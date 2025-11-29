2025年10月度 入札・公募件数は8.8万件　全国の動向を集計【入札王】

株式会社ズノー

- 入札・公募件数は88,650件。前月比105.2％、前年同月比94.5％で前月より増加。- 物品・情報機器・備品関連が増加。「家具・寝具・什器・備品等」「家電・カメラ・映像関連」「情報処理機器・ソフト及び業務」などが前月を上回る。- 入札予定情報件数は68,700件。前月比449％、前年同月比100.4％で前年同水準。

入札・公募件数の推移

入札・公募件数の推移 前月から増加し 8万件台後半の水準に

各機関が公示する入札案件・公募案件を集計したものです。

月別の入札・公募件数

2025年10月の入札・公募件数は88,650件でした。前月（84,236件）から4,414件の増加（前月比105.2％）となり、9月から上向きの動きが見られました。前年同月（2024年10月：93,841件）と比較すると5,191件の減少（前年同月比94.5％）となり、前年よりはやや低い水準となっています。

業種別にみる入札件数の分布と変化

物品・機器・備品関連が増加 建設関連は一部で減少

2025年10月の業種カテゴリ別の件数

2025年10月の業種別入札件数では、物品・機器関連を中心に増加が見られました。「家具・寝具・什器・備品等」は7,069件（前月比125.8％）、「家電・カメラ・映像関連の機器・用品及び業務」は3,073件（前月比121.6％）、「情報処理機器・ソフト及び業務」は4,760件（前月比112.6％）と伸びを示し、物品と情報関連分野が全体の増加を牽引しました。

また、「工作・産業・農業・建設用機械器具類」は5,711件（前月比110.0％）、「各種車両・船舶・航空機」は2,780件（前月比119.7％）、「医療用機器・システム、医療・介護用品及び業務」は2,757件（前月比113.4％）と、幅広いカテゴリで増加が見られました。

一方で、建設関連の一部では減少が見られ、「土木工事」は13,244件（前月比91.6％）、「道路関連工事」は7,863件（前月比95.3％）、「橋りょう関連工事」は1,157件（前月比81.0％）と減少しました。「設計・測量」も8,381件（前月比94.4％）となり、サービス・委託分野の一部でも減少が確認されています。

入札予定情報件数の推移

入札予定情報件数の推移 前月から大幅に増加 前年同月とほぼ同水準

入札予定情報とは、当初予算、補正予算等に基づいて、比較的大きな金額の案件が一会計年度の情報として公表されるものです。

月別の入札予定情報件数

2025年10月の入札予定情報件数は68,700件でした。前月（15,295件）から53,405件の増加（前月比449％）となり、大きく増加しました。前年同月（2024年10月：68,448件）との比較では252件の増加（前年同月比100.4％）で、前年とほぼ同じ水準となっています。

前月は1万件台で推移していましたが、10月は例年どおり大幅に増加する動きが確認されました。前年同月と比較するとほぼ同水準であり、季節的な変動が反映された形となっています。

調査概要

名称：入札・公募・予定情報の月次レポート（2025年10月）

調査方法：入札情報提供サービス「入札王」の情報から分析

調査対象日：2023年11月1日～2025年10月31日

調査対象情報数：3,545,119件



■データの集計について

◆月別の入札・公募件数

「入札王」のデータベースにある入札情報から算出。落札情報を含みません。

◆2025年10月の業種カテゴリ別の件数

「入札王」が独自に49業種カテゴリに分類したデータから算出。

複数の業種カテゴリが1案件に付与されることがあるため、業種カテゴリの合計件数が月別の入札・公募件数にはなりません。

◆月別の入札予定情報件数

「入札王」が各月に収集した入札予定情報数から算出。

