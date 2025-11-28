eラーニングとマンツーマンレッスンで、 ディスカッション＆ディベートスキル と 英語力 を習得！ 「ESP Global Discussion & Debate Essentials」12/1リリース

株式会社EdulinX

英語学習とグローバル人材育成の教育ソリューションを提供する株式会社EdulinX（本社所在地：東京都新宿区西新宿、 代表取締役社長：ピーター A. オワンス）は、グローバルビジネスの現場で必須となるディスカッションおよびディベートの英語表現とテクニックをeラーニングとオンラインレッスンで習得できる、「ESP Global Discussion & Debate Essentials」を発売いたしました。

ESPとは「English for Specific Purposes」の略で、特定の目的のための英語を指します。グローバルビジネスにおける多様性のある環境での議論スキルの必要性が高まる中、会議やディスカッションの場で効果的に意見を述べ、建設的な議論を展開する能力の強化を求める企業様のご要望に応え、ESPシリーズの第5弾として、「ESP Global Discussion & Debate Essentials」をリリースしました。これまで、Meeting、Workplace、Negotiation、PresentationをリリースしてきたESPシリーズの最新作となります。

「ESP Global Discussion & Debate Essentials」では、まず、eラーニングで英語でのディスカッション＆ディベートに必須となる英語表現、語彙をインプットすることから学習を開始します。意見の共有の仕方や会議での割り込み方、賛成・反対意見の述べ方、議論の組み立て方、根拠の示し方など、ディスカッション＆ディベートのステージに沿って必須語彙や表現を習得します。その後、十分な予習を踏まえた上で、専門講師とのオンラインレッスンで実践的なロールプレイやディスカッションを通じて、学んだ知識を実際のビジネスシーンで活用できる実践力へと昇華させます。なお、eラーニングのみの受講も可能となっております。

コース概要Webサイト： https://service.edulinx.co.jp/service/courses/esp_gde

ESP Global Discussion & Debate Essentialsイメージ画像 （左：eラーニングイメージ、右：オンラインレッスンイメージ）

「ESP Global Discussion & Debate Essentials」の特長

１．eラーニングで基礎固め

- 12レッスン（約60分/レッスン）で構成されたeラーニングコース- ビジネススキルを学ぶ講義動画により、英語で英語を学ぶ体験ができ、リスニングと理解力が飛躍的に向上- 各レッスンにはビジネステーマが設定されており、各テーマに焦点を当てた集中的な学習が可能- 実際のビジネスシーンを題材にした理解度チェックとロールプレイ形式のテストで習熟度を確認- 標準的な英語（アメリカ・イギリス・オーストラリア）に加え、インド、アフリカなどグローバルスタンダードとして耳にする頻度の高い英語アクセントも採用

2. オンラインレッスン（Virtual Live Training）で実践力強化

- 12レッスン（50分/レッスン）- ビジネス経験3年以上のネイティブ講師が担当（担任制）- eラーニングで学んだ知識を対面形式で講師と実践- 実戦さながらのロールプレイやフィードバックを通じて、実践力を養成- インタラクティブなオンライン教材により、一方的な講義ではなく双方向のレッスンを実現

3. 段階的な学習設計

- 前半6レッスンでディスカッションの基礎（アクティブ・リスニング、意見の共有、賛成・反対の表現、ディスカッションの始め方、割り込み方など）を習得- 後半6レッスンでディベートスキル（論理的思考、議論の組み立て方、説得術、効果的なまとめ方など）を学習- eラーニングを先行して受講し、知識をインプットした上でオンラインレッスンに参加する受講スタイル

4. 実践的なスキル習得

- 意見を論理的に述べる方法- 根拠と具体例を示した説得力のある話し方- 建設的な反対意見の述べ方- 会議での適切な割り込み方とタイミング- ディスカッションやディベートの効果的な進行方法

Reallyenglishについて

2001年の設立当初から日本の英語教育・英語研修市場をターゲットに、企業・学校法人・個人を対象に魅力ある英語eラーニングコンテンツ・研修を提供しています。さらに、能力開発や人材トレーニング関連の大手企業からパートナーとして選ばれ、よりよい英語研修コンテンツの共同開発及び販売にも力を入れています。

Webサイト：https://service.edulinx.co.jp/service/courses

【会社概要】

会社名：株式会社EdulinX（エデュリンクス）

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-1 パークウェストビル 4F

代表取締役社長：ピーター A. オワンス

設立：2001年

URL：https://service.edulinx.co.jp/

事業内容：EdulinXでは、eラーニングや研修をはじめとする最新の教育ソリューションを提供し、企業・教育機関の皆様のグローバル人材育成をご支援しております。主にe ラーニングを利用した英語学習ソリューションを提供する「Reallyenglish」と、課題解決にフォーカスした人材育成ソリューションを提供する「Prospera」の2つのブランドを通して、お客様の課題・目的に応じた、トータルな教育ソリューションをご提供しています。