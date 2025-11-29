韓国人として初めて日本でグラビアアイドルとしてデビューし、現在は女優・アーティストとしても活動を広げるほか、総フォロワー約180万人を誇るグローバルクリエイターとして注目を集めるLEE LYN（イ・リン / RingoLYN）が、2025年12月に東京・浅草CREAM LIVE ASAKUSAにて『HAPPY LEE LYN DAYS - 2025 LEE LYN FAN-CON IN TOKYO』を開催する。12月2日・12日・22日の全3公演では、来場者限定グッズやライブパフォーマンス、トークなど、多彩な表現を余すことなく届けるステージが予定されている。

■ 武道17段 × 1億回以上再生のアクション ― “異次元の身体能力 × 表現力”

LEE LYNは2019年、『週刊FLASH』撮りおろしを機に日本グラビア界へ進出。翌年（2020年）にはDVDを発売し、韓国人初のグラビアアイドルとして大きな話題を呼んだ。さらに、テコンドー・合気道・龍武道をはじめとする「合計17段」の武道段位を持ち、“Bottle Kick”チャレンジで披露した後ろ回し蹴りの映像は YouTube1億2千万回再生を突破。類まれなフィジカルとキックアクションを取り入れたパフォーマンスは国内外から高く評価されている。YouTube80万 / Instagram62万 / TikTok37万 / X4万と、合計約180万人のフォロワーを抱える彼女は、アクション・演技・音楽を横断しながら進化を続けるマルチアーティストだ。

■ 女優・アーティストとしての活動領域拡大

近年は日韓双方で多彩な作品に参加し、表現者として存在感を強めている。＜代表作＞•映画 『アイドルスナイパー ダブル』 主演•『もしも、僕の彼女が妖怪ハンターだったら… 最終編』 助演•韓国映画 『憤怒の追撃者』 助演（近日公開予定）音楽活動においても近年さらなる飛躍を見せており、日本での J-Rockデジタルシングル『Henteko!!!!!』 に続き、韓国では 『世の中が止まった瞬間』 をリリース。エレキギターとピアノが重なる切なく叙情的なサウンドと、取り戻せない瞬間を描く歌詞が、多くのリスナーから共感を呼んでいる。

▪ 公演タイトル「HAPPY LEE LYN DAYS」 2025 LEE LYN FAN-CON IN TOKYO▪ 日程2025年12月2日(火) / 12月12日(金) / 12月22日(月)GOODS SHOP 18:00 / OPEN 19:00 / START 19:30 (公演時間60分予定)▪ 会場CREAM LIVE ASAKUSA東京都台東区浅草1-10-5 KN浅草ビル B1Fhttps://asakusa.cream-live.com/▪ TICKET前売：\5,000 + 1Drink当日：\5,500 + 1Drink▪ お得な3公演セット3回通し券：\13,500 + 各公演 1Drink▪ ライブ配信オンライン視聴チケット：\1,500▪ チケット販売先：2025年11月3日（月）18:00～https://cream-ticket.com/202512leelyn/

LEE LYN / イ・リン （RingoLYN）2019年、週刊FLASHで日本グラビアデビュー。武道段位17段の武道家であり、アクション・演技・音楽を融合した表現で支持を集める。2023年より『MAXIM Korea』にてトレーニングコラム＆グラビア連載中。近年は女優・アーティストとして日韓を行き来し活動の幅をさらに拡大中。Instagram ‐ https://www.instagram.com/ringo_lynX - https://x.com/Ringo_LynYouTube ‐ https://www.youtube.com/@ringo_lynTikTok ‐ https://www.tiktok.com/@ringo_lyn

