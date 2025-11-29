つかしん天然温泉「湯の華廊」この冬、リフレッシュキャンペーン開催！-冬至限定「生ゆず風呂」ほか、多彩な薬湯で一年の疲れをすっきりリセット

グンゼ株式会社

グンゼ株式会社の連結子会社であるグンゼ開発株式会社が運営する商業施設「グンゼタウンセンターつかしん」の天然温泉「湯の華廊」は、日ごろのご愛顧に感謝し、12月2日（火）より「今年の疲れは今年のうちにリフレッシュキャンペーン」を開催します。

冬至には、美肌効果が期待される特別湯「生ゆず湯」をご用意。江戸時代から続く“冬至のゆず湯”の習わしを、温泉でゆったりと体験いただけます。皆さまのご来館を心よりお待ちしております。

湯の華廊 全景

■今年の疲れは今年のうちにリフレッシュキャンペーンについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23550/table/743_1_14d3f6ef78a57499ce9a2650f34a5c04.jpg?v=202511290126 ]冬至特別湯「生ゆず湯」

■チルスペースについて

新しく外気浴が楽しめるチルスペースを設置しました。「心を落ち着かせ、リラックスできる空間」です。自然の風を浴び、ゆったり自分時間をお過ごし下さい。

チルスペース

■お食事処「銀ゆば」お得なランチについて

平日、11時～15時限定！当日入浴付き、選べるお得なランチがおすすめです。

※このサービスは、年内12/26（金）まで、年始は1/5（月）から再開いたします。

■つかしん天然温泉 「湯の華廊」営業時間＆アクセス

〒661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町4丁目8－12

TEL:06-6423-4426

営業時間：

【本館】 午前10時～午前0時(最終受付午後11時)

【別館「癒し蔵」】 午前10時～午後11時(最終受付午後10時)

【休館日】 12/1（月）

【HP】https://www.yunokarou.com/

アクセスマップ

■つかしん天然温泉「湯の華廊」利用料金（税込）について

※特日：GW、お盆、年末年始、12/27（土）～1/4（日）の8日間は特日となります。