【きものパルフェ2025出展】最高に楽しい着物時間を和装インナーでサポート バストフラットインナー「Nstyle」

株式会社エル・ローズ

株式会社エル・ローズ（本社：福井県福井市）が運営するバストフラットインナー「Nstyle（エヌスタイル）」は、12月6日（土）～8日（月）に開催される「きものパルフェ2025」（主催：寺子屋きもの）に初出展いたします。

きものパルフェとは

「一年の終わりに最高に楽しい着物時間を」をテーマに、大阪・海遊館近くのKLASI COLLEGEで開催される、カジュアル着物を楽しむイベントです。着物や和装小物の販売、ワークショップ、パーソナルカラー診断など、初心者から愛好家まで楽しめる企画が満載です。

出展の経緯

Nstyleは、バストを下から支えて上に分散することで、圧迫することなく自然にフラット補正する“バストフラットインナー”ブランドです。補正下着メーカーとして数々のお客さまと接するなかで「バストをコンパクトに、小さくみせたい」というお客さまの声に応えたい、そんな想いから誕生しました。

胸元をすっきりと整えることが重要な着物の着こなしに、Nstyleをご利用いただいている方も少なくありません。Nstyleのバストフラットインナーは、独自の設計により高い補正力と長時間の着用でもストレスを感じにくい快適性の両立を実現しました。より自然で美しい着物の着こなしを楽しんでいただけるため、和装インナーとしても多くの方にご愛用いただいています。

今回、「自分の好みでその日の気分で着物も自由に選んでいい」「周りを気にかけるより自分のその日の気持ちに寄り添って」という、きものパルフェ開催者さまの想いに深く共感し、出展を決定しました。和装インナーとしてはもちろん、洋服での普段使いや運動シーンでも活躍するNstyleを通じて、「最高に楽しい着物時間」「自分らしい時間」を過ごすためのお手伝いができればと考えています。

イベント概要

きものパルフェ2025

日時：2025年12月6日（土）～12月8日（月）11：00 ～ 17：00 ※Nstyle出展は8日（月）のみ

会場：KLASI COLLEGE

大阪市港区築港2丁目1-27

大阪メトロ中央線「大阪港」駅より徒歩2分

URL：https://www.instagram.com/kimono_parfait

Nstyleブースのご紹介

「バストをコンパクトにみせたい」という悩みを持つ方のために開発された、バストをつぶさずフラットに補正するバストフラットインナー「Nstyle」を、実際に体験・購入できるブースです。

試着をご希望の方はPeatixのチケットより、ご希望のお時間をご予約いただくとスムーズです。ご予約なしでも試着をご案内できますが、混雑時はお待ちいただく場合がございます。スムーズなご案内のため、事前予約をおすすめいたします。

ご予約はこちらから：https://kimonoparfait2025nstyle.peatix.com

【商品紹介】

■和装にもおすすめ！Nstyle オープンネックハーフトップ

「Nstyle オープンネックハーフトップ」は、洋服から見えないように襟ぐりを大きく開けたV字カッティングのオープンネック型。胸元があいた洋服はもちろん、ビジネスシーン、和装も襟元が着崩れすることなく美しく着こなすことが可能です。

商品名：Nstyle オープンネックハーフトップ

カラー：ホワイト / ブラック

サイズ：XS / S / M / L / LL

価格：5,390円（税込）

商品ページ：https://www.ellerose-onlineshop.com/products/7921120

■さらに快適にリニューアル！Nstyle ハーフトップ / タンクトップ

バストを下から支えて上に分散することで圧迫することなく自然にフラット補正する、バストフラットインナー「Nstyle」。大人気商品がリニューアルされ、2025年6月に一般販売を開始した「Nstyle ハーフトップ / タンクトップ」は、吸水速乾性が向上し、以前よりさらに快適にアップデートしました。

商品名：Nstyle ハーフトップ

価格：5,280円（税込）

カラー：ホワイト / ブラック / モカ / グレー

サイズ：XS / S / M / L / LL

商品ページ：https://www.ellerose-onlineshop.com/products/7921110-12

商品名：Nstyle タンクトップ

価格：6,930円（税込）

カラー：ホワイト / ブラック / モカ / グレー

サイズ：XS / S / M / L / LL

商品ページ：https://www.ellerose-onlineshop.com/products/7921100-01

Nstyleとは

「Nstyle」は、さまざまな理由から「バストをコンパクトに、小さくみせたい」という悩みに寄り添うために誕生した、バストフラットインナーブランドです。美しくバストアップさせる補正下着を数多く手掛けてきたエル・ローズが開発したこだわりの2枚のバストホルダーパネルが、バストをしっかり下から支えながら、ボリュームを上方向に分散。快適な着用感とともに、健康的にフラットなバストシルエットを実現します。

現代において、ファッションやジェンダーアイデンティティの多様化に対する理解が進んでいる一方で、「胸は大きく、美しく、形よく見せてこそ」という価値観は依然として根強く残っています。社会から無条件に、いわゆる“女性らしさ”を求められる中で、Nstyleは下着を通して“自分がいちばん居心地のいい自分”でいられるようサポートし続けることを目指し、商品開発やイベントの企画を行っています。

ブランドサイト：https://www.ellerose-onlineshop.com/pages/nstyle

インスタグラム：https://www.instagram.com/nstyle_bustflat

【会社概要】

株式会社エル・ローズ

〒910-0033 福井県福井市三郎丸四丁目200番地

Tel：0776-27-3131礀Fax：0776-27-3130

HP：https://www.elle-rose.co.jp/

ブランド一覧：https://www.elle-rose.co.jp/brand/

【この記事に関するお問い合わせ先】

問合先：株式会社エル・ローズ UNDY wardrobe

連絡先：info@ellerose-onlineshop.com