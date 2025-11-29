イチニノ（所在地：茨城県、代表：前島宏一郎）は、2026年1月から2月にかけて茨城県と熊本県で、故・河野ミチユキ氏の戯曲『アクワリウム』を再上演する「2nd RE-PLAY」プロジェクトを実施します。このプロジェクトは地域に眠る文化的遺産としての演劇作品を掘り起こし、地域の誇りとして次世代へ継承するための重要な文化的取り組みです。

地域演劇が紡ぐコミュニティの物語

茨城県を拠点とする演劇チーム「イチニノ」は、2015年の設立以来、「地域で生まれた演劇作品を全国に届ける」というコンセプトのもと活動を続けてきました。地域演劇には、その土地に根差した独自の視点や表現が宿り、全国の商業演劇では見られない価値があります。北海道から長崎まで、全国各地での公演を通じて築き上げた地域間交流のネットワークが同プロジェクトの土台となっています。「RE-PLAY」プロジェクトは、各地域で生まれた貴重な演劇作品が埋もれてしまうことへの危機感から生まれました。地域の演劇は、その地域の歴史や風土、人々の思いを映す文化的鏡でありながら、記録や再演の機会が限られています。「RE」には「REgional（地域の、地域による）」「RE-creation（再創造）」の意味が込められており、単なる再演ではなく、地域の文化資源として作品の本質を現代に蘇らせる試みとなっています。第1回目の『異邦人の庭』（作：刈馬カオス）に続く第2弾として、今回河野氏の代表作『アクワリウム』の上演が実現します。

地域の課題から生まれる普遍的テーマ

『アクワリウム』は、水俣病をモチーフにしながらも、コミュニティの内と外にいる者の「違和」と「歪み」の物語として描かれています。地域が抱える具体的な問題を通して人間社会の普遍的なテーマを浮き彫りにする点こそ、地域演劇の真髄です。前島代表は「水俣病という地域の歴史的課題を取り扱いながらも、その根底には人間社会の普遍的な問題が描かれている。これは地域演劇だからこそ描ける視点であり、全国に共有すべき価値がある」と指摘します。熊本出身の河野氏は2001年に劇団0相（現・ゼロソー）を旗揚げ、2010年に『義務ナジウム』で九州戯曲賞佳作、2015年には『チッタチッタの抜け殻を満たして、と僕ら』で九州戯曲賞大賞を受賞するなど、地方から全国へと影響力を広げた才能でした。2022年に他界した河野氏の作品を上演するにあたり、前島代表は「単なるオマージュではなく、地域の宝として、現代に通じる問いかけとして作品を再解釈する」という姿勢で臨んでいます。ご遺族の理解と協力を得て正式に上演権を取得し、稽古を進めています。茨城公演は2026年1月17日・18日に小美玉市四季文化館（みの～れ）風のホールで、熊本公演は2月7日・8日に熊本市男女共同参画センターはあもにい多目的ホールで開催されます。公演実現のためクラウドファンディングを実施中で、目標は600,000円。地域演劇を支援する意義を広く発信し、オリジナルグッズや公演記録DVDなど多彩なリターンも用意されています。クラウドファンディングのページでは、河野氏やイチニノにゆかりのある全国の地域演劇人からの応援メッセージが随時追記されています。

プロジェクト概要

【公演名】2nd RE-PLAY『アクワリウム』 【作】河野ミチユキ 【演出】前島宏一郎 【茨城公演】 ・日時：2026年1月17日(土) 19:00～、18日(日) 11:00～/15:00～ ・会場：小美玉市四季文化館(みの～れ)風のホール 【熊本公演】 ・日時：2026年2月7日(土) 19:00～、8日(日) 11:00～/14:30～ ・会場：熊本市男女共同参画センターはあもにい多目的ホール 【クラウドファンディングURL】https://camp-fire.jp/projects/877632/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_show

団体概要

【団体名】イチニノ 【所在地】茨城県 【代表者】前島宏一郎 【設立】2015年 【主な活動】地域演劇の創作・上演、地域間の演劇交流促進、地域文化の発掘・継承 【公式サイト】https://www.ichinino.com/ 【RE-PLAYプロジェクトサイト】https://www.ichinino.com/re-play/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AF%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0/