ください。

公式サイト : https://www.tated.tv/

公式X : https://x.com/tated_tv

ドラマ公式X : https://x.com/tated_drama

公式Instagram : https://www.instagram.com/tated.tv/

公式TikTok : https://www.tiktok.com/@tated.tv

公式YouTube : https://www.youtube.com/@tated_tv

公式LINE : https://lin.ee/1lHFnHh

公式Facebook : https://www.facebook.com/tated.tv/

■株式会社DONUTSについて

クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、「Ray」「Zipper」などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。

「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。

社名 : 株式会社DONUTS

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/

