ENHYPENデビュー5周年記念！デビュー日の2025年11月30日（日）より10日間、『I-LAND』ほかENHYPEN関連作品を「ABEMA」にて無料配信決定

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、韓国の7人組男性アイドルグループENHYPENのデビュー5周年を記念し、彼らが誕生した「ABEMA」独占配信のオーディション番組『I-LAND』をはじめとするENHYPEN関連作品を、2025年11月30日（日）より10日間限定で無料配信することを決定しました。

◆ENHYPEN誕生の原点！『I-LAND』

※画像をご使用の際は、【(C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved】のクレジット表記をお願いいたします

2020年11月30日にデビューした7人組ボーイズグループENHYPEN。韓国、日本、アメリカ、オーストラリア出身のメンバーからなる多国籍グループとしてグローバルな人気を誇り、デビュー以降スター街道を駆け上がっています。彼らが誕生した「ABEMA」独占配信の次世代K-POPボーイズアーティスト誕生の過程を描く観察型リアリティー番組『I-LAND』は、CJ ENMのコンテンツ制作力と、BTSやTOMORROW X TOGETHERを生み出したBig Hit Entertainmentのプロデュース力を融合させた合弁会社BELIFT LABの初プロジェクトです。最終話で行われたファイナルテストの総視聴数は300万を突破。SNSでは関連ワードが世界トレンド1位を獲得し、日本国内でも10個以上がトレンド入りするなど、世界中で大きな反響を巻き起こしました。メンバーが苦労し悩む姿や、努力が花開きアイドルとして輝く瞬間までの過程をぜひご覧ください。

◆ENHYPENが初めて演技に挑戦！甘酸っぱい青春を描くウェブドラマ『EN-DRAMA』

※画像をご使用の際は、【(C)BELIFT LAB Inc. HYBE. ALL RIGHTS RESERVED.】のクレジット表記をお願いいたします

ENHYPENが初めて演技に挑戦したウェブドラマ。メンバー7人は名門高校に通うイケメン男子生徒。そんな7人はそれぞれ学校生活を送る中で、女子生徒・ウンジンと出会うことに…。彼女はアメリカに向かいますが、そんなときメンバー7人が使っていた学校の体育館に「告白してくれてありがとう」とのメモが。果たしてウンジンに告白したのは7人のうち誰なのか…！？ENHYPENメンバーによる甘酸っぱい青春を味わえるウェブドラマです。

◆韓国の人気音楽番組『ミュージックバンク』のENHYPEN出演回を振り返り

※画像をご使用の際は、【Licensed by KBS Media Ltd. (C) KBS. All rights reserved】のクレジット表記をお願いいたします

25年以上に渡り世界142カ国で放送されている韓国の人気音楽番組。韓国を代表するトップアーティストから注目新人アイドルまで、最新K-POPを日本語字幕入りで楽しめるミュージックショー。番組独自の「Kチャート」を通して、K-POPのトレンドとホットな話題をお楽しみいただけます。今回、「ABEMA」では、ENHYPENが出演した#1216（2024年7月26放送）、#1229（2024年11月15日放送）、#1230（2024年11月22日放送）、#1231（2024年11月29日放送）の4つの放送回を無料配信します。ぜひこの機会にお楽しみください。

2020年にデビューし、精力的にワールドツアーを行うなど日韓のみならず活躍の場を広げているENHYPEN。彼らの5周年の軌跡をぜひ「ABEMA」にてお楽しみください。

■「ABEMA」ENHYPENデビュー5周年記念！期間限定無料作品一覧

無料配信期間：2025年11月30日（日）0時～12月9日（火）23時59分

I-LAND

（URL：https://abema.go.link/6VXxv）

EN-DRAMA

（URL：https://abema.go.link/lhhbv(https://abema.go.link/lhhbv)）

ミュージックバンク【Stray Kids/NCT 127/ENHYPEN】#1216 （2024年7月26日韓国にて放送）

（URL：https://abema.go.link/eky8V(https://abema.go.link/eky8V)）

ミュージックバンク 【ENHYPEN/NCT DREAM/TOMORROW X TOGETHER】#1229（2024年11月15日韓国にて放送）

（URL：https://abema.go.link/cWhKa(https://abema.go.link/cWhKa)）

ミュージックバンク 【NCT DREAM/ENHYPEN/ILLIT】#1230（2024年11月22日韓国にて放送）

（URL：https://abema.go.link/BEnom(https://abema.go.link/BEnom)）

ミュージックバンク 【ENHYPEN/TWS/izna】#1231（2024年11月29日韓国にて放送）

（URL：https://abema.go.link/hNRpu）

※作品は予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。