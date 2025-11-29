JR博多シティ屋上で開催される「宙フェス夜市in博多 スターパーティ」に協力します

株式会社サイトロンジャパン

株式会社サイトロンジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役：渡邉晃）は、2025年12月20日（土）に、JR博多シティ屋上で開催されるイベント「宙フェス夜市in博多 スターパーティ（星空観望会）」に協力、天体望遠鏡や双眼鏡を使った星空観望会を実施するとともに、解説員による星空案内を行ないます。

このイベントは、2025年12月1日～2026年1月5日の期間、博多阪急8階で開催される「宙フェス夜市・博多」のコンテンツのひとつとして開催されます。宙フェス夜市では、手作り作家によるさまざまな星空・宇宙モチーフのアクセサリーなどが販売されますが、アクセサリーに触れていただくともに、実際の星空にも親しんでいただくことを目的に、星空観望会を開催いたします。

なお、イベント参加には事前予約が必要です。詳しくは下記のウェブサイトをご覧ください。

イベント概要

「宙フェス夜市in博多 スターパーティ（星空観望会）」

※事前予約制

開催日時：2025年12月20日（土）

会場：JR博多シティ屋上

「インフィニD50 」をはじめとするサイトロンジャパンが扱う光学機器による星空観望会と、解説員（福岡市科学館 丹野佳代子さん）による星空案内を実施します。

イベントへの参加予約など詳しくは下記サイトをご覧ください。

入門天体望遠鏡「インフィニD50」イベント詳細はこちら :https://reserve.hankyu-hanshin-dept.co.jp/events/detail/pd-1763709078999

入門天体望遠鏡「インフィニD50」について詳しくは下記サイトをご覧ください。

インフィニD50を詳しく見る :https://www.sightron.co.jp/product/infinid50.html

株式会社サイトロンジャパン

1961年に双眼鏡などの光学製品を扱う専門商社として創業しました。現在は、双眼鏡や天体望遠鏡、フィルターなどの光学機器の製造・販売に加え、海外製交換レンズブランドや、世界トップクラスの天体望遠鏡メーカーの日本国内総代理業務も手がけています。また、企業や自治体が主催する星空観望会やイベントへの協力も行っています。



https://www.sightron.co.jp