【年に一度のいい肉の日（11/29）】赤字覚悟の特別販売開始！数量限定！お見逃しなく！
株式会社ミヤチク（本社：宮崎県都城市／代表取締役社長：船ヶ山 祐二）が運営する通販サイト「ミヤチクオンラインショップ」にて、11月(いい)29日(にく)「いい肉の日」にちなんで、11月29日(土)限定で、宮崎牛や宮崎県産豚肉を特別価格でお買い求めいただける”年に一度のいい肉の日 特別販売”を開催中です。
いい肉の日特設ページ
⇒https://www.miyachiku.com/products/list?category_id=31
販売期間：2025年11月29日(土)23:59まで
ミヤチクオンラインショップ：https://www.miyachiku.com/
いい肉の日限定商品ラインナップ
宮崎牛ヒレステーキ3枚450g
ネット価格12,300円
＼ネット価格より18％OFF！／
⇒⇒⇒【いい肉の日特別価格】9,999円！(税込・送料込)
商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7528
宮崎県産和牛4種スライスセット 計1.4kg
ネット価格11,100円
＼ネット価格より19％OFF！／
【いい肉の日特別価格】8,980円！(税込)
商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7526
宮崎県産豚ヒレ食べ比べ 計1.0kg
＼とんかつと焼肉で食べ比べ！／
【いい肉の日特別価格】3,333円！(税込)
商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7521
農村協働工舎 定番セット×2セット
＼お歳暮におすすめ／
農村協働工舎 定番セット2セットでお得に！
【いい肉の日特別価格】3,980円！(税込)
商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7515
肉の日商品はすべて税込・送料込みでご用意！(当日限り)
その他、肉の日限定の特別セットを多数ご用意しております。
■お問い合わせ先
インターネットのご注文や各種お問い合わせは、下記フリーダイヤルよりご連絡ください。
ミヤチクギフトセンター
TEL.0120-3819-86【受付時間/9:00～17:00(日曜・祝祭日は除く)】
株式会社ミヤチク 【会社概要】
●本社所在地：宮崎県都城市高崎町大牟田4251-3
●電話：0986-62-2901
●会社HP：https://miyachiku.jp/
●オンラインショップ：https://www.miyachiku.com/
●ふるさと納税特設サイト：https://miyachiku-furusato.jp/
●レストラン：https://rest.miyachiku.jp/
➤宮崎県［大淀河畔みやちく］［一ッ葉ミヤチク］［橘通りミヤチクAPAS］
［とんかつしゃぶしゃぶミヤチク］
➤福岡県［博多みやちく］
➤大阪府［心斎橋みやちく みやざき館］
➤沖縄県「那覇みやちく」
●公式Instagram（＠miyachiku.official）：https://www.instagram.com/miyachiku.official/
●公式X（@miyachiku2929）：https://twitter.com/miyachiku2929