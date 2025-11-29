鎌倉で育まれた味わいと特別コラボ。「鎌倉ウィッチ×鎌倉インテル コラボお歳暮セット」販売開始！12月6日（土）まで期間限定販売

鎌倉インターナショナル株式会社

鎌倉インターナショナルFC（以下、鎌倉インテル）は、有限会社ケイワン（本社：神奈川県鎌倉市極楽寺/代表取締役：中村友）が運営する「鎌倉ウィッチ」とのコラボレーションで、「鎌倉ウィッチ×鎌倉インテル コラボお歳暮セット」を11月29日（土）より販売開始いたします。

鎌倉の手しごとが息づく焼き菓子と、鎌倉に根付くクラブのオリジナルアイテムを詰め合わせた“まちのぬくもりを贈る” 特別セットを共同制作。焼き菓子のパッケージは「特別コラボデザイン」となっており、鎌倉で育まれた味わいとクラブのストーリーを大切な方にお贈りいただけます。

商品概要

◼︎商品１.

「鎌倉コラボお歳暮セット2025 3,000円セット」

価格：\3,000（税込）

内容

・ガレット ×2

・チョコパウンド ×1

・オレンジパウンド ×2

・2026インテルカレンダー

・インテルエンブレムロゴ木製ピンバッジ

◼︎商品２.

「鎌倉コラボお歳暮セット2025 5,000円セット」

価格：\5,000（税込）

内容

・サクサクパイ ×2

・フィナンシェ ×3

・ガレット ×3

・マドレーヌ ×3

・2026インテルカレンダー

・インテルエンブレムロゴ木製ピンバッジ

オレンジパウンド2026インテルカレンダー

・販売期間：2025年11月29日（土）～12月6日（土）

・賞味期限：お届けから約2週間

・保存方法：常温（要冷蔵ではありません）

・発送：12月18日（木）より順次発送いたします。（予定数量に達し次第、受付を終了いたします。）

・熨斗（のし）：対応可（※通常の熨斗をご用意しています／コラボ仕様ではありません）

販売に至る背景

鎌倉インテルは2023年より、クラブのパートナー企業として有限会社ケイワンと関係性を深めてきました。先日の2025年9月14日には、有限会社ケイワンのリブランディング発表に際し、鎌倉インテルの公式戦で新ブランド「鎌倉ウィッチ」のお披露目セレモニーを実施。地元・鎌倉の人々と鎌倉の名スイーツを繋ぐ場として試合の機会を活用する、新しい形のイベントなどにも取り組んでまいりました。

今回は、今年「鎌倉ウィッチ」が船出を迎えたことを記念し、鎌倉に根付く両ブランドの商品を詰め合わせた“まちのぬくもりを贈る”特別セットを共同制作。年の瀬に際し、鎌倉で育まれた味わいとクラブのストーリーを大切な方にお贈りいただけるよう、期間限定の販売に至りました。

鎌倉ウィッチについて

社名： 有限会社ケイワン

本社所在地： 神奈川県鎌倉市極楽寺1-13-27

営業本部・生産部： 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町2773

代表取締役社長：中村友

1988年に「代官山小川軒」より独立し鎌倉市御成町にて「鎌倉小川軒」をオープン。

代表商品「レーズンウィッチ」は素材の持ち味を大切にしながら作り手の温かみを大事にし、丁寧に仕上げてきました。厳選した良質な素材を使用した上で「より美味しいものを」という想いを込めて創業以来の伝統的な製法を今も継承し続けています。

2025年11月より屋号「鎌倉小川軒」を「鎌倉ウィッチ」に、代表商品「レーズンウィッチ」を「鎌倉ウィッチ」に変更。また、リブランディングに伴い変更された新たなロゴも発表し、鎌倉インテルのホームゲームにてお披露目セレモニーを実施しました。

公式サイトはこちら :https://ogawaken.jp/

鎌倉インターナショナルFCについて

所在地：〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-12-10 湘南第5ビル4F NEKTON大船 #01

ホームグラウンド：〒247-0061 神奈川県鎌倉市台3-8-43 ゴールドクレストスタジアム鎌倉

代表：四方健太郎

鎌倉インターナショナルFC（通称：鎌倉インテル）は、世界のスポーツのなかで最も競技人口と観戦者数が多いサッカーを通じ、日本を国際化することを目指して2018年1月に設立しました。今季、神奈川県社会人サッカーリーグ1部で戦い、力をつけ、近い将来のＪリーグ参入を見据えています。ビジョンは“CLUB WITHOUT BORDERS”。人種や宗教、性別、年齢など、あらゆるものに “BORDER（境界線）”をもたないサッカークラブを作り上げます。同時に海外で活躍する選手や人材を育成し、鎌倉発のグローバル人材を輩出していきます。

クラブ公式サイトはこちら :https://kamakura-inter.com