『インフラ運用支援／メンテナンスロボット白書2026年版』 発刊のお知らせ

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構（INGS）は2025年11月28日、『インフラ運用支援／メンテナンスロボット白書2026年版』の発刊ならびにその概要を発表した。

■ 本白書編纂チームからのご案内

■ キーメッセージ

世界的にインフラの老朽化が進行する中、適切な維持管理が喫緊の課題となっている。特に先進国では高度経済成長期に建設されたインフラが老朽化を迎え、効率的なメンテナンスが求められる一方、人手不足や財政難という課題に直面している。このような状況下で、ロボット技術を活用したインフラメンテナンス支援システムが注目を集めている。

本白書では、60分野にわたるインフラメンテナンスロボットの実装動向、技術進化、政策支援、ビジネスモデル転換を網羅的に分析した。2023年17億円だったインフラ点検ロボット市場は、2029年には45億円規模へ拡大し、2025～2032年にかけてCAGR 8.2%の高成長が見込まれている。

特に注目すべき点は、単なる機械化から「データ駆動型の予測メンテナンス」への転換である。AI異常検知、クラウド連携遠隔監視、デジタルツイン統合により、点検コスト50～80%削減、稼働率向上、予防的な設備管理が同時に実現されている。

政府政策面でも、国土交通省の「次世代社会インフラ用ロボット開発・導入検討会」やAIセンタ構想、サービスロボット安全規格（ISO 31101）の整備など、導入環境が急速に整備されており、今後の市場爆発的拡大の契機が形成されている。

■ 利用シーン

■ インフラ運用・点検現場での即時的な課題解決

▼橋梁・トンネル点検

近接目視に替わるドローン・クローラロボット導入により、高所・危険作業を排除。打音検査の精度向上と作業時間70%短縮を実現。

▼水道・下水道管路検査

CCTV点検ロボットにAI画像解析を組み合わせ、1km単位の管路で欠陥検出率95%以上を達成。処理能力60m/時の高速化により巨大都市インフラの管理を効率化。

▼送電線・鉄塔監視

LiDAR搭載ドローンの自律飛行で送電線の外観異常をミリメートル精度で検出。5G通信による低遅延テレプレゼンスで遠隔操作を実現。

▼発電所・プラント内部検査

4Kカメラ搭載クローラロボットが配管内部・タンク内部を自動走査。UT・渦流検査の統合により肉厚測定精度0.1mm以下を達成。

▼データセンター空調・電源監視

自律巡回ロボット + DCIM統合により、PUE（電力使用効率）向上、設備トラブル早期発見による停止時間ゼロ化を実現。

■ 産業応用での高度化・スケール

▼サブスク型ロボサービス（RaaS/DaaS）

ベンダー主導で初期投資ゼロのロボ利用モデルが普及。中堅企業でも月額利用で実装可能に。ROI回収期間12～18ヶ月が標準化。

▼スマートシティ統合運用

複数ロボット・ドローンのフリート管理、クラウド集約、API連携により、都市インフラの包括管理体制を構築。東京、大阪など先行自治体で2025年本格展開予定。

▼災害対応・復旧業務

INSARAG規格準拠の自律移動ロボットが、土砂崩落・火山・洪水現場の情報収集を遠隔実施。人的リスク排除と復旧計画の迅速化を同時に実現。

▼労働力不足の構造的解決

建設・土木・保守作業の「3K業務」をロボットが代替。地方インフラ企業の省人化オペレーションが実現され、経営基盤の安定化に寄与。

■ アクションプラン／提言骨子

▼デジタル基盤の先行整備

ロボット・ドローンからのマルチソースデータを一元管理するクラウドデータ基盤（DWH + AI推論層）を、導入初期段階で構築する。単体ロボットではなく、全体のエコシステムを設計することで、投資対効果を3倍以上に改善。

API標準化・オープンデータ化により、ベンダーロックイン回避と相互運用性を確保。RaaS事業者の参入障壁を低減し、競争による価格下落と付加価値サービスの拡充を誘発。

▼規格・標準の実務適用

ISO 10218（コボット安全）、ISO 3691-4（自律移動ロボ）、IEC 63439（電力ロボ用語）の最新改訂版を導入設計に組み込む。2025年改訂で新たに要求された「協働アプリケーション」「リスクアセスメント」「サイバーセキュリティ」を実装。

国土交通省の「AIセンタ構想」に準拠し、教師データ、測定データ、点検結果の一元化を進め、多機関での点検AI再利用と高度化を支援。

▼段階的導入・リスク低減

導入優先順位を「価値密度の高い業務」（危険・高所・広域・夜間、かつ定期性の高い作業）から開始。PoC（概念実証）期間を6～12ヶ月設定し、現場フィードバックループを確立。

RaaS/DaaS型で初期投資を軽減しながら、学習データを蓄積。3年目以降の自社装備への移行判断を、実績KPIに基づいて実施。

▼政策・金融との三位一体設計

中小企業省力化投資補助金、業種別ロボット導入支援の活用により、キャッシュフロー負担を平準化。補助上限額（従業員規模別500万～1,500万円）を施設導入計画に組み込む。

サステナブル金融（グリーンタクソノミー、CSRD開示）の枠組みで、CO2削減・稼働率向上をKPI化。ESG投資の対象化により、調達・ファイナンスの有利化を実現。

▼人材育成・組織変革

ロボット操作、データ分析、運用保守の3領域で人材育成計画を策定。既存ワーカーの「転機：高度技能へのシフト」により、雇用維持と生産性向上を同時達成。

現場主導のロボット改善提案制度を構築し、前線担当者からのボトムアップ改善を加速。労働環境改善と同時に、イノベーション創出プロセスを内生化。

■ 推奨読者／ゴール

▼経営層・経営企画部門

インフラ・建設・エネルギー・交通運輸・通信などの大手企業経営陣

ゴール： 次世代インフラメンテナンス戦略の策定、5～10年のロボット導入ロードマップの承認、予算化判断の加速

▼事業開発・新規事業部門

DX推進、デジタル化、スマートシティ関連の事業責任者

ゴール： ロボットを活用した新規事業モデル（RaaS、DaaS、データ分析サービス）の事業化検討、パートナー企業との連携戦略立案

▼技術・エンジニアリング部門

インフラ点検・メンテナンスの技術責任者、デジタルツイン・クラウド基盤の構築チーム

ゴール： 標準化・規格への準拠設計、マルチロボット統合アーキテクチャの実装方針決定、AI・IoT技術の実装ロードマップ策定

▼政策立案・自治体担当者

国土交通省、地方自治体のインフラ管理・スマートシティ推進部門

ゴール： ロボット導入促進政策の立案、地方創生とインフラ集約管理の両立戦略、調達仕様・評価基準の策定

▼投資家・ファンド

インフラテック、ロボティクス関連ファンド、ESG投資推進者

ゴール： 有望投資案件の発掘、ポートフォリオ企業への戦略的アドバイス提供、市場成長シナリオの精緻な理解

▼産業分析・市場調査関係者

産業アナリスト、シンクタンク、マーケットリサーチ企業

ゴール： 業界トレンド分析の高度化、顧客への洞察提供の深化、競争予測精度の向上

■ ゴール（読者共通）

本白書読了により、以下の具体的成果を期待される：

市場規模・成長機会の定量的把握

2023年17億円から2035年までの市場成長シナリオを理解し、事業計画への反映が可能に

技術・標準の最新知見習得

ISO 10218改訂、AI異常検知、クラウド連携、デジタルツインなど先端技術トレンドを把握

導入・投資判断の加速化

PoC設計、RaaS/DaaS選定基準、KPI設定、リスク対策の実務フレームワークを習得し、内部検討を高速化

政策支援・補助金活用の最適化

国内外の政策支援制度（補助金、標準化推進、規制整備）の活用により、キャッシュフロー圧力を軽減

パートナー・エコシステム構築

白書で紹介する先進事例企業、政策機関、業界団体とのネットワーク形成により、協業・投資機会の創出

● 監修・発行：

発行：一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

● 発刊日

2025年11月28日

