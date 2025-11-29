株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区 代表取締役 岩上敦宏 以下アニプレックス）は、アプリゲーム『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』（Magia Exedra:マギアエクセドラ）において、11月29日（土）12時より、まどドラ初のクリスマスイベント「聖マギカ学園のクリスマス ～ホワイトサンタ編～」を開始し、クリスマス記念として、期間中ガチャ最大90連無料＆マギカストーン9,000個以上が獲得できるキャンペーンを開始いたしました。また、11月29日（土）12時より 新限定★5キオク[ボンナターレ・グラツィオーソ]美樹さやか、12月11日（木）12時より 新限定★5キオク[聖夜捧呈]佐倉杏子 が登場するボーナスゲージ付きピックアップガチャを開催いたします。こちらはクリスマス記念として、初回は10連を無料で引くことが可能です。

新限定★5キオク [ボンナターレ・グラツィオーソ]美樹さやか登場！初回10連無料！

2025年11月29日（土）12時より、クリスマスイベント開催に合わせて、新限定★5キオク[ボンナターレ・グラツィオーソ]美樹さやか（CV 喜多村英梨）が登場するボーナスゲージ付きのピックアップガチャを開始いたしました。クリスマスキャンペーンとして、本ガチャは初回10連無料で引いていただくことが可能です。期間：2025/11/29 (土) 12:00～2025/12/31 (水) 11:59※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

キャラクターPV ボンナターレ・グラツィオーソ]美樹さやか

12月11日（木）12時より 新限定★5キオク[聖夜捧呈]佐倉杏子 が登場！初回10連無料！

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=ilZ_TxSDnss

2025年12月11日（木）12時より、クリスマスイベント後編 開催に合わせて、新限定★5キオク[聖夜捧呈]佐倉杏子（CV 野中藍）が登場するボーナスゲージ付きのピックアップガチャを開催いたします。クリスマスキャンペーンとして、こちらのガチャも初回10連無料で引いていただくことが可能です。期間：2025/12/11 (木) 12:00～2025/12/31 (水) 11:59※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

キャラクターPV [聖夜捧呈]佐倉杏子

クリスマスキャンペーン開催！期間中ガチャ最大90連無料＆マギカストーン9,000個以上！

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=-8DhP76E_Xg

11月29日（土）12時より開催のまどドラクリスマスキャンペーンでは、期間中ガチャ最大90連無料＆マギカストーン9,000個以上を獲得することが可能です。クリスマス衣装で登場する新限定★5の初回10連無料をはじめ、イベントのマギカストーン増量、クリスマスログインボーナス、アニメ連動キャンペーン、24時間限定マギアガチャなど、盛りだくさんの内容となっております。

期間中のログインでマギカストーンが最大3,000個、ガチャ10連分のマギアキーが獲得できる！

11月29日（土）12時より、クリスマスキャンペーンとして、期間中のログインでマギカストーンが最大3,000個、ガチャ10連分のマギアキーが獲得できるログインボーナスを開始いたしました。他にもプリズムオーブなども獲得いただくことができます。期間：2025/11/29 (土) 12:00～2025/12/26 (金) 11:59

24時間限定 マギアガチャ10連1回無料！

11月30日（日）12時より、ガチャラインナップの更新を記念して、24時間限定でマギアガチャが10連1回無料で引くことができます。期間：2025/11/30 (日) 12:00～2025/12/01 (月) 11:59※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。本ガチャには、11月30日（日）よりガチャラインナップの対象となる以下の★5キオクも追加しております。・[漆黒のアルカナ]安名メル・[絶対自壊演舞]八雲みたま

パラレルストーリー「聖マギカ学園のクリスマス ～ホワイトサンタ編～」開始！

11月29日（土）12時より、オリジナルの物語でお贈りするパラレルストーリー「聖マギカ学園のクリスマス ～ホワイトサンタ編～」を開始いたしました。本イベントはパラレルストーリーイベントとなっており、本編とは全く別の世界観やキャラクターとしての背景をもった、並行世界での魔法少女たちの記憶の物語を完全オリジナルシナリオでお届けします。また、本イベントはイベントストーリー本編をクリアすることで、ボーナスストーリー「夜空を駆けるホワイトサンタ！」を読むことができます。◆イベントストーリーあらすじそれはこことは違う“もしも”の時空の物語聖マギカ学園に通う魔法少女・さやかと杏子はとある事情でサンタの代役を務めることにところが配達先は、なぜかトラップ満載で…!?期間：2025/11/29 (土) 12:00～2025/12/31 (水) 11:59

クリスマスキャンペーンで、イベント交換所のマギカストーンが2倍！

「聖マギカ学園のクリスマス ～ホワイトサンタ編～」のイベント交換所は、クリスマスキャンペーンとして「マギカストーン」が通常の2倍に増量し、合計1200個獲得可能となっています。また、「オープンヴェイス」、「プリズムオーブ」など様々なものと交換いただける他、今回からスタイルチケットがラインナップに追加されています。また、ポートレイト「MISSION COMPLETE！」と交換することも可能です。

スタイルチケット交換所にクリスマス限定ラインナップ登場

新たに登場した「スタイルチケット交換所」では、今回のクリスマスイベントで登場する魔女結界や2D背景、BGMを交換いただくことができます。こちらは期間限定で2026年1月1日（木）11:59までの登場となっております。カメラ機能での撮影や、ドールハウスに設定いただくことが可能です。

【VS 薔薇園の魔女 クリスマスVer.】開催！

11月29日（土）12時より、スコアアタック【VS 薔薇園の魔女 クリスマスVer.】を開始いたしました。スコア達成でマギアキーや★5キオク確定マギアキーのかけら、プリズムオーブ、オープンヴェイス、ドロップロックなどの報酬が獲得いただけます。また、今回より報酬に「スタイルチケット」が追加となっております。期間：2025/11/29 (土) 12:00～2025/12/31 (水) 11:59

【予告】12月10日（水）プレミア公開！クリスマス杏子の性能紹介

2025年12月11日（木）12時より登場予定の、新限定★5キオク[聖夜捧呈]佐倉杏子（CV 野中藍）の性能については、12月10日（水）20時より、まどドラYouTubeチャンネルのプレミア公開動画で詳しくご紹介させていただきます。▼まどドラ公式YouTubehttps://www.youtube.com/@madoka_exedra

「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」概要

