7年の時を越えて蘇る思考のガールズラブ!!長代ルージュ『イヴとイヴたち』が11月28日発売！
株式会社ジーオーティー（本社：東京都港区、代表取締役：吉永敦仁）はMeDu COMICS レーベルより2025年11月28日にコミックス『イヴとイヴたち』（著:長代ルージュ）を発売いたします。
燦めく、何度でも。
長代ルージュ『イヴとイヴたち』
"アナタに観測された私たちが、永遠に成る９つの物語。
伝説の百合SF『永遠一号二号はイヴとイヴ』『奇跡の好きを遺したい～宙～』。
単行本初収録の『でしいり！』、7年ぶりの新作読切で話題をさらった『後悔』。
ふたりの、小さくも壮大な可能性を描いた『エーコとリーザの場合』『攻め？受け？三本勝負！』『二度目の浮気』『イヴとイヴ』『呪いの跡継ぎ～約束～』。
語り、読み継がれゆく珠玉のガールズラブ９作品を集めた、長代ルージュが贈る新装版──。"
■コミックス情報
MeDu COMICS
『イヴとイヴたち』
著者：長代ルージュ
発売日：2025年11月28日
価格 ：814円(税込)
判型 ：B6
ISBN：978-4-8236-0965-7
試し読み：https://comic-medu.com/(https://app.gotbb.jp/redirect/SMVXSYSC3V)
■著者情報
長代ルージュ（ながしろるーじゅ）
2017年8月 一迅社『コミック百合姫 2017年10月号』「エーコとリーザの場合」で一般商業デビュー2025年9月 ジーオーティーCOMIC MeDuにて、短期集中オムニバス連載7年ぶりの新作読切「後悔」の配信や、「永遠一号二号はイヴとイヴ」などを筆頭にリバイバル配信
◼︎著者SNS
X：https://x.com/na_ga_shi_ro
■新刊購入特典
[表: https://prtimes.jp/data/corp/43696/table/331_1_b6749bfe96bd0d2e2f36fcc9cc641910.jpg?v=202511291126 ]
詳細はこちら :
https://medu.gotbb.jp/comics/separatevolume/meducomics/eve_to_eve
※特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。
※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。
※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。
【お問い合わせ先】
info-got@gotbb.co.jp
■COMIC MeDu
「MeDu」とは漫画を愛する全ての人々に贈るジャンル不問の全年齢向け無料コミックサイトです。
「MeDu」という名前は「愛づる」から名付けました。
漫画を読むこと、創ることを愛する人々が集う場にすべく作り手の「愛」が溢れる作品をノンジャンルでお届けいたします。
COMIC MeDu：http://www.comic-medu.com/
公式Twitter：https://twitter.com/COMIC_MeDu
公式インスタグラム：https://www.instagram.com/medu_comics/
公式Youtubeチャンネル：
https://www.youtube.com/channel/UCzrFQaMEU848iN4gB3eRpoA
公式tiktok：https://www.tiktok.com/@medu_comics