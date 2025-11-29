ストラク株式会社（所在地：神奈川県横浜市神奈川区斎藤分町2-7、代表：渡辺大河）は、11月5日より、本場京都の宇治抹茶を贅沢に使用した新商品「宇治抹茶生わらび餅」を全国の店舗および催事会場にて順次販売開始しております。

発売開始から大きな反響を呼んでおり、抹茶きなこ100キロ（約3万個）が1週間で完売、抹茶わらび餅200キロ（約3,500食）も10日で完売するなど、高い人気を示しています。また、雑誌のプレゼント情報コーナーに新商品が入ったギフトボックスを紹介したところ、大反響を受け応募ハガキが多数寄せられています。

■ 厳選された本場「宇治抹茶」へのこだわり

「京都利休の生わらび餅」は、とろけるような食感と上品な甘さが特長の生わらび餅を提供し、多くのお客様にご愛顧いただいております。この度新発売する「宇治抹茶 生わらび餅」は、そのわらび餅に、本場京都で育まれた高品質な「宇治抹茶」を惜しみなく使用しました。

■ 抹茶本来の奥深い香りと上品なほろ苦さを最大限に引き出す製法

商品の最大の特徴は、宇治抹茶の風味を極限まで引き出した製法にあります。わらび餅そのものに、香り高い宇治抹茶を丁寧に練り込むことで、噛むほどに抹茶の豊かな風味が口いっぱいに広がります。さらに仕上げには、追い抹茶としてたっぷりの宇治抹茶をまぶしており、これにより抹茶本来の持つ奥深い香りと、上品なほろ苦さを最大限にご堪能いただける逸品に仕上げました。

■ 商品概要

商品名： 宇治抹茶 生わらび餅価格： 550円（税抜）発売日： 2025年11月5日（水）より順次発売販売店舗： 全国の「京都利休の生わらび餅」店舗及び催事会場特徴： 厳選された本場「宇治抹茶」を使用。わらび餅に抹茶を練り込み、さらに仕上げにも抹茶をまぶすことで、抹茶の香りとほろ苦さを追求しました。

■ 販売実績と反響

発売開始から、抹茶きなこ100キロ（約3万個）が1週間で完売し、抹茶わらび餅200キロ（約3,500食）も10日で完売。雑誌のプレゼント情報コーナーでは、新商品が入ったギフトボックスが大きな注目を集め、応募ハガキが多数寄せられるなど、予想以上の反響を得ています。

■ 「京都利休の生わらび餅」について

「京都利休の生わらび餅」は、厳選したわらび粉を使用し、熟練した職人の技で丁寧に練り上げられた逸品です。その最大の特徴は、驚くほど滑らかな舌触りと、口に入れた瞬間から感じる「とろける」ような食感にあります。今後も、日本の四季や伝統的な素材を活かした新たな商品の開発に努めてまいります。

■ 会社概要

会社名：ストラク株式会社URL：https://struc.co.jp/所在地：神奈川県横浜市神奈川区斎藤分町2‐7菓匠 六雁：https://rokugan.jp/京都利休の生わらび餅：https://kyoto-rikyu.jp/国際和菓子協会：https://international-wagashi.jp/お問い合わせ：unei@struc.co.jp