雪国新潟の乳酸菌が実現。酒粕だけで賞味期限1年の植物性ヨーグルト『JOGURT』

株式会社FARM8

株式会社FARM8（本社：新潟県長岡市、代表取締役：樺沢敦）は、植物性ヨーグルト「JOGURT（醸グルト）」の賞味期限を1年に延長したことをお知らせいたします。原材料は酒粕のみ、保存料・添加物は一切使用しておりません。

■ 腸活ニーズの高まりと、植物性食品への注目

健康意識の高まりとともに「腸活」への関心が拡大しています。

JOGURTは「毎日続けられる腸活食品」として、シンプルな原材料と長期保存を両立させました。

■ なぜ酒粕なのか

酒粕は、日本酒を搾った後に残る発酵副産物です。食物繊維、レジスタントプロテイン、ビタミンB群など栄養素が豊富に含まれる一方、独特の風味や調理の手間から、日常的に取り入れにくい食材でもありました。

JOGURTは、この酒粕をウオヌマ株で発酵させ、そのまま食べられるヨーグルト状に仕上げることで、酒粕の栄養を毎日手軽に摂取できる形にしました。

■ 雪国が生んだ乳酸菌「ウオヌマ株」

新潟の純米酒粕を使用

雪国では、冬の間、雪室に野菜を保存する文化が古くから続いてきました。ウオヌマ株は、その雪室で一冬を越した野沢菜から発見された乳酸菌です。厳しい寒さの中で生き延びた菌だからこそ、低温でも力強く発酵を続けます。

新潟の雪国の知恵が、現代の腸活食品に受け継がれています。

■ JOGURTの特徴

原材料：酒粕のみ

新潟県の酒蔵でつくられた酒粕を100%使用。添加物・保存料は一切加えていません。

賞味期限：製造から1年（要冷蔵）

植物性ヨーグルトとしては異例の長さ。まとめ買いや備蓄にも適しています。

独自の乳酸菌「ウオヌマ株」使用

新潟県が特許を保有する乳酸菌を使用し、FARM8が新潟県との契約のもと製造しています。

■ なぜ保存料なしで1年持つのか

ウオヌマ株は、魚沼地域の雪室で保存されていた野沢菜から採取された乳酸菌です。

通常の乳酸菌は20度以上で活性化しますが、ウオヌマ株は5度の低温環境でも発酵が進むという特性を持ちます。発酵によってpHを低く保つことで雑菌の繁殖を抑制し、保存料を使わない長期保存を実現しました。

また、pHが下がっても酸味が穏やかなため、毎日続けやすい味わいに仕上がっています。

■ おすすめの食べ方

- 野菜やフルーツなどと合わせてスムージーに- はちみつやメープルシロップを加えてそのままスプーンで- ヨーグルト・グラノーラにトッピング- 豆乳やジュースなどのドリンクに混ぜて

FARM8直営店「FARM8 STAND」（東京・御茶ノ水）、LIS摂田屋（新潟・長岡市）では、JOGURTを使ったシェイクや発酵甘酒もお楽しみいただけます。

■ ご利用者様の声

定期購入者の多くが1年以上継続してご利用いただいています。

「毎朝の習慣になった」「続けやすい味で助かっている」など、日々の食生活に取り入れていただいているお声をいただいています。

■ 商品概要

商品名 JOGURT（醸グルト）

種類 植物性ヨーグルト

原材料 酒粕（新潟県産）

賞味期限 製造から1年（要冷蔵）

価格 350g 1,215円（税込）／ 1kg 3,240円（税込）

販売 https://haccotogo.com/jogurt

※定期便はお得な価格でご提供しています

■ 会社概要

株式会社FARM8

代表取締役 樺沢敦

新潟県長岡市来迎寺前田3662

2015年設立

発酵食品の製造・販売、地域資源プロデュース事業

https://farm8.jp