英語学習アプリ「ディズニー ファンタスピーク」に『ズートピア』で学ぶ教材が新登場！

株式会社アルク

・英語学習アプリ「ディズニー ファンタスピーク」に、ディズニー映画『ズートピア』で学ぶ初中級レベルの教材が11月28日（金）に登場

・教材追加を記念して、『ズートピア』で学んで、ディズニー映画最新作『ズートピア2』オリジナルグッズが当たる学習応援イベントを開催

・人気のミニコンテンツ「トリビア」で、『ズートピア』のキャラクター紹介を8日間連続で配信

『ズートピア』の［ショート版］を追加。学習応援イベントも同時開催

株式会社アルク（本社：東京都品川区、代表取締役社長：田中 伸明）が提供する英語学習アプリ「ディズニー ファンタスピーク」に、映画『ズートピア』を題材にした新教材が登場します。英検2級レベルの語彙とやさしい英文で構成された、英語初心者の方や大人のやり直し英語に最適な教材です。

さらに、配信スタートに合わせて、12月5日（金）公開のディズニー映画最新作『ズートピア2』 を記念して、映画オリジナルグッズの当たる学習応援イベントを11月28日（金）より開催いたします。

※「ディズニー ファンタスピーク」は、株式会社アルク開発・提供、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社監修の英語・英会話アプリです。

■『ズートピア』で英語学習！新教材が「ストーリー」に登場

ディズニーやピクサーの作品で英語を学ぶ「ストーリー」コーナーに、初級レベルの『ズートピア』が追加されました。

今回追加された新教材は、以下の内容で制作されています。

- アニメーション作品を短くまとめた［ショート版］- 英検2級程度の単語レベル- 読みやすい英文- 英語初心者でも最後まで取り組みやすい計22話構成

また、オーディオブックのように活用できる「まとめ聞き」機能は、リスニング力を高めるリピーティングやシャドーイングといった学習法にも活用いただけます。

■12月5日公開のディズニー映画最新作『ズートピア2』 を記念して、キャラクター紹介コンテンツも配信

英語初心者も取り組みやすい、『ズートピア』［ショート版］を追加

作品の追加と併せて、アプリで人気のミニコンテンツ「トリビア」では、『ズートピア』に登場するキャラクターたちを紹介するコンテンツを11月28日（金）から配信。

ディズニー映画最新作『ズートピア2』公開日である12月5日（金）まで、8日連続で英語で『ズートピア』のキャラクターについて楽しく学べます。

英語でキャラクターを紹介する短い文章なので、映画を観る前の”予習”や、すきま学習にも最適です。

■初心者でも続けやすい［ショート版］とは？

今回追加された新教材は、易しい英単語と読みやすい英文で構成された、計22話の［ショート版］です。

英語初心者の方にもおすすめの、取り組みやすいレベルとレッスン数です。

中上級向けの［オリジナル版］と、初中級向けの［ショート版］の2作品があるので、レベルに応じて、学習教材を選べます。

■11月28日（金）スタート！学習応援イベントを開催

中上級向けの［オリジナル版］と、初中級向けの［ショート版］

「ディズニー ファンタスピーク」では、英語学習のモチベーションを高めるために、定期的に学習応援イベントを実施しています。

11月は、新作［ショート版］『ズートピア』のほか、初中級レベルの作品を中心に、計11作品で学ぶ学習応援イベントを開催。アプリ内の「リスニング」や「スピーキング」レッスンの学習回数に応じて、プレゼントにご応募いただけます。

ディズニー映画最新作『ズートピア2』オリジナルグッズが当たる、学習応援イベントを開催

【実施期間】

2025年11月28日（金）～12月15日（月）

【プレゼント】

応募すればかならずもらえる！

『ズートピア』デザインのスマホ壁紙

（「Disneyコレクション forスゴ得」配信コンテンツ）

― 応募条件：「物語を聞く」レッスンを5回実施

2025年11月15日（金）～12月15日（月）まで、「スゴ得コンテンツ(R)」（※1）で提供されている「Disneyコレクション forスゴ得」と「ファンタスピーク」はスペシャルコラボレーションを実施中です。

「Disneyコレクション forスゴ得」では、期間限定で「ファンタスピーク」で過去に配信した『ズートピア』の名言を公開中。

「ファンタスピーク」では、「Disneyコレクション forスゴ得」で配信中の『ズートピア』デザインの壁紙をプレゼント（※2）。

※1 スゴ得コンテンツ(R)（※）は株式会社NTTドコモが提供する、幅広いジャンルのコンテンツが月額418円（税込）で使い放題になるサービスです。初回お申込から月額使用料が31日間無料でご利用頂けます。

※「スゴ得コンテンツ」は、NTTドコモの登録商標です。

※2 プレゼントの壁紙は「Disneyコレクション forスゴ得」の会員でなくてもダウンロードできます。

抽選で5名さまにプレゼント！

ディズニー映画最新作『ズートピア2』オリジナルグッズが当たる！

ディズニー映画最新作『ズートピア2』映画オリジナルグッズ：日記帳（3名）

ディズニー映画最新作『ズートピア2』映画オリジナルグッズ：にんじんボールペン（2名）

― 応募条件：「スピーキング」レッスンを2回実施

イベントの詳細は、以下のページでご確認いただけます。

https://services.fantaspeak.me/hc/ja/articles/52372997299993

■累計30万ダウンロード突破！「ディズニー ファンタスピーク」とは

12月5日（金）公開 ディズニー映画最新作『ズートピア2』

2025年8月に累計30万ダウンロードを突破した「ディズニー ファンタスピーク」は、ディズニーやピクサーの50作品以上を題材に、英語力を「楽しく」のばせる、大人向けの総合英語学習アプリです。

※2025年11月時点

累計DL数30万突破！英語・英会話アプリ「ディズニー ファンタスピーク」- 【収録語数10万以上】多読や多聴を継続的に行える、「ストーリー」- 【約450フレーズ】海外パークや海外旅行を想定した英語フレーズを学べる「パーク英会話」- 【日替わり】ディズニー作品やピクサー作品のミニコンテンツで単語や文法を学べる「トリビア」といった豊富で多彩な学習コンテンツに加え、- 「テキスト表示/非表示」「音声速度変換」「AIによる発音チェック」などの機能でリピーティングやシャドーイング- 自分だけの英単語帳を作れる、「マイ単語帳」- オーディオブックのようにリスニングを楽しめる「まとめ聞き」- ディズニー公式のメダルやアートを集められる「コレクション」など、効率的にかつ楽しく継続できる機能を多数搭載しています。

忙しい日常の中でも、スキマ時間を活用して自然と英語が習慣化し、続けられる自信もついてきます。

■アプリ情報

アプリ名：ディズニー ファンタスピーク（Disney fantaSpeak）

開発・提供：株式会社アルク

監修：ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

対象：英語初級者～

ダウンロード：App Store / Google Play にて配信中

公式サイト：https://fantaspeak.me/

▼アプリのダウンロードはこちら

https://itunes.apple.com/jp/app/id1628277122

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.alc.fantaspeak

※「Android」「Google Play」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

［アルクとは］

アルクは、1969年4月の創業以来、半世紀にわたって、企業理念として「地球人ネットワークを創る」を掲げ、実践的な語学力を身につける教材の開発をすすめてきた語学教育総合カンパニーです。通信教育講座、書籍、研修、ｅラーニング教材、学習アプリ、各種デジタルコンテンツの提供など、語学分野における学習者向けの様々な支援を行っております。

https://www.alc.co.jp