ABCラジオ「Sky presents中村七之助のラジのすけ」、京都のグルメ情報を紹介！すき焼き弁当が美味しすぎて収録中断！？

歌舞伎俳優・中村七之助がパーソナリティを務めるABCラジオ「Sky presents中村七之助のラジのすけ」で、京都のグルメ情報を特集します。ABCラジオでの放送日時は、11月29日（土）23時から。

「Sky presents中村七之助のラジのすけ」は歌舞伎についての話に限らず、普段聞くことのできないようなプライベート、交友関係、趣味に至るまで中村七之助がホンネで語る番組です。2021年4月に放送開始。アシスタントを務めるのは稲村亜美。

番組では、歌舞伎ファンが観劇前や帰り道に食べているものや歌舞伎に関わる方々のおすすめグルメを紹介するコーナー「メシのすけ～観劇グルメ～」を不定期で行っています。今回は、12月1日から京都・南座で「吉例顔見世興行」が開催されるということで、京都のグルメ情報を取り上げます。

番組スタッフが調査したお店からリスナーがおすすめするお店まで計7店を紹介。

スタジオには、七之助が食べた途端に「今日は、もうラジオやめよう。これを食す会にしよう」と収録中断を申し出るほどのすき焼き弁当などが登場。

また、番組放送終了後にはSky株式会社のホームページにて聞き逃し配信を行っています。

「Sky presents 中村七之助のラジのすけ」は全国８局ネットで放送です。

