不動産投資型クラファン【DARWIN funding】開発型34号・35号ファンドを12月1日（月）9時より同時募集開始！！
2009年の設立以来、不動産のアセットマネジメントや資産運用用のコンサルティングを手がけてきたダーウィンアセットパートナーズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：男松祐次、以下当社）は、1万円から始められるオンライン完結型の不動産投資型クラウドファンディングサービス「DARWIN funding」の開発型34号・35号ファンド出資者募集を12月1日（月）9時より開始いたします。
■開発型34号ファンド案件情報：https://darwinfunding.com/projects/kaihatsu-pj(https://darwinfunding.com/projects/kaihatsu-pj34)3(https://darwinfunding.com/projects/kaihatsu-pj34)4(https://darwinfunding.com/projects/kaihatsu-pj34)
■開発型35号ファンド案件情報：https://darwinfunding.com/projects/kaihatsu-pj(https://darwinfunding.com/projects/kaihatsu-pj35)3(https://darwinfunding.com/projects/kaihatsu-pj35)5(https://darwinfunding.com/projects/kaihatsu-pj35)
DARWIN fundingがご案内する第37弾の案件は、東武大師線「大師前」駅まで徒歩2分、東武スカイツリーライン「西新井」駅まで徒歩14分、かつて門前町として発展した歴史を今に伝える街並みと、近年の住宅地開発がバランスよく混ざり合う「足立区」エリアの新築レジデンスを建築するための開発型のファンドになります。
第38弾の案件は、京浜急行線「屏風ヶ浦」駅まで徒歩4分、JR京浜東北線「磯子」駅まで徒歩10分、閑静な住宅街で治安が良く、海のそばに暮らすという贅沢が叶う「磯子区」エリアの新築レジデンスを建築するための開発型のファンドになります。
開発型のファンドとは？
開発型ファンドとは、不動産開発用の事業用地と建築費用を投資家様よりご出資をいただき、竣工の時期に完成した不動産を売却をすることで、売却益を原資とした配当と償還を行いますが、今回の開発型34号・35号ファンドは、建築費用の調達を目的とした開発型ファンドになります。
◼️2ファンド同時募集！
【開発型34号ファンド】
足立区西新井エリアの新築レジデンス
・募集金額：199,800,000円
・想定利回り(年利)：7.2％
・想定運用期間：19ヶ月
・最大投資金額：10,000万円
・募集期間：2025/12/1(月)09:00～2025/12/20(土)17:00
・出資者確定日：2025/12/20(土)18:00
・支払期日：2025/12/24(水)
・運用期間：2026/1/1～2027/7/31
・分配金支払日：2027/8/25
【開発型35号ファンド】
横浜市磯子区森エリアの新築レジデンス
・募集金額：521,100,000円
・想定利回り(年利)：7.4％
・想定運用期間：20ヶ月
・最大投資金額：10,000万円
・募集期間：2025/12/1(月)09:00～2025/12/20(土)17:00
・出資者確定日：2025/12/20(土)18:00
・支払期日：2025/12/24(水)
・運用期間：2026/1/1～2027/8/31
・分配金支払日：2027/9/27
◼️出資者特典
2025年、最後の特別チャンス！
今年最後の募集となる今回は、
年末スペシャルとしてクリスマスキャンペーンを実施
◼️対象となる条件
開発型34号または35号ファンドに30口以上出資された方
◼️特典内容
出資額に対して一律3%分の「デジタルギフト(R)」をプレゼントいたします
「デジタルギフト(R)」は、メールで届くURLから複数の電子マネー／ポイントサービスをお選びいただけるサービスです。
公式サイト：https://digital-gift.jp/(https://digital-gift.jp/)
デジタルギフト(R)とは？
「デジタルギフト(R)」は、メールで届くURLからPayPayポイントなど、複数の電子マネー／ポイントサービスをお好みで選べるギフトサービスです。
受け取るギフトを自分で選べる！
ライフスタイルに合わせて、使いやすいギフトを自由に選択できます。
アプリのダウンロードや会員登録は不要
専用アプリのインストールや登録は一切不要。
届いたURLを開くだけで受け取り可能です。
◼️キャンペーン期間
2025年12月1日(月)～12月20日(火)
※ 本キャンペーンは「DARWIN funding 開発型34号・35号ファンド」への確定された出資口数が対象となります。※当選後キャンセルまたは未入金の場合はキャンペーン対象外となります。※ 特典の付与期日は当該ファンドの運用開始後1ヶ月以内を予定しております。※ 本キャンペーンは予告なく短縮・中止・終了する場合がございます。※ キャンペーンに関するお問い合わせは、DARWIN fundingお問い合わせフォームをご利用ください。
◼️募集ページ
34号ファンド
https://darwinfunding.com/projects/kaihatsu-pj(https://darwinfunding.com/projects/kaihatsu-pj34)3(https://darwinfunding.com/projects/kaihatsu-pj34)4(https://darwinfunding.com/projects/kaihatsu-pj34)
35号ファンド
https://darwinfunding.com/projects/kaihatsu-pj(https://darwinfunding.com/projects/kaihatsu-pj35)3(https://darwinfunding.com/projects/kaihatsu-pj35)5(https://darwinfunding.com/projects/kaihatsu-pj35)
■会社概要
社名：ダーウィンアセットパートナーズ株式会社
本社：東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル東館3階
代表者：代表取締役 男松祐次
創業：2009年9月18日
資本金：1億円
事業内容：投資不動産の売買、仲介、賃貸及び管理、新築アパートの企画、開発、販売、不動産クラウドファンディング事業
HP：https://www.darwin-ap.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
ダーウィンアセットパートナーズ株式会社
クラウドファンディング運営事務局
Mail：info-fund@darwin-ap.co.jp