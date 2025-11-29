【年に一度のいい肉の日（11/29）】赤字覚悟の特別販売開始！数量限定！お見逃しなく！

株式会社ミヤチク

株式会社ミヤチク（本社：宮崎県都城市／代表取締役社長：船ヶ山 祐二）が運営する通販サイト「ミヤチクオンラインショップ」にて、11月(いい)29日(にく)「いい肉の日」にちなんで、11月29日(土)限定で、宮崎牛や宮崎県産豚肉を特別価格でお買い求めいただける”年に一度のいい肉の日 特別販売”を開催中です。

いい肉の日特設ページ

⇒https://www.miyachiku.com/products/list?category_id=31

販売期間：2025年11月29日(土)23:59まで

ミヤチクオンラインショップ：https://www.miyachiku.com/

いい肉の日限定商品ラインナップ

宮崎牛ヒレステーキ3枚450g

ネット価格12,300円

＼ネット価格より18％OFF！／

⇒⇒⇒【いい肉の日特別価格】9,999円！(税込・送料込)

商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7528

宮崎県産和牛4種スライスセット 計1.4kg

ネット価格11,100円

＼ネット価格より19％OFF！／

【いい肉の日特別価格】8,980円！(税込)

商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7526

宮崎県産豚ヒレ食べ比べ 計1.0kg

＼とんかつと焼肉で食べ比べ！／

【いい肉の日特別価格】3,333円！(税込)

商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7521

農村協働工舎 定番セット×2セット

＼お歳暮におすすめ／

農村協働工舎 定番セット2セットでお得に！

【いい肉の日特別価格】3,980円！(税込)

商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7515

肉の日商品はすべて税込・送料込みでご用意！(当日限り)

その他、肉の日限定の特別セットを多数ご用意しております。

■お問い合わせ先

インターネットのご注文や各種お問い合わせは、下記フリーダイヤルよりご連絡ください。

ミヤチクギフトセンター

TEL.0120-3819-86【受付時間/9:00～17:00(日曜・祝祭日は除く)】

