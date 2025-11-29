フィリピンの“本場”が、大阪に訪れる。JAJA BARで。

在大阪フィリピン総領事館

“本場フィリピンの味を大阪で楽しむ2週間”

「フィリピンフードフェア」12月5日よりCanopy by Hilton Osaka Umeda「JAJA BAR」にて開催

フィリピン観光省大阪事務所（DOT Osaka）は、2025年12月5日（金）から19日（金）の間、大阪市北区グラングリーン大阪にあるCanopy by Hilton Osaka Umeda 内「JAJA BAR」にて

“A TASTE OF THE PHILIPPINES AT JAJA BAR” を開催します。

●フェア期間中は特別なフィリピン料理をご用意

本フェアは、「食を通してフィリピンを旅する2週間」 をテーマに、日本の皆さまへフィリピン料理の魅力と文化的背景を届ける特別ダイニングイベントです。

フィリピンで長く愛され続ける味をモダンかつエレガントにアレンジした特別メニューを提供します。JAJA BARのドリンクとフード、グラングリーン大阪の１１階からの眺望と一緒にフィリピンに浸るひとときをお楽しみいただけます。

提供する特別メニューは次のとおりです。

●Lumpiang Binondo（ルンピア・ビノンド）

-- マニラの歴史ある中華街“ビノンド“にルーツを持つ前菜。

サクサク食感がクセになる、フィリピンの定番スナック。

●Adobo（アドボ）

-- “酢×醤油”で肉を煮込む、フィリピン家庭料理の王道。

深いコクと柔らかな食感が人気の国民食。

●Lechon Sandwich（レチョンサンド）

-- お祝い料理レチョンを、JAJA BARがモダンに再構築。

クリスピーな皮とジューシーな肉の贅沢サンド。

■ 実施期間・アクセス

◆ 開催期間

2025年12月5日（金）～12月19日（金）

◆ 会場

JAJA BAR（Canopy by Hilton Osaka Umeda 内 11F）

住所：大阪府大阪市北区大深町６－３８ グラングリーン大阪 北館

◆ 一般のご予約（事前受付）は「こちら(https://www.tablecheck.com/ja/osapypy-canopy-osaka-umeda-ja-ja-bar/reserve/message)」をクリック



次回のプレスリリースでは、本フェアで提供する3つの料理

（ルンピア・アドボ・レチョン）の魅力と、その背景にあるストーリーをご紹介します。

ぜひ続報も楽しみにお待ちください。