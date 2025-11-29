神山まるごと高専へ寄付を実施　「よいものが正当に評価される社会」の実現に向け、次世代の起業家育成を支援

トトノエルジャパン合同会社

トトノエルジャパン合同会社（本社：千葉県、代表社員：砂川 大輔、以下 トトノエルジャパン）は、学校法人神山学園 神山まるごと高等専門学校（徳島県名西郡神山町、理事長：寺田 親弘、校長：五十棲 浩二、以下 神山まるごと高専）の理念に賛同し、同校への寄付を実施いたしましたことをお知らせします。

寄付の背景と目的

トトノエルジャパンは「よいものが正当に評価される社会をつくる」という信念のもと設立されました。これまで、優れた技術やサービスを持ちながらも課題を抱える企業に対し、事業の伴走支援を行うことで、その価値を世に届ける活動（＝よいものを生み出している企業を支える活動）に尽力してまいりました。

しかし、この信念を恒久的に実現するためには、今あるものを支えるだけでなく、将来にわたって「よいものを生み出す人」を育てることが不可欠です。

「テクノロジー×デザイン×起業家精神」を掲げ、「モノをつくる力で、コトを起こす人」を育成する神山まるごと高専の教育方針は、まさに当社が目指す未来の社会像と合致します。次世代のリーダーたちが、社会を変える「よいもの」を生み出す土壌づくりに貢献したいと考え、この度の寄付に至りました。

代表コメント

「私はかつて、神山まるごと高専の理事長である寺田氏の講演を拝聴した際、その熱量とビジョンに強く心を動かされました。そしてトトノエルジャパンとしても、未来の種を育てる活動に参加したいという想いが日に日に強くなりました。 今回の寄付が、学生の皆様の挑戦の一助となり、彼らが将来生み出す『よいもの』が世界を豊かにすることを心より願っております。」

神山まるごと高等専門学校について

神山まるごと高専は、徳島県神山町に2023年4月に開校した 5年制の私立高等専門学校です。「テクノロジー × デザイン × 起業家精神」を教育の土台としながら、 神山という地に根ざし、社会を動かす人材「モノをつくる力で、コトを起こす人」の育成を目指しています。

所在地：徳島県名西郡神山町神領字西上角175-1

理事長：寺田 親弘

校長：五十棲 浩二

URL：https://kamiyama.ac.jp/

トトノエルジャパン合同会社について

会社名 ：トトノエルジャパン合同会社

所在地 ：千葉県船橋市

代表社員：砂川 大輔

ビジョン：よいものが正当に評価される社会をつくる

事業内容：

-コンサルティングサービス

-経営者向けに副業人材の活用方法を発信するオウンドメディア「副業人材活用ラボ(https://fukukatsu-lab.com/)」の運営

-採用支援「Kurkur(https://kurkur.jp/)」

-講演（大学, 行政）

公式サイト：https://totonoerujapan.co.jp/

＜沿革＞

2023年（令和5年） - トトノエルジャパン合同会社設立

2024年（令和6年） - 代表が株式会社みらいワークス主催の『プロフェッショナルアワード2023』にて個人賞を受賞

2024年（令和6年） - 内閣府の『プロフェッショナル人材活用ガイドブック2024』に支援事例が掲載

2024年（令和6年） - 厚生労働省の広報誌『厚生労働』に掲載

2025年（令和7年）- 大阪・関西万博 - 大阪・関西万博『TEAM EXPO 2025』プログラムの共創パートナーとして登録

2025年（令和7年） - ちばSDGsパートナーに登録

2025年（令和7年） - 野村證券株式会社の投資家向け情報誌『野村週報』に掲載

